Borussia Dortmund - FC Augsburg 5:1: BVB stürmt an die Tabellenspitze

Auftakt nach Maß für Borussia Dortmund in die neue Bundesliga-Saison. Nach einer bärenstarken Offensivleistung gewann der Vorjahreszweite hochverdient mit 5:1 (1:1) gegen den FC Augsburg.

Damit unterstrich das Team von Lucien Favre eindrucksvoll den eigenen Anspruch, in dieser Spielzeit Serienmeister FC Bayern den Titel nach sieben Meisterschaften in Folge wieder abzunehmen.

Die Tore für den BVB vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park erzielten Paco Alcacer (3., 59.), Jadon Sancho (51.), Kapitän Marco Reus (57.) und Neuzugang Julian Brandt (82.). Zuvor hatte Florian Niederlechner schon nach 30 Sekunden zur Augsburger Führung getroffen.

Beim Gastgeber standen in Mats Hummels, Nico Schulz und Thorgan Hazard drei Neuzugänge in der Startelf, während der noch leicht angeschlagene Brandt (kam nach 68 Minuten für Hazard) ebenso wie Mario Götze (kam nach 78 Minuten für Reus) zunächst auf der prominent besetzten Bank Platz nehmen mussten. Beim FCA nahm Trainer Martin Schmidt gegenüber der 1:2-Pleite im DFB-Pokal gegen Viertligist SC Verl in Rani Khedira und Ruben Vargas nur zwei Veränderungen in der Startelf vor.

BVB - FC Augsburg: Noten und Einzelkritiken © getty 1/29 Dortmund schlägt Augsburg mit 5:1 und erobert am 1. Spieltag direkt die Tabellenspitze. Sancho, Reus und Alcacer stechen bei der Borussia heraus. Der Augsburger Keeper Koubek legte einen kuriosen Auftritt hin. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/29 Marwin Hitz: Beim schnellen Gegentor machtlos. Anschließend nicht mehr gefordert. Note: 3,5. © getty 3/29 Lukasz Piszczek: Beim Gegentor nicht gegen Pedersen zu Stelle. Gewann weniger als die Hälfte seiner Zweikämpfe (42 Prozent). Relativ zurückhaltende Leistung. Ging nach 67 Minuten runter. Muss sich im Duell mit Hakimi strecken. Note: 4. © getty 4/29 Manuel Akanji: Vollkommen orientierungslos beim Gegentor. Ansonsten defensiv nicht wirklich gefordert, verteilte stattdessen die Bälle Richtung Mittelfeld und hielt sich bei den wenigen Augsburger Gegenstößen schadlos. Note: 3,5. © getty 5/29 Mats Hummels: BL-Comeback für den BVB nach 1190 Tagen und direkt ein Gegentor nach wenigen Sekunden. Danach mit einer Kopfballchance (11.) und einigen präzisen Pässen sowie Diagonalbällen im Spielaufbau. Drittmeiste Ballkontakte bei Dortmund. Note: 3. © getty 6/29 Nico Schulz: Defensiv auf der Höhe und auch immer wieder in der Offensive zu finden - deshalb holte ihn die Borussia. Seine Hereingaben dann allerdings nicht immer genau. Harmonierte jedoch im Zusammenspiel mit Hazard auf der linken Seite. Note: 3. © getty 7/29 Julian Weigl: Tat sich im defensiven Mittelfeld wie "früher" als Ballverteiler hervor, war aber verhältnismäßig häufig in Strafraumnähe zu finden. So zum Beispiel bei seinem starken Schuss, den Koubek entschärfte (10.). Gute Leistung. Note: 2,5. © getty 8/29 Axel Witsel: Meiste Ballkontakte und mit außergewöhnlicher Passquote (98 Prozent). Ein Ballverlust von ihm leitete einen Augsburger Konter ein. Machte dies mit seiner starken Vorlage zum wichtigen 2:1 wieder wett. Legte auch das 5:1 auf. Note: 2. © getty 9/29 Jadon Sancho: Beim Gegentor defensiv nicht wirklich auf der Höhe und offensiv zunächst eher glücklos in seinen Aktionen. Dann aber mit der Vor-Vorlage zum 1:1, dem Tor zum 2:1, am 3:1 beteiligt und dem Assist zum 4:1. Note: 1,5. © getty 10/29 Marco Reus: Zu Beginn offensivstärkster Dortmunder, ging auch weite Wege in die Defensive. Bereitete das 1:1 vor und scheiterte mit einem Kopfball sowie einer Großchance an Koubek (25.). Immer wieder mit guten Läufen in die Tiefe. Traf zum 3:1. Note: 2. © getty 11/29 Thorgan Hazard: Bestritt die zweitmeisten Zweikämpfe beim BVB und gewann gute 60 Prozent davon. Versuchte viel, auch im Eins-gegen-eins, blieb bei seinen Flanken aber häufig hängen. Dafür mit ein paar tollen Pässen in die Tiefe. Note: 3. © getty 12/29 Paco Alcacer: Schoss zwei Treffer und steht nun bei 20 Buden in 27 Bundesliga-Spielen. Diese Marke erreichte zuvor nur Toni für Bayern 2008. Bereitete zudem noch das 3:1 vor - und das mit den mit Abstand wenigen Ballkontakten beim BVB (29). Note: 1,5. © getty 13/29 Julian Brandt: Kam nach 68 Minuten für Hazard. Sofort drin im Spiel und umtriebig. Schoss 14 Minuten später das 5:1. Note: 2,5. © getty 14/29 Achraf Hakimi: In Minute 68 für Piszczek als Rechtsverteidiger eingewechselt. Verwaltete solide den Vorsprung mit. Note: 3,5. © getty 15/29 Mario Götze: Kam zwölf Minuten vor dem Ende für Reus und blieb ohne wirklich nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © imago images 16/29 Thomas Koubek: Kurioser Auftritt des FCA-Keepers! Er glänzte mit tollen Paraden gegen Weigl (10.), Reus (25.) und Witsel (27.), war aber an drei Gegentoren entscheidend mitbeteiligt. Vor allem beim dritten irrte er planlos durch den Strafraum. Note: 4,5. © getty 17/29 Georg Teigl: Etliche Male mit schlechtem Stellungsspiel und inkonsequentem Attackieren gegen Hazard und Sancho. Das zweite, dritte und vierte Gegentor entstanden über seine Seite. Note: 5,5. © getty 18/29 Marek Suchy: Der vom FC Basel gekommene Innenverteidiger ließ sich trotz der fünf Gegentore wenig zu Schulden kommen. Gewann alle seine Zweikämpfe und Luftzweikämpfe. Note: 3. © getty 19/29 Rani Khedira: Zweikampfschwächer und passunsicherer als sein Nebenmann Suchy. Grobe Fehler unterliefen ihm jedoch auch nicht. Note: 4. © getty 20/29 Mads Pedersen: Das 1:0 bereitete er mustergültig vor, ansonsten aber mehr Schatten als Licht. Im Defensivverhalten offenbarte Pedersen genau wie sein Pendant auf rechts Teigl etliche Schwächen. Rettete in der 84. auf der Linie. Note: 4,5. © getty 21/29 Carlos Gruezo: Mit einem starken Pass leitete er das zwischenzeitliche 1:0 ein. Auch ansonsten eine solide Partie des zentralen Mittelfeldspielers: Cruezo erkämpfte sich bei Augsburg die meisten Bälle. Note: 3,5. © getty 22/29 Daniel Baier: Vor allem in der ersten Halbzeit unterliefen ihm viel zu viele Fehlpässe (zeitweise nur 20 Prozent Passquote). Nach dem Seitenwechsel verbesserte er sich auf niedrigem Niveau. Note: 4,5. © getty 23/29 Andre Hahn: Erstmals in Erscheinung trat Hahn in der 44. Minute, als er nach einem Zusammenprall mit Akanji behandelt werden musste. Bis zu seiner Auswechslung in der 60. Minute vollkommen wirkungslos. Note: 5. © getty 24/29 Michael Gregoritsch: Der Wille war ihm zwar anzumerken, die Umsetzung klappte aber selten. Gregoritsch kämpfte, verzeichnete aber kaum gelungene Offensivaktionen. In der 77. ausgewechselt. Note: 5. © getty 25/29 Ruben Vargas: An der Entstehung des 1:0 beteiligt, ansonsten aber bis zu seiner Auswechslung offensiv sehr unauffällig. Im Defensivverhalten viel zu inkonsequent. Note: 5. © getty 26/29 Florian Niederlechner: Nach 31 Sekunden erzielte er das 1:0, in der Folge wurde er von seinen Kollegen aber nicht mehr in Szene gesetzt. Stattdessen rieb er sich in zahlreichen Zweikämpfen auf (den meisten beim FCA). Note: 3. © getty 27/29 Marco Richter: Kam in der 60. Minute für Hahn ins Spiel - aber brachte nicht mehr Schwung als sein Vorgänger. Note: 4. © getty 28/29 Reece Oxford: In der 76. für Gregoritsch eingewechselt. Nennenswerte Aktion hatte er keine. Keine Bewertung. © getty 29/29 Fredrik Jensen: Kam kurz vor Schluss für Vargas - und spielte bis zum Abpfiff keinen einzigen Pass. Keine Bewertung.

BVB - FC Augsburg: Dortmund kontert Blitzstart des FCA

Die Partie begann mit einer eiskalten Dusche für die Dortmunder, als Augsburgs Neuzugang Niederlechner nach Vorarbeit von Mats Pedersen unmittelbar nach dem Anpfiff zum 0:1 traf. Doch beinahe postwendend kam der BVB durch Alcacer nach schöner Vorarbeit von Sancho zum umjubelten ersten Bundesliga-Saisontreffer.

In der Folgezeit erdrückten die Borussen die Gäste beinahe mit ihrer Dominanz, doch trotz Einbahnstraßen-Fußball mit 77 Prozent Ballbesitz und 12:1 Torschüssen blieb es bis zur Pause beim 1:1. Bedanken konnten sich die Augsburger dafür vor allem bei Torwart Tomas Koubek, der unter anderem gegen Julian Weigl (10.), Reus (25.) und Axel Witsel (27.) stark parierte.

Nach der Pause stellte der BVB dann aber umso schneller die Weichen auf Sieg: Nach schöner Vorlage von Witsel traf der starke Sancho zum erlösenden 2:1 (51.), ehe Reus (57.) und Alcacer (59.) binnen drei Minuten den Sack zumachten. Die Schwarz-Gelben nahmen danach etwas das Tempo raus, blieben aber bis zum Ende bei fast 80 Prozent Ballbesitz die klar überlegene Mannschaft und kamen durch Joker Brandt sogar noch zum 5:1 (82.).

Die Daten des Spiels Borussia Dortmund gegen FC Augsburg

Tore: 0:1 Niederlechner (1.), 1:1 Alcacer (3.), 2:1 Sancho (51.), 3:1 Reus (57.), 4:1 Alcacer (59.), 5:1 Brandt (82.)

Der Star des Spiels: Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Der Shootingstar aus England knüpfte an seine überragenden Leistungen aus der Vorsaison an. Von Pedersen eigentlich nie zu stoppen, sorgte mit fast jeder Aktion für Gefahr. Zwar unaufmerksam vor dem 0:1, danach aber mit den Vorlagen zum 1:1 und 4:1, dem wichtigen Treffer zum 2:1 und auch am dritten Tor beteiligt.

Der Flop des Spiels: Georg Teigl (FC Augsburg)

Der Österreicher hatte auf der rechten Abwehrseite einen äußerst schweren Stand. Etliche Male mit schlechtem Stellungsspiel und inkonsequentem Attackieren gegen Hazard und Sancho. Das zweite, dritte und vierte Gegentor entstanden über seine Seite.

Der Schiedsrichter: Frank Willenborg

Der Realschullehrer aus Osnabrück hatte die faire Partie komplett im Griff und kam ohne Verwarnungen aus. Guter Start in seine vierte Saison als Bundesliga-Schiedsrichter.