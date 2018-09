FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Ist es bereits das Schicksalsspiel für Domenico Tedesco? Mit null Punkten nach fünf Spielen stehen die miserablen gestarteten Schalker am Ende der Tabelle. Das Heimspiel gegen Mainz am 6. Spieltag ist ein absoluter Pflichtsieg. SPOX hat die wichtigsten Informationen zur TV-Übertragung, den Personalien und Livestreams.

Vor zwei Jahren war Schalkes Coach noch der gefeierte Mann, als er die Knappen zur Vizemeisterschaft führte - in der laufenden Saison wird die Luft für Tedesco schon am 6. Spieltag ordentlich dünn. Nach einem weiteren blassen Auftritt ohne Punkte in Freiburg könnte eine Pleite gegen Mainz das Aus für den Coach bedeuten - oder es zumindest einläuten.

Der FSV versprüht aktuell aber selbst wenig Gefahr, nach einem guten Saisonstart gab's zuletzt eine Pleite gegen Leverkusen und ein grausiges 0:0 gegen den VfL Wolfsburg vor einer Minuskulisse von nicht einmal 20.000 Zuschauern.

Wann und wo spielt FC Schalke 04 gegen 1. FSV Mainz 05?

Spiel FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 Datum Samstag, 29. September 2018 Uhrzeit 15:30 Uhr Stadion VELTINS-Arena (Gelsenkirchen)

FC Schalke 04 gegen 1. FSV Mainz 05: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

FC Schalke 04 gegen 1. FSV Mainz 05: Aufstellungen und Kader-News

FC Schalke 04: Fährmann - Sane, Naldo, Nastasic - Caligiuri, Serdar, Harit, Bentaleb, Schöpf - Uth, Burgstaller

FSV Mainz 05: Müller - Martin, Niakhate, Bell, Brosinski - Quaison, Gbamin, Kunde, Baku, Onisowo - Mateta

Vorschau aufs Spiel FC Schalke 04 gegen 1. FSV Mainz 05