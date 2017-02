FC Bayern ohne Ribery gegen Arsenal

Montag, 13.02.2017

Trainer Carlo Ancelotti hatte am Freitag noch die leise Hoffnung geäußert, Ribéry eventuell einsetzen zu können. "Er beginnt mit Individualtraining. Wir probieren alles, dass er gegen Arsenal spielen kann, aber es ist schwierig. Wir werden kein Risiko eingehen", sagte der Italiener.

Spätestens beim Rückspiel am 7. März in London soll Ribéry aber wieder einsatzfähig sein. Bis dahin rechnet Ancelotti auch mit Weltmeister Jerome Boateng. Der Innenverteidiger hat am Montag nach seiner Brustmuskel-Operation erstmals in diesem Jahr wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. "Es ist ein großer Schritt hin zu meinem Comeback", twitterte Boateng anschließend.

