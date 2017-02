Arsenals Mustafi: "Wir können Bayern schlagen"

Dienstag, 14.02.2017

Gegenüber Sky Sport News HD gab sich der deutsche Nationalspieler überzeugt davon, dass das Team um Arsene Wenger keineswegs chancenlos ist: "Es ist das erste Mal für mich, aber ich weiß natürlich, dass Bayern Arsenal in den letzten Jahren regelmäßig ausgeschaltet hat. Wir sind uns bewusst, dass das Spiel gegen Bayern schwierig wird. Aber wir wissen auch, dass wir Bayern schlagen können, wenn wir unser ganzes Potential abrufen."

Mustafi zufolge kommt den Gunners die extrem hohe Leistungsdichte in der Premier League zugute: "Natürlich ist Bayern ein sehr starker Gegner, aber wir kennen das aus dem Premier-League-Alltag. Dort hast du ständig Spiele gegen Teams wie Liverpool, Chelsea, Manchester City und Manchester United. Das sind alles große Klubs mit sehr starken Spielern und Spiele zwischen ebenbürtigen Mannschaften. Dort entscheiden die kleinen Details über Sieg oder Niederlage."

Am Mittwoch steht das Hinspiel im Achtelfinale der Königsklasse gegen den FC Bayern (20.45 Uhr im LIVETICKER) an. Das Rückspiel wird am 7. März im Emirates ausgetragen.

