Wenger hält Wort: Cech gegen FCB draußen

Dienstag, 14.02.2017

Am Anfang der Saison hatte Wenger erklärt, in den Pokalwettbewerben auf Opsina zu setzen. In der Liga vertraue er dagegen seiner Nummer eins Cech.

Vor Arsenals womöglich wichtigstem Spiel des Jahres kamen nun Fragen auf, ob Wenger im Champions-League-Achtelfinale gegen die Bayern womöglich doch lieber auch Cech setzt, doch der Coach will sein Versprechen einhalten.

Das, so schreibt der Mirror, soll wohl bei seinen eigenen Spielern zur Verwirrung geführt haben, da Cech als erfahrener Torwart und Führungsspieler womöglich ein bisschen mehr Sicherheit ausstrahlen dürfte.

