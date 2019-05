Borussia Mönchengladbach - BVB 0:2: Dortmunds Meisterträume platzen in Gladbach

Borussia Dortmund hat sich am 34. und letzten Spieltag der Bundesliga zwar mit 2:0 (1:0) bei Borussia Mönchengladbach durchgesetzt, die Meisterschale wanderte aber dennoch erneut zum FC Bayern München. Die Gladbacher verpassten durch die Heimniederlage gegen den BVB die Champions-League-Qualifikation.

Der BVB - bei dem Bürki, Sancho und Reus in die Startelf zurückkehrten - begann das Spiel behäbig und war zunächst im 4-2-3-1 auf Ballsicherheit bedacht. Durch einige Fehler im Spielaufbau begünstigten die Dortmunder in der Anfangsphase Gegenstöße der schwungvollen Gladbacher, die sich immer wieder gut aus dem BVB-Pressing bei Ballgewinnen lösten.

Einen dieser Gegenstöße verlagerte Hazard herrlich zu Traore auf die rechte Seite, der nach innen zog und aus 20 Metern nur die Latte traf (12.). Während der Meisterrivale aus München gegen Frankfurt schon früh den Türöffner fand, tat sich der BVB extrem schwer, aus dem Spiel heraus Chancen zu kreieren.

Den Dortmundern fehlte es abgesehen von Götze an Bewegung, Genauigkeit und besonders Zielstrebigkeit im letzten Drittel. Nur vier Torschüsse brachte der BVB im ersten Durchgang zustande - zwei davon nach Standards. Dazu stimmten die Abstände zwischen der Doppelsechs Delaney und Witsel und der Dortmunder Offensive nicht, weswegen das Pressing sehr selten griff.

Gladbach zeigte sich hingegen sehr flexibel im Positionsspiel und stand in der Defensive stabil - zumindest bis kurz vor der Pause. Dann kam Reus auf links nach einem Diagonalball von Delaney durch, hielt den Ball wohl gerade noch so im Spiel und bediente Sancho in der Mitte - 1:0 für den BVB (45.).

Der Führungstreffer wirkte wie ein Brustlöser für die Schwarz-Gelben: Während Gladbach nach der Pause höher anlief, kam Dortmund in seinen Spielrhythmus und nach einer starken Kombination über Götze, Sancho und Pulisic zum 2:0 durch Reus (55.). Der BVB legte eine andere Körpersprache an den Tag, ging besser in die Zweikämpfe, kam häufiger in die Tiefe und verdiente sich die Führung nachträglich.

Diese geriet - anders als noch in den Wochen zuvor - nicht mehr in Gefahr. Trotz des Auswärtssiegs muss sich der BVB nach einer zerfahrenen Rückrunde mit Platz zwei begnügen. Der FC Bayern gewann sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und krönte sich zum siebten Mal in Folge zum Deutschen Meister. Gladbach verpasste durch die Heimpleite gegen den BVB die Champions-League-Qualifikation und spielt in der kommenden Saison in der Europa League.

Die Daten des Spiels Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

Tore: 1:0 Sancho (45.), 2:0 Reus (54.)

Zum 16. Mal in Folge geht Gladbach nicht mit einer Führung in die Pause - das gab es in der BL-Historie der Fohlen nie zuvor! In den letzten acht Partien gelang kein Tor vor dem Seitenwechsel.

Sancho erzielt sein 12. Saisontor - Topwert aller Spieler des Jahrgangs 2000 oder jünger in den Top-5-Ligen Europas!

Für den BVB schoss Reus in einer BL-Saison zuvor noch nie so viele Tore wie in dieser Spielzeit (17). Nur für Mönchengladbach 2011/12 war er mit 18 Treffern noch erfolgreicher.

Es war das achte Heimspiel in Folge, das Borussia Mönchengladbach nicht gewinnen konnte.

Der Star des Spiels: Marco Reus (Borussia Dortmund)

Benötigte viele Minuten, um einen Zugang zum Spiel zu finden, war dann aber mit einer blitzgescheiten Vorlage auf Sancho vor dem 1:0 und seinem Treffer zum 2:0 der entscheidende Mann. Taute in der zweiten Halbzeit zunehmend auf und war immer wieder an guten Spielzügen beteiligt. Gewann darüber hinaus knapp 60 Prozent seiner Zweikämpfe.

Der Flop des Spiels: Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach)

War überhaupt nicht im Spiel. Die Bälle, die er festmachen sollte, bekam er nicht schnell genug unter Kontrolle. Torgefahr strahlte er nach zuletzt zwei Treffern abgesehen von einem Abschluss in der 62. Minute überhaupt nicht aus.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Grundsätzlich eine gute Bewertung der vielen Zweikämpfe, hätte allerdings Raphael Guerreiro im ersten Durchgang Gelb zeigen müssen, nachdem er es zuvor bei einem ähnlichen Foul schon bei Christoph Kramer getan hatte. Das war mit zweierlei Maß gemessen. Kurz vor der Pause dann gleich zweimal im Fokus: Entschied bei einem Solo von Reus und einem Tackling von Gladbachs Elvedi richtigerweise nicht auf Elfmeter. Elvedi spielte zwar nicht den Ball, bringt Reus aber auch nicht wirklich zu Fall. Der Kontakt war letztendlich zu wenig für einen Strafstoß. Beim Dortmunder Führungstreffer hatte Gräfe dann eine Millimeterentscheidung zu treffen, die nicht einmal mit dem VAR gänzlich aufgelöst werden konnte. Ob der Ball vor Reus' Hereingabe auf Sancho tatsächlich im Aus war oder nicht, hätte wohl nur mithilfe der Torlinientechnik endgültig aufgeklärt werden können.