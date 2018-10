Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Dern 8. Spieltag der Bundesliga beschließt die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FSV Mainz 05. SPOX hat die wichtigsten Infos zur Partie im Überblick.

Durch den 3:0-Auswärtssieg bei den Bayern hat sich die Borussia in der Spitzengruppe festgesetzt. Im Heimspiel gegen Mainz soll der nächste Schritt folgen. Die 05er dagegen straucheln aktuell. In vier Spielen in Folge gab es keinen eigenen Treffer zu bejubeln.

Wann und wo spielt Borussia Mönchengladbach gegen 1. FSV Mainz 05?

Spiel Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 Datum Sonntag, 21. Oktober 2018 Uhrzeit 18:00 Uhr Stadion BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach gegen 1. FSV Mainz 05: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

Borussia Mönchengladbach gegen 1. FSV Mainz 05: Aufstellungen und Kader-News

Vorschau aufs Spiel Borussia Mönchengladbach gegen 1. FSV Mainz 05