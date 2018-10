Live-Diskussion: Bundesliga-Konferenz mit BVB - Augsburg und Düsseldorf - Schalke

Am 7. Spieltag will Borussia Dortmund im Heimspiel gegen den FC Augsburg nachlegen und die Tabellenführung verteidigen. Nach zuletzt zwei Pflichtspielsiegen in Folge hofft Schalke in Düsseldorf auf den Hattrick. Außerdem in der Nachmittagskonferenz: Hannover - Stuttgart und Mainz - Hertha. Hier könnt Ihr diskutieren, während Ihr den LIVETICKER verfolgt.

Und so funktioniert's: Ab sofort könnt Ihr hier zusammen mit anderen mySPOX-Usern über Aufstellung, Fouls und Tore diskutieren. Alle Funktionen: Smilies einfügen, Verstöße melden, User ignorieren, Kommentare sortieren - wie's geht, erfahrt Ihr in der mySPOX-Hilfe.