Dienstag, 07.03.2017

FC Arsenal - FC Bayern München 1:5

Carlo Ancelotti:

... zum Spiel: "Es war ein schwieriges Spiel. Wir hatten zunächst einige Probleme, in das Spiel zu finden. Wir waren in unserer Spielanlage nicht so klar wie sonst üblich. Aber es ist auch schwierig, wenn man das Hinspiel mit 5:1 gewonnen hat."

... zu den Chancen in der Champions League: "Wir sind konkurrenzfähig und selbstbewusst, aber es ist schwierig und hängt oft an Kleinigkeiten."

Manuel Neuer: "Den Beginn haben wir uns außer den ersten zehn Minuten anders vorgestellt. Ich habe aber nicht daran gedacht, dass es noch kippen könnte."

Mats Hummels: "Das Resultat passt nicht dazu, was bis zum Elfmeter passiert ist. Bis dahin haben wir einen pomadigen Auftritt hingelegt. Die ersten 50 Minuten waren nicht gut. Wir brauchen aber nicht darüber reden, dass wir verdient weiter sind."

Karl-Heinz Rummenigge: "Es gibt in der Champions League keine einfachen Spiele. Arsenal war nach der Führung dem zweiten Tor näher als wir dem Ausgleich. Nach dem Platzverweis und dem Ausgleich hatten wir das Spiel im Griff. Ich träume noch nicht, denn wir sind erst im Viertelfinale. Wir sollten step by step denken."

Arsene Wenger: "Wir haben die Bayern gut unter Druck gesetzt, dann gab es viele fragwürdige Entscheidungen des Schiedsrichters gegen uns. Vor dem Elfmeter stand Lewandowski im Abseits, dann war es kein Elfmeter und auch kein Platzverweis. Der Schiedsrichter hat uns klar benachteiligt. In Unterzahl war es für uns natürlich schwer."

... zu seiner persönlichen Situation: "Dazu habe ich nichts zu sagen."

