FC Bayern München zum Saisonstart nur Remis gegen Hertha: Transferdurchbruch schluckt Frust

Der FC Bayern kommt zum Saisonauftakt gegen Hertha BSC nicht über ein 2:2 hinaus. Über einen frustrierenden Abend, der letztlich versöhnlich endete.

Joshua Kimmich ist traditionell einer der Profis des FC Bayern, die an einem solchen Abend prädestiniert sind, als Sprachrohr zu fungieren, die Probleme erkennen und benennen, Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen, Selbstkritik üben. Statt sich nach einem enttäuschenden Spiel den Journalisten in der Mixed-Zone zu stellen, um wie gewohnt reflektiert zu erläutern, dass das, was der amtierende Meister gezeigt hatte, über weite Strecken einigermaßen ideenlos war, stapfte der Nationalspieler diesmal überraschenderweise allerdings als einer der Ersten von dannen.

Mit dunkler Miene machte er deutlich, dass er "den anderen" das Redefeld überlassen wolle. Frustriert darüber, gegen unangenehme, aber keineswegs herausragende Berliner nur ein 2:2 zum Liga-Auftakt eingefahren zu haben. Seine Kollegen und Vorgesetzten sprangen wie von Kimmich angekündigt in die Bresche.

Robert Lewandowski: "Das tut weh"

"Wir haben nur einen Punkt geholt, das tut weh", klagte beispielsweise Doppeltorschütze Robert Lewandowski etliche Minuten nach Kimmichs Verschwinden und schob nach: "Wir hätten drei Punkte verdient gehabt, weil wir mit Tempo gespielt und uns viele Chancen erarbeitet haben." Insbesondere das erste Gegentor, das aus einem abgefälschten Fernschuss durch Hertha-Neuzugang und Bayern-Schreck Dodi Lukebakio (erzielte in der Vorsaison in Diensten Fortuna Düsseldorfs bereits drei Tore in der Allianz Arena gegen den FCB) resultierte, hatte der Pole als Knackpunkt identifiziert.

Auch Thomas Müller hatte eine dominante Vorstellung der Hausherren gesehen. "Wenn man so auftritt, gewinnt man höchstwahrscheinlich neun von zehn Spielen gegen die Hertha. Heute war das eine Spiel, das man eben nicht gewinnt." Es sei "viel zusammengekommen, ohne dass wir uns viele Vorwürfe machen müssen." Der Angreifer ergänzte: "Wir haben aber nicht die gewünschten drei Punkte geholt, deshalb ist das eine riesige Enttäuschung. Das fühlt sich ein bisschen komisch an."

Wahrscheinlich, weil das Gefühl, das Auftaktmatch in eine neue Spielzeit nicht zu gewinnen, auch ihm nicht geläufig war. Elfmal hatten die Münchner vor der Begegnung mit den Hauptstädtern eine Bundesliga-Saison eröffnet, zehnmal gingen sie als Sieger hervor. Nur einmal langte es ebenfalls nur zu einem 2:2, im Jahre 2008 gegen den Hamburger SV.

Warum an diesem sommerlichen Freitag ebenjenes Resultat nach Abpfiff auf der Anzeigetafel prangte, versuchte Niklas Süle zu erläutern: "Es kann immer vorkommen, dass man mal einen einfachen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung hat. Das wurde heute leider bestraft. Wir haben uns dann versucht, in der Kabine zu sammeln und uns nach der Pause viele Möglichkeiten herausgespielt. Manchmal hat der letzte Pass gefehlt."

FC Bayern München - Hertha BSC: Einzelkritiken und Noten zum Bundesliga-Auftaktspiel © imago images 1/28 Der FC Bayern hat zum Auftakt in die neue Bundesliga-Spielzeit gegen Hertha BSC direkt gepatzt. Beim 2:2 gegen die Berliner war vor allem die Defensive noch nicht sattelfest. Immerhin auf einen ist auch in dieser Saison Verlass. © getty 2/28 Manuel Neuer: Hatte keine Chance, sich auszuzeichnen. Bekam letztlich zwei gefährliche Bälle aufs Tor und war zweimal machtlos. Note: 3,5. © getty 3/28 Joshua Kimmich: Aktiv im Spiel nach vorne mit den meisten Ballkontakten und der höchsten Laufleistung beim FCB. Setzte Vorbereiter Gnabry vor dem 1:0 in Szene, fehlte dafür aber häufiger, wenn es darum ging, hinten dicht zu machen. Note: 3. © getty 4/28 Niklas Süle: Leistete sich nach wenigen Minuten einen Ballverlust, der beinahe Konsequenzen davongetragen hätte. Stand beim 1:2 schlecht gegen Grujic. Hatte sicherlich schon bessere Auftritte im Bayern-Dress. Note: 4. © getty 5/28 Benjamin Pavard: Agierte beim 1:2 unglücklich, als er zunächst das Kopfballduell verlor und sich überspielen ließ. Provozierte mit einer schlechten Ballannahme einen Freistoß aus gefährlicher Situation. Gewann 87 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © getty 6/28 David Alaba: An diesem Abend liefen nahezu alle gefährlichen Angriffe über die rechte Seite. Dementsprechend fiel der Österreicher offensiv kaum auf. Verlor hinten 75 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © getty 7/28 Thiago: Ein missglückter Hackenpass an der Außenlinie leitete den zweiten Münchner Gegentreffer an diesem Abend ein. Ansonsten bemüht, Struktur ins Spiel zu bekommen und gewohnt mit guten Passwerten. Note: 3. © getty 8/28 Thomas Müller: Wich vom ungeliebten Flügel ins Zentrum, konnte sich aber kaum hervortun. Nach Lewandowski und Neuer mit den wenigsten Ballaktionen aller Bayern. Zudem ließ er sich vor dem 1:1 viel zu leicht von Lukebakio umkurven. Note: 4. © getty 9/28 Corentin Tolisso: Ist nach seinem Kreuzbandriss noch nicht wieder bei 100 Prozent. Wirkte in vielen Aktionen noch nicht allzu sicher. Am Anfang noch gut und aggressiv in den Zweikämpfen, fiel Tolisso später ab. Note: 4. © getty 10/28 Serge Gnabry: Mit Abstand der Auffälligste Münchner. Entwischte Mittelstädt mehrfach. Legte Lewandowskis ersten Treffer auf und zeigte sich im Anschluss selbst gefährlich. Seinen Fernschuss entschärfte Jarstein allerdings. Note: 2. © getty 11/28 Kingsley Coman: Der Franzose war diesmal längst nicht so auffällig wie sein Pendant auf der rechten Seite. Verlor im Vorfeld des zwischenzeitlichen Ausgleichs die Kugel und hatte mit seinem starken Widersacher Klünter mächtig Probleme. Note: 4. © getty 12/28 Robert Lewandowski: Leitete seinen ersten Treffer selbst im Mittelfeld ein, um durchzustarten und wenige Augenblicke später per langem Bein einzunetzen. Blieb beim Elfmeter zum 2:2 gewohnt cool. Note: 2. © getty 13/28 Renato Sanches: Kam relativ spät für Müller ins Spiel. Hatte keinen Einfluss mehr auf den Verlauf der Begegnung. Note: Ohne Bewertung. © getty 14/28 Alphonso Davies: Durfte nur wenige Momente mitmischen. Ohne Bewertung . © getty 15/28 Rune Jarstein: Stand von Beginn an unter Beschuss, bei beiden Gegentreffern durch Lewandowski war er machtlos. Leitete die Führung durch einen langen Abschlag ein. Parierte stark gegen Coman (52.), Gnabry (56.) und Lewandowski (61.). Note: 2. © getty 16/28 Lukas Klünter: Starke Leistung gegen Coman, gegen den er häufiger als gedacht die Oberhand behielt. Überzeugte mit seinem überragenden Tempo, war immer auf Ballhöhe und hatte eine hervorragende Zweikampfbilanz. Note: 2. © getty 17/28 Niklas Stark: Teilschuld beim ersten Gegentreffer und wie Nebenmann Rekik mit großen Problemen in der ersten halben Stunde. In der Folge wie seine Teamkollegen besser in der Partie. Note: 3,5. © imago images 18/28 Karim Rekik: Kam sehr schwer in die Partie, wirkte in der Anfangsphase unsicher und hatte viele Ballverluste. Beim 0:1 wie die gesamte Defensive unaufmerksam, danach stabiler. Note: 4. © getty 19/28 Maximilian Mittelstädt: Der Youngster musste gegen Gnabry Schwerstarbeit verrichten und hatte fast immer das Nachsehen, unter anderem vor dem 0:1. Einer der schwächsten Berliner. Note: 5. © getty 20/28 Vladimir Darida: War zwar gewohnt fleißig und viel unterwegs, konnte die Hertha-Defensive aber nicht stabilisieren, mit vielen Ballverlusten und Problemen in der Rückwärtsbewegung. Note: 4,5. © getty 21/28 Marko Grujic: Zeigte eine starke Leistung und krönte sie mit dem Führungstor nach schöner Einzelaktion. Schenkte Bayern aber quasi den Ausgleich, als er Lewandowski im Strafraum umriss und der Pole per Elfmeter traf. Note: 3. © getty 22/28 Ondrej Duda: Unauffällige Leistung des Slowaken, der im defensiven Mittelfeld zwar ein hohes Pensum absolvierte, aber über weite Strecken genauso wenig Zugriff hatte wie Nebenmann Darida. Note: 4. © getty 23/28 Dodi Lukebakio: Bleibt das Bayern-Schreckgespenst. Seinen Distanzschuss zum 1:1 (36.) lenkte Ibisevic allerdings auch unhaltbar für Neuer ab. Nach der Halbzeit schwächer, in der 68. Minute gegen Selke ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 24/28 Vedad Ibisevic: Hatte nach 10 Minuten die große Chance zur Führung, traf den Ball freistehend aber nicht richtig. Fälschte Lukebakios Distanzschuss ins Bayern-Tor ab. Kurz darauf mit der Vorlage zum 2:1 auf Grujic. Note: 2,5. © getty 25/28 Matthew Leckie: Der Australier war zwar viel in Bewegung, blieb aber ohne gefährliche Aktionen in der Offensive. Note: 4. © getty 26/28 Alexander Esswein: Der Rückkehrer vom VfB Stuttgart, an den er in der Rückrunde ausgeliehen war, kam nach 62 Minuten für Ibisevic in die Partie. Ließ sich nach Selkes Einwechslung relativ weit nach hinten fallen, um abzusichern. Note: 3,5. © getty 27/28 Davie Selke: Der Ex-Leipziger ersetzte nach 68 Minuten Lukebakio. Hing als einzige Spitze aber in der Schlussphase meist in der Luft und konnte sich kaum in Szene setzen. Note: 4. © getty 28/28 Per Skjelbred: Kam in der 78. Minute für Duda und sollte dem Spiel der Berliner in der Schlussphase mit seiner Ballsicherheit Stabilität verleihen, blieb aber ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung.

Hasan Salihamidzic verkündet Transferdurchbruch: Coutinho kommt

Vielleicht, weil dieser recht eindimensional und dementsprechend ausrechenbar zumeist in Form von Flanken gespielt wurde, die von den robusten Hertha-Verteidigern immer wieder aufs Neue bereinigt wurden. Das sei aber "normal, wenn die Wege noch nicht stimmen und die Abstimmung noch ein bisschen fehlt", versicherte diesbezüglich Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der im Anschluss aber endlich über das große Thema sprechen durfte, das die Presselandschaft der bayrischen Landeshauptstadt seit Wochen in Atem hält: Neuzugänge.

Eine für alle Beteiligten leidige Angelegenheit, die sich mit all ihren dramatischen Irrungen und Wirrungen zu einer echten Posse entwickelt hatte, scheint sich langsam zu entspannen und ist nunmehr auf dem Wege, ein halbwegs versöhnliches Ende zu nehmen.

Endlich kein Herumgedrukse mehr, endlich keine Entschuldigungen, weil man mit öffentlichen Avancen andere Klubs verärgert hatte, sondern die Legitimation, verkünden zu dürfen: "Ich kann bestätigen, dass Karl-Heinz Rummenigge und ich in Barcelona waren und gute Gespräche mit dem Verein, dem Spieler und seinem Berater geführt haben. Wir haben uns auf einen Transfer auf Leihbasis geeinigt. Ein Jahr mit anschließender Kaufoption." Gemeint war damit Philippe Coutinho, der bereits in den kommenden Tagen in der Isarmetropole erwartet wird, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren.

Brazzo über Coutinho: "Präsentieren unseren Fans etwas Spektakuläres"

Da ist sie also doch noch, die so sehnlichst erwartete namhafte Verstärkung. "Ich brauche niemandem erzählen, was für Qualitäten er hat. Mit diesem Spieler präsentieren wir unseren Fans etwas Spektakuläres." Trainer Niko Kovac prophezeite: "Ich bin der Meinung, dass die komplette Bundesliga und ganz Deutschland sich freuen können, solch einen Top-Spieler hier begrüßen zu können. Er wird das zeigen, was er kann, nämlich hervorragend Fußball spielen."

Tatsächlich rückte die Verkündung des Deals mit Coutinho den Ärger über das Remis gegen die Hertha in den Hintergrund.

Lewandowski, der in der jüngeren Vergangenheit mit besonderer Vehemenz Neuankömmlinge gefordert hatte, die sofort weiterhelfen können, strahlte plötzlich, als er auf den Brasilianer angesprochen wurde: "Das ist ein Top-Spieler, er eröffnet viele Optionen. Das kann den Unterschied ausmachen. Sein Spielstil passt zu uns. Ich glaube, er wird nicht viel Zeit benötigen, um sich anzupassen."

Süle freute sich mit Blick auf seinen künftigen Teamkameraden: "Ich kenne ihn nicht persönlich, aber habe ihn bislang als überragenden Fußballer wahrgenommen. So eine Verpflichtung tut uns unglaublich gut. Wir haben momentan nicht so viele Spieler im Kader, aber mit ihm sieht das Ganze jetzt schon besser aus."

Es kam in der Folge sogar noch besser. Salihamidzic war offenbar nach seiner frohen Coutinho-Kunde auf den Geschmack gekommen und ließ gleich im Anschluss verlautbaren, dass auch Gladbach-Talent Michael Cuisance nach München kommen wird. "Auch das kann ich bestätigen", sagte er. "Diesen Spieler beobachten wir schon sehr lange, ein großes Talent. Er hat seine Stärken im Ballbesitzfußball. Er besitzt die nötige Mentalität und bringt eine herausragende Technik mit. Wir werden sicherlich viel Freude an ihm haben."

Frustabbau durch positive Transfernachrichten

Nach Ivan Perisic, der - ebenfalls auf Leihbasis kommend - bereits am vergangenen Mittwoch offiziell vorgestellt wurde, tüteten die Bayern also binnen weniger Tage die nächsten beiden Neuzugänge ein. Eine obligatorische Maßnahme selbstredend, der Zeitpunkt der Verkündung aber mindestens unkonventionell. Vielleicht lag aber auch genau darin das Kalkül.

Abwarten, wie die Partie verläuft und im Falle eines nicht zufriedenstellenden Ergebnisses mit positiven Meldungen wieder für Ruhe oder im Idealfall gar für Aufbruchstimmung sorgen. Das ist den Protagonisten jedenfalls gelungen, nimmt man die Erfahrungswerte her, welche Auswirkung ein Nicht-Sieg vor heimischer Kulisse in München üblicherweise hat: Frust. Ob Joshua Kimmich bereits informiert wurde, dass dieser gar nicht angebracht ist?