BVB-Kartenhaus stürzt erneut ein: "Fühlt sich an, als wäre es vorbei"

In der Kabine von Borussia Dortmund herrschte nach dem unnötigen 2:2 bei Werder Bremen eine fast gespenstische Stille. Individuelle Aussetzer und eine labile Psyche münden in den nächsten Rückschlag im Meisterschaftskampf.

Trainer und Manager beteuern zwar unisono: "Wir sind keine Träumer." Doch dem FC Bayern wird die Meisterschale auf dem Silbertablett serviert.

Es ist nicht zu behaupten, dass der Anhang von Borussia Dortmund beim Gastspiel in Bremen einen guten Geschmack bewiesen hat. Nachdem schon vor Anpfiff des Bundesligaspiels bei Werder Bremen (2:2) dicke, gelbe Rauchschwaden für schlechte Sicht und einen beißenden Gestank im Weserstadion sorgten, brannten später im Gästeblock unter dem Dach der Westkurve so oft Bengalos ab, dass selbst der tolerante Bremer Stadionsprecher und Moderator Arnd Zeigler irgendwann die Geduld verlor. Und ausrief: "Ihr seid keine Fußballfans."

Mehr Instinkt verriet die westfälische Reisegruppe mit ihrem mitgeführten Plakat, das zwar vor Anpfiff gezeigt wurde, aber nach Abpfiff bei einer der unnötigsten Punkteteilungen der Saison die Gemengelage perfekt zusammenfasste: "Es ist erst vorbei, wenn's vorbei ist".

Die in gelben Großbuchstaben auf schwarzem Grund gepinselte Botschaft sollte vor allem den Fußballlehrer Lucien Favre daran erinnern, die Flinte im Meisterschaftskampf nicht zu früh ins Korn zu werfen. Was der Schweizer Fußballlehrer im Gegensatz zum verlorenen Revierderby in der Vorwoche nach dem nächsten Nackenschlag nicht tat: "Es sind noch zwei Spiele. Wir müssen gegen Düsseldorf gewinnen, Bayern in Leipzig verlieren. Wir sind keine Träumer - man weiß nie!"

BVB kollabiert im Meisterschaftskampf: Die Geschichte eines Nervenzusammenbruchs © getty 1/18 60 Minuten dominiert, dann folgte beim BVB der nächste unerklärliche Kollaps gegen Bremen. Durch das 2:2 hat Dortmund wohl die letzten Titelchancen verspielt. Es war nicht das erste Mal, dass der BVB im Laufe eines Spiels in sich zusammenfiel. © getty 2/18 Insgesamt elf Punkte verspielte der BVB in dieser Saison nach Führung und gab ausgerechnet in der so wichtigen Rückrunde viermal noch das Heft aus der Hand. SPOX wirft einen Blick zurück. © getty 3/18 27. Oktober 2018: Der BVB startet furios in die Saison, trifft oft in letzter Sekunde zum Sieg und steht nach acht Spieltagen überraschend an der Tabellenspitze. Am 9. Spieltag empfängt der BVB die Hertha aus Berlin. © getty 4/18 Gegen die Berliner bringt Jadon Sancho die Schwarz-Gelben zweimal in Führung, dominiert über weite Strecken nach Belieben, nutzt aber nicht die Chancen zur Vorentscheidung. Hertha meldete sich mit einer Schlussoffensive zurück. © getty 5/18 Der Last-Minute-Ausgleich von Salomon Kalou beschert den Hauptstädtern einen nicht unverdienten Punkt. Der Patzer gegen Berlin schärft jedoch die Sinne. Der BVB fährt sechs Siege in Folge ein und zementiert dadurch die Tabellenführung. © getty 6/18 02. Februar 2019: Mit drei Siegen in Folge im Rücken reist der BVB zur Frankfurter Eintracht und führt nach einer durchwachsenen Anfangsphase mit 1:0 durch einen Treffer von Marco Reus. Chancen zum 2:0 und 3:0 vergab Dortmund jedoch. © getty 7/18 Luka Jovic trifft vor der Pause zum Ausgleich und der BVB lässt Punkte liegen. Weil zeitgleich der FC Bayern gegen Leverkusen verlor, bauten die Dortmunder den Vorsprung lediglich um einen Punkt und nicht um drei Punkte aus. © getty 8/18 09. Februar 2019: Auf das Pokal-Aus gegen Werder Bremen folgt am 21. Spieltag der erste echte Kollaps der Dortmunder. Gegen Hoffenheim führte der BVB bis zur 75. Minute mit 3:0, ehe er zahlreiche Großchancen besonders nach Standards zulässt. © getty 9/18 Belfodil (75./87.) und Kaderabek (83.) treffen Dortmund ins Herz und zum 3:3-Endstand. Bayern gewinnt wenige Stunden später gegen Schalke und verkürzt den Vorsprung des BVB. © getty 10/18 Auf den Kollaps gegen Hoffenheim folgen ein Remis gegen Nürnberg, eine Niederlage gegen Augsburg und das 0:5-Debakel gegen den FC Bayern, der den BVB vor dem Saisonendspurt von der Spitze stößt. © getty 11/18 13. April 2019: Dennoch ist der BVB auch am 29. Spieltag noch dicht dran und empfängt im heimischen Westfalenstadion den FSV Mainz 05. Der BVB gibt in den ersten 45 Minuten die richtige Antwort auf die herbe Pleite in München in der Vorwoche. © getty 12/18 Sancho schnürt schon in der ersten Halbzeit einen Doppelpack und der BVB sieht wie der sichere Sieger aus. Doch es folgt der erneute und unerklärliche Bruch im Spiel. In der Schlussphase dominiert M05 und kommt zum Anschluss. © getty 13/18 BVB-Keeper Roman Bürki sichert mit einer sensationellen Dreifachparade kurz vor Spielende den Sieg. Das Spiel wirft jedoch erneut Fragen bezüglich der psychischen Verfassung der Mannschaft von Lucien Favre auf. © getty 14/18 27. April 2019: Zwei Wochen später folgt der nächste bittere Patzer im Titelrennen. Der BVB verliert das Revierderby gegen Schalke 04 mit 2:4 und dazu noch Kapitän Reus und Rechtsverteidiger Marius Wolf, die beide glatt Rot sehen. © getty 15/18 Ein Videobeweis-Elfmeter kurz nach dem hochverdienten BVB-Führungstor, der Ausgleich und die Schalker Führung durch Sane aus dem Nichts sind zu viel für das schwarz-gelbe Nervenkostüm. Favre erklärt den Titelkampf anschließend für beendet. © getty 16/18 Weil aber der FC Bayern nur einen Tag später gegen Kellerkind Nürnberg nicht über ein 1:1 hinauskommt, hat der BVB auch nach dem Derby-Kollaps nur zwei Zähler Rückstand und immer noch eine Chance auf den Titel. © getty 17/18 04. Mai 2019: Doch nur eine Woche später verspielt der BVB wohl auch diese letzte Chance. Gegen Bremen schenkt der BVB nach 60 dominanten und starken Minuten eine 2:0-Führung her. Erst patzt Keeper Bürki, dann Abwehrchef Akanji. © getty 18/18 Durch die Punkteteilung hat der BVB nun vier Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel wurde nie ein Vier-Punkte-Rückstand nach dem 32. Spieltag noch aufgeholt.

Zorc nach BVB-Remis gegen Bremen: "Bayern ist in der Pole-Position"

Fast gleichlautend hatte sich auch Manager Michael Zorc geäußert: "Der FC Bayern ist in der Pole-Position und hat sie ausgebaut. Wir sind keine Träumer." Auf vier Zähler ist nämlich der Rückstand angewachsen. Aus BVB-Sicht völlig unnötig.

Wer nach einer souveränen ersten Stunde bei empfindlicher Kühle am Bremer Osterdeich über eine Wiedergeburt der Dortmunder Dominanz aus der Hinrunde schwärmte, weil ein beherztes Solo von Christian Pulisic (6.) und ein gekonnter Freistoß von Pablo Alcacer (41.) die klare Überlegenheit fast noch unzureichend ausdrückten, der hatte sich definitiv zu früh gefreut. Werder-Trainer Florian Kohfeldt war irgendwann in der zweiten Halbzeit mit seinem Co-Trainer Tim Borowski an der Seitenlinie überein gekommen, dass ein einziger Nadelstich genügen würde, diesem labilen Titelanwärter erkennbare Qualen zuzufügen.

Genauso kam es auch: Einen harmlosen Distanzschuss des eingewechselten Kevin Möhwald ließ Roman Bürki im Stile "Flutschfinger" durch Handschuhe und Beine rauschen (70.), dann fiel Manuel Akanji in den Schlaf des Gerechten, weil er gegen Ludwig Augustinsson den Ball ins Toraus trudeln lassen wollte. Der schwedische Linksverteidiger legte jedoch lieber zurück und der ebenfalls eingewechselte Cluadio Pizarro schoss im zarten Alter von 40 Jahren das vielumjubelte 2:2 (75.). In der Folgezeit war Dortmund in einem wilden Schlagabtausch der Niederlage sogar näher als dem Sieg.

Labile BVB-Psyche: Bayern reichen jetzt zwei Unentschieden

"Wir haben den Sieg hergeschenkt. Individuelle Fehler in dieser Form werden bestraft", mäkelte Zorc. Zwei Schweizer Nationalspieler hatten Käse gespielt, was der BVB-Sportchef ohne Umschweife ansprach: "Keine Diskussion: Roman muss den Ball halten. Manuel hat sich verschätzt und den Ball erst wieder scharf gemacht."

Die Frage steht dennoch im Raum, woher die labile Psyche selbst von Führungsspielern rührt, die einem gewiss nicht souverän spielenden Tabellenführer aus München die Meisterschale auf dem Silbertablett servieren.

Denn eingedenk der deutlich schlechteren Tordifferenz gegenüber dem FCB reicht es nun ja nicht einmal, dass die Dortmunder beide Spiele (gegen Düsseldorf und in Mönchengladbach) gewinnen und die Bayern (in Leipzig und gegen Frankfurt) zweimal unentschieden spielen.

Die letzten BVB-Ergebnisse in der Bundesliga

Spieltag Gegner Ergebnis 27 VfL Wolfsburg (H) 2:0 28 Bayern München (A) 0:5 29 Mainz 05 (H) 2:1 30 SC Freiburg (A) 4:0 31 Schalke 04 (H) 2:4 32 Werder Bremen (A) 2:2

Ernüchterung nach Abpfiff: Fehlt Dortmund die Meister-Mentalität?

Als der gute Schiedsrichter Marco Fritz, der bei einem strittigen Handspiel von Mario Götze nach Video-Studium - für den DFB-Projektleiter Jochen Drees berechtigterweise - nicht auf Elfmeter entschied (79.), die Partie abpfiff, gingen die Dortmunder Köpfe nach unten. Julian Weigl ("das ist schwer zu sagen, wie wir das wieder angestellt haben") und Axel Witsel hockten sich ernüchtert auf den Rasen.

Am längsten kauerte der aus Barcelona mit so vielen Hoffnungen gekommene Alcacer an der Mittellinie: die Hände auf die Ringelstutzen gestützt, den Kopf zwischen die Knie gesenkt. Der ehemalige Kapitän Marcel Schmelzer musste schon alle Kräfte aufbieten, den spanischen Torjäger wieder aufzurichten. Hätte nur noch gefehlt, dass einer am Spielfeldrand eine schwarz-gelbe Flagge wie bei einem Trauerfall auf Halbmast zieht.

Auch die Präsenz des gesperrten Marco Reus, der sich demonstrativ direkt neben die Trainerbank setzte, vermittelte irgendwie keinen Halt. Das BVB-Gebilde war an der Weser eingebrochen wie ein Kartenhaus beim ersten Windstoß. Und so eröffnete der als "Charakterspieler" vergangenen Sommer aus Bremen verpflichtete Thomas Delaney an alter Wirkungsstätte die Mentalitätsdebatte.

"Es kommt Druck vom Gegner, aber mit der Qualität, die wir haben, müssen wir es besser machen. Es fühlt sich an wie eine Niederlage. Wir haben eine zweite Chance bekommen, die haben wir verpasst", sagte der niedergeschlagene Däne. In der Kabine habe "silence" (Stille) geherrscht. Er könne sich das alles auch nicht so genau erklären, aber eines sagen: "Es fühlt sich an, als wäre es vorbei." Ganz offiziell dann aber erst am 33. oder 34. Spieltag.