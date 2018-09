FC Bayern und Leon Goretzka siegen auf Schalke: Kein Grund für große Emotionen

Der FC Bayern München lässt auch auf Schalke keine Zweifel an seiner nationalen Vormachtstellung aufkommen und gewinnt beinahe mühelos. Leon Goretzka behält bei seiner Rückkehr bajuwarisch-kühlen Kopf und begegnet Anfeindungen mit großer Gelassenheit.

Grau in Grau präsentierte sich Gelsenkirchen an diesem samstäglichen Spätnachmittag. Bindfadenartiger Regen ergoss sich über dem Ruhrgebiet, als die Mannschaftsbusse an der Veltins-Arena vorfuhren. Wohl dem, der bei solch ungemütlichen Rahmenbedingungen über die fortschrittliche Technik verfügt, dem Wetter ein Schnippchen zu schlagen.

Kurzerhand wurde das Dach des Stadions geschlossen, ehe der Protagonist des Abends erstmals in Erscheinung trat: Leon Goretzka schlich sich beinahe etwas schüchtern aus den Katakomben, ließ mit großen Augen die Blicke in seinem alten Wohnzimmer schweifen und erntete mit Betreten des Rasens das erwartete Pfeifkonzert.

Weil er im Sommer die Fronten gewechselt hatte, den Arbeiterverein aus dem Pott gegen den FC Bayern München, den verhassten Schickeria-Klub aus dem Süden, eingetauscht hatte.

Goretzka-Rückkehr: kein Vergleich mit Lissabon und Sanches

Noch am Freitag hatte Bayern-Trainer Niko Kovac einen Appell an die Fans des FC Schalke gerichtet. Er würde sich wünschen, "dass ehemalige Spieler, die Gutes für diesen Verein geleistet haben, genauso empfangen werden, wie wir das vor zwei Tagen gesehen haben".

Gemeint waren damit die denkwürdigen Szenen, die sich am Mittwoch im Lissaboner Estadio da Luz abgespielt hatten, als Benficas Ex-Spieler Renato Sanches im Dress des Gegners zum entscheidenden 2:0 getroffen hatte und die Anhänger ihren einstigen Liebling mit Applaus und Standing Ovations bedachten.

Dass Goretzka keinen ähnlich warmen Empfang auf Schalke erwarten durfte, war ihm zuvor aber schon selbst klar. "Das wird sicherlich nicht so werden wie bei Renato", hatte der gebürtige Bochumer gleich nach Abpfiff der Champions-League-Partie erklärt.

Wie erwartet fiel die Begrüßung unversöhnlich aus, einige wenige im Knappen-Trikot spendeten dem Nationalspieler aber immerhin ein wenig Beifall. Schon im Vorfeld hatte Kovac verraten, dass Goretzka gegen die ehemaligen Kollegen von Beginn an mitmischen würde und seinem Neuzugang einen klaren Kopf attestiert.

Noten und Einzelkritik zu FC Schalke 04 - FC Bayern: Ein scheiternder James überstrahlt alle © getty 1/29 Der FC Bayern hat auch das vierte Bundesligaspiel dieser Saison gewonnen. Niko Kovac setzte auf James und sollte damit erneut Recht behalten. Schalke trat verbessert auf, ausgerechnet Rudy leitete die Niederlage jedoch ein. Die Noten. © getty 2/29 Ralf Fährmann: Erneut einer der stärksten Schalker. Beim Gegentor ob der Wucht des Kopfballs ohne Schuld, hielt danach doppelt gegen Alaba (21./78.), im Duell mit James weltklasse (25.). Erahnte beim Elfer die richtige Ecke, kam aber nicht ran. Note: 2. © getty 3/29 Salif Sane: Blieb ohne schwerwiegende Fehler. Im Zweikampf meist sicher, ließ sich aber mehrfach aus dem Abwehrverbund locken und riss Löcher in die Defensive. Note: 3,5. © getty 4/29 Naldo: Ungewohnte Probleme: Bekam den agilen Lewandowski weder proaktiv, noch im Zweikampf in den Griff. Meist auf die Mithilfe seiner Nebenmänner angewiesen. Im zweiten Durchgang stabiler. Im Spielaufbau häufig unbeholfen. Note: 4. © getty 5/29 Matja Nastasic: Defensiv gewohnt solide. Klärte fünf Mal, eroberte sechs Bälle. Mit Ball am Fuß noch der sicherste Schalker Verteidiger. Note: 3. © getty 6/29 Sebastian Rudy: Schwacher Beginn. Beim Gegentor viel zu nachlässig im Zweikampf mit dem ihm zugeteilten James. Fiel danach mit einigen Ballverlusten und Fehlpässen auf. Stabilisierte sich nach und nach. Im zweiten Durchgang besser. Note: 4. © getty 7/29 Weston McKennie: Ohne große Akzente. Gewann zwar zwei Drittel seiner Zweikämpfe, mit Ball aber zu hektisch und ungenau. Musste nach 54 Minuten verletzungsbedingt runter. Note: 3,5. © getty 8/29 Daniel Caligiuri: Defensiv sehr aufmerksam gegen Alaba und Ribery. Eroberte die meisten Bälle und führte die meisten Zweikämpfe auf Seiten der Schalker. An drei Torschüssen direkt beteiligt. Note: 2,5. © getty 9/29 Alessandro Schöpf: Sehr lauffreudig, aber glücklos. Zweikampfschwach, unpräzise im Passspiel, dazu das ungestüme Treten gegen James im eigenen Strafraum. Note: 5. © getty 10/29 Franco Di Santo: Ähnlich wie seine Angriffspartner mit wenig Aktionen. Kam einmal zum Abschluss, es fehlte jedoch die Präzision (16.). Note: 4. © getty 11/29 Breel Embolo: Hatte einen extrem schweren Stand gegen Süle und Hummels. Gegen beide körperlich unterlegen, allerdings trotzdem torgefährlich. Starker Pass auf Di Santo in der 16. Minute, scheiterte selbst knapp per Kopfball (54.). Note: 3,5. © getty 12/29 Mark Uth: Sehr umtriebig zwischen den Abwehrreihen, allerdings ohne Durchschlagskraft gegen Hummels und Süle. Agierte daher eher als mitspielender Stürmer und setzte seine Mitspieler gut ein. Gab selbst nur einen Torschuss ab. Note: 4. © getty 13/29 Nabil Bentaleb: Ersetzte in der 54. Minute den verletzten McKennie. Legte die nötige Aggressivität an den Tag. Wie zuletzt ohne besondere Offensiv-Akzente. Note: 4. © getty 14/29 Amine Harit: Nach 65 Minuten für Di Santo eingewechselt. Sorgte mit seinen Dribblings und guten Pässen direkt für Torgefahr. War an drei Torschüssen beteiligt. Note: 3,5. © getty 15/29 Guido Burgstaller: Kam in der 73. Minute für Uth. Keine Bewertung. © getty 16/29 Manuel Neuer: Wenig gefordert. Bei den beiden Schalker Schüssen aufs Tor ohne Probleme. Ein kleiner Wackler bei seinem Heber auf Süle. Note: 3,5. © getty 17/29 Joshua Kimmich: Bereitete das 1:0 per Ecke vor. Defensiv wenig gefordert. Offensiv sehr passsicher (über 95 Prozent angekommene Bälle) und mit gefährlichen Flanken. Note: 2,5. © getty 18/29 Niklas Süle: Sehr entschieden in den Zweikämpfen mit Embolo. Sicher in seinen Pässen, ohne Fehler. Note: 3. © getty 19/29 Mats Hummels: Stark und souverän im Zweikampf, verlor nur ein Duell. Hatte die meisten Ballaktionen, hier und da aber mit ungewohnten Fehlpässen. Note: 3. © getty 20/29 David Alaba: Schaltete sich immer wieder energisch nach vorne ein. Sorgte sowohl selbst als auch als Vorbereiter für Torgefahr. Setzte einen Freistoß an die Latte (29.). Note: 2,5. © getty 21/29 Leon Goretzka: Bei seiner Rückkehr nach Gelsenkirchen mit einer durchwachsenen Leistung. War an zwei Torschüssen beteiligt, fügte sich ansonsten ins verwaltende Spiel der Bayern ein. Note: 3,5. © getty 22/29 Thiago: Wie schon in der vergangenen Woche sowohl offensiv als auch defensiv präsent. Überzeugte mit Timing und Stellungsspiel, führte die meisten Zweikämpfe (20). Note: 2,5. © getty 23/29 James Rodriguez: Beim 1:0 mit gutem Laufweg und Durchsetzungsvermögen gegen Rudy. Hatte das 2:0 auf dem Fuß. Scheiterte nach starker Ballmitnahme an Fährmann (25.). MUSS das 2:0 aber spätestens in der 50. machen. Holte den Elfer raus. Note: 1,5. © getty 24/29 Thomas Müller: Immer wieder mit technischen Makeln, Fehlpässen und falschen Entscheidungen. Hatte aber auch Glanzmomente – wie etwa beim Angriff in der 50. Minute, den er stark einleitete. Note: 3,5. © getty 25/29 Franck Ribery: Gewohnt aggressiv in seinen Zweikämpfen. Behauptete sich gut, kam aber selten ins Tempo. Gelang ihm das, wurde es aber gefährlich. Hatte James das 2:0 eigentlich wunderbar vorbereitet (50.). Note: 3. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Arbeitete vorbildhaft, behauptete sich immer wieder stark gegen Naldo und konnte so seine Mitspieler in Szene setzen. Wie etwa beim tollen Pass auf James (25.). Stark geschossener Elfmeter zum 2:0. Note: 2. © getty 27/29 Sandro Wagner: Ersetzte nach 78 Minuten Lewandowski. Blieb unauffällig. Keine Bewertung. © getty 28/29 Serge Gnabry: Durfte nach 83 Minuten für Ribery auf den Platz. Kam einmal zum Abschluss, stand dabei aber im Abseits. Keine Bewertung. © getty 29/29 Renato Sanches: Durfte die letzten drei Minuten der regulären Spielzeit anstelle von James ran. Keine Bewertung.

Kopfballungeheuer James Rodriguez stellt die Weichen

Während der Begegnung ebbten die Unmutsbekundungen gegen den 23-Jährigen schnell ab, die Zuschauer widmeten sich lieber der Anfeuerung der eigenen Mannschaft. Lauthals pushten die Königsblauen auf den Rängen ihre Jungs nach vorne, sangen sich die Kehlen heiser, um ihren Teil beizutragen, den großen Favoriten aus dem Süden endlich einmal ins Wanken zu bringen.

Es sollte nicht erhört werden. Viel zu souverän machte der Rekordmeister in aller Deutlichkeit klar, dass für die noch punktlose Truppe von Domenico Tedesco auch am vierten Spieltag nicht viel zu holen sein würde.

James Rodriguez stellte mit seinem zweiten Kopfballtor in Serie (traf schon in der vergangenen Woche gegen Leverkusen per Kopf) die Weichen bereits nach acht Minuten auf Bayern-Erfolg. In der Folge machten die Gastgeber die Räume zwar eng, suchten ihr Heil aber in uninspirierten Befreiungsschlägen, die allesamt von Mats Hummels und Niklas Süle locker entschärft wurden.

Bayern mit perfekter Bilanz, Schalke weiter ohne Bundesliga-Punkt

Während die Bayern zwischenzeitlich in eine Art erfolgssichere Lethargie verfielen, ohne dabei in Gefahr zu geraten, brach sich das Wasser durch ein Loch im Arena-Dach Bahn, ausgerechnet gleich neben Tedesco. Ein Bild mit Symbolcharakter.

Nach einem fälligen Strafstoß für die Gäste, den Robert Lewandowski locker verwandelte, war das entschieden, was eigentlich schon seit dem Anstoß entschieden war: Der Dauer-Dominator der Liga fuhr den siebten Sieg im siebten Pflichtspiel ein, Schalke kassierte die vierte Pleite im vierten Bundesliga-Spiel der noch jungen Saison.

Obwohl Kovac sein Team gegenüber Lissabon auf vier Positionen umgestellt hatte, stellten sich auch diesmal kaum Unstimmigkeiten ein, abermals überzeugte auch die - wenn man so will - zweite Reihe ohne Arjen Robben, Jerome Boateng oder Javi Martinez.

Leon Goretzka: Unauffällig, aber "sehr gut"

Und Goretzka? Der blieb einigermaßen unauffällig, erfüllte seinen Job aber mit Sorgfalt. Am Ende hatte der Mittelfeldmann, der neben Thomas Müller in der Zentrale agierte, 78 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler gebracht, weit über die Hälfte seiner Zweikämpfe und alle Kopfballduelle gewonnen.

Ein Auftreten, das in der Bundesliga aktuell nun einmal reicht, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen. "Sehr engagiert, sehr gut", fasste Kovac dessen Leistung kurz und prägnant zusammen.

"So wie ich es erwartet hatte", antwortete Goretzka im Anschluss auf die Frage, wie er seinen Empfang wahrgenommen habe. "Es war ähnlich wie beim Abschied: Es gibt immer gewisse Hardliner, die ihren Unmut äußern, das ist okay. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe fünf Jahre bis zum letzten Tag alles gegeben."

Und so ging er dahin, ließ noch einmal die Blicke durchs Rund schweifen, bevor er sich noch am selben Abend auf den Weg in seine neue Heimat machte. Raus aus dem grauen Gelsenkirchen, zurück nach München, das am Samstag einen zumindest teilweise sonnigen Oktoberfest-Start feierte. Irgendwie sinnbildlich für die derzeitigen Situationen der jeweiligen Klubs.