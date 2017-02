Neapel: Maradona soll Kabinenansprache halten

Mittwoch, 15.02.2017

Maradona schied mit den Italienern im Jahr 1987 selbst gegen die Königlichen aus und unterstützt das jetzige Team am Mittwochabend von der Tribüne aus. Für den Neapel-Trainer aber offenbar nicht genug.

"Es wäre gut, wenn Maradona vor dem Spiel mit der Mannschaft sprechen könnte. Es würde uns weiterhelfen, hoffentlich findet er dafür Zeit", so Sarri auf der Pressekonferenz vor dem Königsklassen-Highlight.

Neapel ist mit 57 Treffern das derzeit torgefährlichste Team der Serie A, seine offensive Ausrichtung will Sarri auch gegen den Titelverteidiger beibehalten. "Wir werde so offensiv spielen wie möglich. Auch so sind wir in der Lage, gut zu verteidigen und es mit Real Madrid aufzunehmen."

