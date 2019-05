SV Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:2: BVB verspielt wohl letzte Titelchance

Borussia Dortmund hat durch ein 2:2 (2:0) bei Werder Bremen wohl die letzte Chance auf die Meisterschaft verspielt. Der BVB gab in Bremen nach einer dominanten Stunde eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand.

Am Ende gab es zwei Verlierer: Der BVB verspielte wohl die Chance auf den Meistertitel, Werder bringt der Punkt im Rennen um die Europapokal-Plätze genauso wenig. Nur Claudio Pizarro, der den Ausgleich erzielte, konnte grinsen: "Wenn wir den Bayern helfen können: Warum nicht?"

Die Zuschauer im Weser-Stadion sahen zwei unterschiedliche Halbzeiten. "Wir hatten klare Gelegenheiten, vor allem in der ersten Halbzeit", sagte BVB-Trainer Lucien Favre nach der Partie gegenüber Sky. Dortmund verspielte zum fünften Mal in dieser Saison eine Führung. "Es ist schwer zu sagen, wie wir das wieder geschafft haben. Es ist unglaublich ärgerlich", sagte JHulian Weigl.

Doch auch die Bremer schlichen trotz der euphorischen Schlussphase mit gesenkten Häuptern in die Katakomben. "Das Ergebnis deckt sich nicht mit unseren Ansprüchen. Euphorie hin oder her: Wir haben nur einen Punkt", sagte Max Kruse.

Der Werder-Kapitän ärgerte sich über den nicht gegebenen Handelfmeter zugunsten des SVW. Mario Götze hatte den Ball mit dem Unterarm gestoppt. Favre wollte sich zu diesem Thema nicht mehr äußern.

Noten und Einzelkritiken zu Werder Bremen - BVB: Bürki und Akanji reißen Pulisic-Show ein © getty 1/28 60 Minuten lang hat der BVB in Bremen alles im Griff und erleidet dennoch den wohl endgültigen Kollaps im Meisterrennen. Während Pulisic sein wohl bestes Saisonspiel machte, patzten zwei BVB-Akteure schwer. Werder hilft eine Auswechslung. Die Noten... © getty 2/28 Jiri Pavlenka: Der einzige Bremer in Normalform. Beim 0:1 chancenlos, verhinderte einen größeren Rückstand und parierte bockstark gegen Götze (14.) und Delaney (55.). Note: 2,5. © getty 3/28 Marco Friedl: Hatte gegen Pulisic und Sancho immer wieder das Nachsehen. Bitter: Sein Foul an Pulisic vor dem 2:0 hätte Schiedsrichter Fritz nicht pfeifen müssen. Note: 4. © getty 4/28 Sebastian Langkamp: Schwaches Stellungsspiel, kam ähnlich wie Veljkovic nicht mit Dortmunds Tempo klar. Die Abstimmung mit seinem Nebenmann stimmte zudem häufig nicht. Note: 4,5. © getty 5/28 Milos Veljkovic: Nicht auf seinem Level. Kam beim Solo von Pulisic vor dem 0:1 überhaupt nicht in den Zweikampf, auch ansonsten überfordert mit dem Tempo der Dortmunder. Gewann nur 27 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 5. © getty 6/28 Ludwig Augustinsson: Wenn im ersten Durchgang offensiv was ging, dann über ihn. Defensiv nicht auf der Höhe gegen Sancho oder Pulisic. Sein schlechtes Zuspiel auf Sahin leitete das 0:1 ein. Bereitete das 2:2 vor. Note: 3. © getty 7/28 Maximilian Eggestein: Trotz guter Aktionen nicht so sehr ins Bremer Angriffsspiel eingebunden. Leistete sich kaum Fehlpässe. Rückte nach 60 Minuten für Sahin auf die Sechs und belebte Werders Spiel. Note: 2. © getty 8/28 Nuri Sahin: Blockte direkt Alcacers ersten Warnschuss (1.). Wirkte im weiteren Spielverlauf aber extrem hüftsteif im Zweikampf und ging häufig zu früh auf den Boden. Gewann nur rund ein Viertel seiner Zweikämpfe. Note: 5,5. © getty 9/28 Davy Klaassen: Fiel das erste Mal mit seinem groben Einsteigen gegen Witsel auf (33.). Offensiv kaum ein Faktor. Spielte einige Fehlpässe. Vergab kurz vor der Halbzeit die Chance aufs 1:2. Note: 4,5. © getty 10/28 Yuya Osako: War als Sturmspitze völlig abgeschnitten vom Spielgeschehen. Sammelte bis zu seiner Auswechselung in der 60. Minute nur 18 Ballkontakte. Gab immerhin zwei Torschüsse ab. Note: 4,5. © getty 11/28 Max Kruse: Versuchte das Spiel anzukurbeln, es fehlte seinen Aktionen jedoch an Zielstrebigkeit, was aber auch der fehlenden Bewegung seiner Kollegen geschuldet war. Im zweiten Durchgang verbessert. Note: 3. © getty 12/28 Milot Rashica: Auffälligster Offensivmann auf Seiten des SVW. Führte 17 Zweikämpfe und gewann starke 70 Prozent davon. Schlug 12 Flanken und war an 6 Torschüssen beteiligt. Vergab die Chance aufs 3:2 (87.). Note: 2,5. © getty 13/28 Claudio Pizarro: Kam für die letzten 30 Minuten in die Partie. War sofort präsent. Erzielte den Ausgleichstreffer. Hatte sogar noch die Chance auf den Siegtreffer in der Nachspielzeit, drückte seinen Kopfball aber neben das Tor. Note: 2,5. © getty 14/28 Kevin Möhwald: Ersetzte nach 60 Minuten den schwachen Sahin und brachte mehr Stabilität und Punch ins Bremer Spiel. Erzielte dank gütiger Mithilfe von Bürki den Anschlusstreffer (70.). Note: 2,5. © getty 15/28 ROMAN BÜRKI: Musste im ersten Durchgang kein einziges Mal eingreifen, patzte dann aber schwer und ebnete Bremen durch den geschenkten Anschlusstreffer den Weg zurück in die Partie. Beim Ausgleich machtlos. Note: 5. © getty 16/28 MANUEL AKANJI: Gute erste Halbzeit mit Offensivdrang auf der ungewohnten Rechtsverteidigerposition, allerdings mit ein paar Defiziten in den Zweikämpfen und mit einem schweren, wie verhängnisvollen Aussetzer vor dem Ausgleich. Note: 4,5. © getty 17/28 JULIAN WEIGL: Selten gefordert, aber wenn, dann löste er seine Aufgaben mit gutem Stellungsspiel und Timing. War dem Tempo von Rashica nicht immer gewachsen, klärte dann aber in höchster Not vor Pizarro (72.). An den Gegentreffern unbeteiligt. Note: 3. © getty 18/28 ABDOU DIALLO: Wackelte bei einem fehlerhaften Rückpass auf Bürki (16.), gewann in Halbzeit eins keinen seiner fünf Zweikämpfe und vergab kurz vor der Pause die Riesenchance auf das 3:0. Nach der Pause etwas verbessert, beim 2:2 aber zu spät. Note: 4. © getty 19/28 RAPHAEL GUERREIRO: Hatte mit Abstand die meisten Ballaktionen im BVB-Spiel und schaltete sich immer wieder über links in die Offensive mit ein, wenn Pulisic oder Sancho ins Zentrum einrückten. Es fehlte jedoch an der Effizienz. Note: 3. © getty 20/28 AXEL WITSEL: Gewohnt zweikampfstark, extrem passsicher und auch immer wieder mit Szenen in der Offensive. Verlieh dem BVB-Spiel eine gute Struktur und leistete sich kaum einen Fehler. Nach dem Bremer Anschluss, aber nicht der erhoffte Leader. Note: 3. © getty 21/28 THOMAS DELANEY: Gedankenschnelle Weiterleitung auf Pulisic vor dem 1:0, defensiv mit dem ein oder anderen Wackler beim Abspiel, aber sehr zweikampfstark. Starker Schuss in der 54. Minute. Note: 2,5. © getty 22/28 JADON SANCHO: Wechselte immer wieder mit Pulisic die Seiten und überforderte sowohl Friedl als auch Augustinsson mit seinem Tempo. Manchmal noch etwas zu verspielt im letzten Drittel und nicht ganz so zielstrebig wie Pulisic. Note: 3. © getty 23/28 MARIO GÖTZE: Variabel im Positionsspiel und immer wieder mit guten Ideen, dazu auch zweikampfstark. Toller Abschluss aus der Drehung, der von Pavlenka noch rausgekratzt wurde (14.). Ein guter Auftritt des 26-Jährigen. Note: 2,5. © getty 24/28 CHRISTIAN PULISIC: Auffälligster BVB-Akteur mit guten Dribblings, viel Tempo und dem Führungstreffer nach feinem Solo. Holte außerdem den Freistoß zum 2:0 raus und bestritt mit Abstand die meisten Zweikämpfe (67 Prozent). Note: 2. © getty 25/28 PACO ALCACER: Hatte nach 30 Sekunden den ersten Abschluss, tauchte dann aber ab. Hatte die wenigsten Ballaktionen aller BVB-Spieler, sorgte mit einer davon aber per Traumfreistoß für das 2:0. Leistete sich in Halbzeit eins keinen Abspielfehler. Note: 3. © getty 26/28 MAHMOUD DAHOUD: Kam nach dem Ausgleich für Delaney und sollte noch einmal mit offensive Impulsen die Wende schaffen. Das gelang nicht. Note: Keine Bewertung. © getty 27/28 JACOB BRUUN LARSEN: Sollte nach seiner Einwechslung für Mario Götze die Offensive mit seinem Tempo wiederbeleben. Ohne Erfolg. Note: Keine Bewertung. © getty 28/28 MAXIMILIAN PHILIPP: Favres letzte Patrone in der Offensive. Kam in der 90. Minute für Innenverteidiger Abdou Diallo, ohne jedoch für Gefahr zu sorgen. Note: Keine Bewertung.

Werder Bremen - BVB: Die Stimmen zum Spiel

Claudio Pizarro (Werder Bremen): "Es ist immer etwas Besonderes hier zu spielen. Leider haben wir am Ende nicht gewonnen, aber wir haben einen guten Job gemacht. Und wenn wir den Bayern helfen können: Warum nicht?

... über den Effekt seiner Einwechslung: "Wenn ich reinkomme, versuche ich immer die Jungs mitzunehmen und ins Spiel zu kommen. Das hat geklappt. Am Ende sind wir zufrieden mit dem Unentschieden. Wir kämpfen weiterhin um die Europa-League-Teilnahme."

... über seine Zukunft: "Ich habe immer noch Lust Fußball zu spielen. Ich werde in den nächsten Wochen mit den Vereinsverantwortlichen sprechen, dann werden wir sehen."

Max Kruse (Werder Bremen): "Wir haben es am Anfang sehr schlecht gemacht, haben die Balance aus Pressing und Abwarten nicht hinbekommen. Es ist schwer, gegen so einen Gegner nochmal zurückzukommen. Das haben wir geschafft, aber das Ergebnis deckt sich nicht mit unseren Ansprüchen. Euphorie hin oder her: Wir haben nur einen Punkt. Wir glauben noch dran, wir wissen aber, dass es schwierig wird."

... über das Handspiel von Mario Götze: "Der Elfmeter ist derzeit nicht unser Freund. Der Ball war lange in der Luft, keiner war mehr dran, da hat die Hand nichts zu suchen. Für mich gibt es da keine zwei Meinungen."

Julian Weigl (Borussia Dortmund): "Es ist schwer zu sagen, wie wir das wieder geschafft haben. Es ist unglaublich ärgerlich. Wir hatten viele Chancen. Das wieder herzugeben ist bitter. Unterm Strich geht das 2:2 in Ordnung so wie Bremen in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Es war schwierig, Akzente zu setzen, wenn Bremen so reindrückt. Die defensive Spielweise hat sich so aus dem Spielverlauf ergeben. Rein rechnerisch ist die Meisterschaft noch möglich, aber es wird natürlich jetzt extrem schwierig."

© getty

Lucien Favre (Borussia Dortmund): "Wir hatten klare Gelegenheiten, vor allem in der ersten Halbzeit. Wir kriegen zwei unnötige Tore, das ist klar."

... über den Patzer von Roman Bürki: "Wir müssen nicht über Roman sprechen. Egal was passiert ist: Er hat eine Top-Saison gespielt."

... zum Handspiel von Götze: "Ich will nicht mehr darüber gesprochen. Ich habe schon viel zu diesem Thema gesagt."

Werder Bremen - BVB: Die Analyse

Nach der Derby-Pleite musste Trainer Lucien Favre zwei Mal wechseln: Die rotgesperrten Reus und Wolf wurden durch Alcacer und Pulisic ersetzt. Bei den Gastgebern musste Trainer Kohfeldt auf den gesperrten Moisander sowie auf den verletzten Gebre Selassie verzichten. Außerdem nahm Johannes Eggestein auf der Bank Platz. Dafür spielten Friedl, Veljkovic und Osako.

Der BVB begann sehr munter und hatte schon nach 30 Sekunden die erste Möglichkeit. Nur fünf Minuten später traf Pulisic nach feinem Solo zur frühen Führung. Bremen schaffte es nicht, die schnellen Außen um Sancho und Pulisic zu stellen. Dortmund verschob clever, sodass sowohl Klaassen als auch Eggestein durch das 4-3-1-2-System zu weit innen waren.

Nach 14 Minuten verhinderte Pavlenka den zweiten Gegentreffer, als er glänzend gegen Götze hielt. In einer Phase, in der die Werderaner sich mehr Spielanteile herausspielten, traf der BVB durch einen sehenswerten Freistoß von Alcacer zum 2:0 und hätte kurz vor der Pause mit drei Toren führen müssen, doch Diallo traf drei Meter vor dem Tor den Ball nicht richtig.

In Halbzeit zwei kam das Team von Florian Kohfeldt besser ins Spiel, was auch daran lag, dass Möhwald den blassen Sahin im Zentrum ersetzte. Gefährlich wurde es jedoch nur vor dem Bremer Gehäuse - erst durch Guerreiro, später durch Alcacer. Ein verhängnisvoller Aussetzer von BVB-Keeper Bürki bei einem haltbaren Möhwald-Abschluss ebnete den Werderanern jedoch einen unverhofften Weg zurück ins Spiel.

Durch die Hereinnahme von Pizarro drückte Werder mehr und kam nur fünf Minuten später erneut durch einen dicken Bock von Akanji zum Ausgleich: Anstatt den Ball zu klären, ließ Akanji Augustinsson den Ball in die Mitte spielen, wo Pizarro das Leder zum Endstand über die Linie drückte und den Dortmunder Meisterträumen wohl endgültig den Todesstoß versetzte.

Die Daten des Spiels SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund

Tore: 0:1 Christian Pulisic (6.), 0:2 Paco Alcacer (41.), 1:2 Kevin Möhwald (70.), 2:2 Claudio Pizarro (75.)

Max Kruse hat sein 250 Bundesliga-Spiel bestritten.

Dortmund gewann acht der letzten neun Samstagabendpartien und verlor nur Anfang April beim 0-5 in München.

Werder Bremen ist der einzige Bundesligist, der an den letzten elf Spieltagen ohne Weiße Weste blieb. Letztmals zu null spielte der SVW am 10. Februar beim 4-0 gegen den FC Augsburg.

Der Star des Spiels: Christian Pulisic

Auffälligster BVB-Akteur mit guten Dribblings, viel Tempo und dem Führungstreffer nach feinem Solo. Holte außerdem den Freistoß zum 2:0 raus und bestritt mit Abstand die meisten Zweikämpfe (67,9 Prozent gewonnen).

Der Flop des Spiels: Nuri Sahin

Gegen seinen Ex-Verein sollte er das Spiel lenken, doch das gelang ihm zu keiner Zeit. Auch im Zweikampfverhalten ließ er viel vermissen. Gewann lediglich 28.6 Prozent seiner Zweikämpfe. Musste nach einer guten Stunde für Möhwald weichen.

Der Schiedsrichter: Marco Fritz

Der FIFA-Schiedsrichter ließ oft Fingerspitzengefühl vermissen. Hätte Friedl in der 22. Minute verwarnen müssen. Zehn Minuten später bekam Klaassen den gelben Karton, Fritz hätte aber vorher abpfeifen müssen, als Osako von Diallo gefoult wurde. Vor dem 2:0 auf Foul zu entscheiden war hart, aber vertretbar. Verweigerte Bremen nach dem Ausgleich trotz VAR-Überprüfung einen Handelfmeter, den er wohl hätte geben können. Ein sehr durchwachsener Auftritt des Unparteiischen.