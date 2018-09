User-Talk zum Bundesliga-Liveticker am Sonntag: Bayer 04 gegen Mainz 05

In der Europa League hat Bayer 04 Leverkusen Moral bewiesen und einen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg gedreht. Überragender Mann war dabei Kai Havertz. Beendet die Werkself gegen Mainz nun auch den Negativtrend in der Bundesliga? Hier könnt Ihr diskutieren, während Ihr den LIVETICKER verfolgt.

