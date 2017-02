Elneny: Mit Selbstbewusstsein nach München

Sonntag, 12.02.2017

"Hull zu schlagen war wichtig, weil wir ein wichtiges Champions-League-Spiel vor der Tür haben", sagte Elneny. "Das bedeutet, dass wir mit Selbstbewusstsein nach Deutschland reisen können und das ist extrem wichtig vor einem so schwierigen Spiel."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Das Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Arsenal wird am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) in der Allianz Arena ausgetragen. In den letzten sechs Jahren schied Arsenal dreimal gegen Bayern in der Runde der letzten 16 aus.

Mohamed Elneny