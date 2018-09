Live-Diskussion mit u.a. Hoffenheim - Leipzig, Schalke - Mainz, Stuttgart - Bremen

Nach fünf Niederlagen in Serie müssen Domenico Tedesco und der FC Schalke endlich punkten. Am 6. Spieltag gastiert der FSV Mainz in Gelsenkirchen. In Sinsheim kommt es zum brisanten Duell zwischen Julian Nagelsmann und seinem kommenden Arbeitgeber RB Leipzig. Außerdem: Aufsteigerduell in Nürnberg und Werders Bremens Run auf die Tabellenspitze. Hier könnt Ihr diskutieren, während Ihr den LIVETICKER verfolgt.

