User-Talk zum Bundesliga-Liveticker: FC Bayern zu Gast in Mainz

Nach dem Sieg in der Champions League will der FC Bayern auch in der Bundesliga an die Leistung in Wolfsburg anknüpfen. Im Krisenduell geht es für den VfL Wolfsburg nach Düsseldorf zur Fortuna, die auf Wiedergutmachung nach dem 1:7-Debakel in Frankfurt aus ist. Hier könnt Ihr diskutieren, während Ihr den LIVETICKER verfolgt.

Und so funktioniert's: Ab sofort könnt Ihr hier zusammen mit anderen mySPOX-Usern über Aufstellung, Fouls und Tore diskutieren. Alle Funktionen: Smilies einfügen, Verstöße melden, User ignorieren, Kommentare sortieren - wie's geht, erfahrt Ihr in der mySPOX-Hilfe.