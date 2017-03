Mertesacker: "Waren nicht bereit, zu kämpfen"

Montag, 06.03.2017

"Ich glaube, in vielen Situationen hat man deutlich gesehen, dass wir absolut nicht bereit waren, zu kämpfen. Das wollen wir ändern", so der Weltmeister. "Wir müssen uns wieder auf unsere Stärken besinnen", fuhr er fort. Für das Duell gegen den deutschen Rekordmeister fordert er daher mehr Einsatzbereitschaft: "Es wird sehr schwer gegen Bayern. Wir müssen alles geben und die Fans hinter uns bringen."

Auch um Superstar Alexis Sanchez gab es zuletzt große Unruhe. Der Chilene kokettiert seit Längerem mit einem Wechsel im Sommer. Beim Spitzenspiel am Samstag gegen den FC Liverpool saß er nur auf der Bank. Ein gefundenes Fressen für die Medien, Mertesacker zeigte sich diesbezüglich genervt: "Der Trainer hat 25 Optionen zur Auswahl, deshalb ist es immer schwierig für ihn, zu entscheiden, wer spielt. Es geht nicht nur um einen Spieler. Jeder von uns gibt alles, um in die Startelf zu kommen. Diese ganzen Fragen zu einem einzigen Spieler sind eine große Ablenkung", so der 32-Jährige.

Der Weltmeister von 2014 konnte aufgrund einer langwierigen Knieverletzung in der laufenden Spielzeit noch kein einziges Spiel für die Gunners bestreiten. Am Dienstag empfangen die Londoner den FC Bayern zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League. Beim Hinspiel kam das Team von Arsene Wenger mit 1:5 unter die Räder.

