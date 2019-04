BVB - Marco Reus' tragisches Revierderby: Alles weggehauen

Die 2:4-Niederlage im Revierderby gegen den FC Schalke 04 war einer der schwärzesten Momente in der Karriere des Marco Reus. Der BVB-Kapitän enttäuschte erst und flog dann vom Platz. Sein erster Meistertitel scheint verspielt zu sein.

Er wolle Schalke "weghauen", kündigte Marco Reus vor dem Revierderby an und setzte das Weghauen an sich dann auch in die Tat um. Statt den gesamten FC Schalke 04 haute er aber nur dessen Angestellten Suat Serdar weg und mit ihm wohl auch die letzten Dortmunder Titelhoffnungen.

Etwa 60 Minuten waren gespielt, als Reus seinen Gegenspieler Serdar mit gestrecktem Bein in die Achillessehne grätschte. Serdar schrie und fiel, Reus stand auf und gestikulierte. Schiedsrichter Felix Zwayer zeigte ihm die Rote Karte und Reus schlich traurig vom Platz. Die Dortmunder Fans verabschiedeten ihn mit Applaus, aber ob er den noch wahrgenommen hat?

Irgendwann während dieses traurigen Schleichens - womöglich noch im Spielertunnel oder schon in der Kabine - wird er es mitbekommen haben: sein Foul hat nicht nur ihn aus dem Spiel genommen, sondern auch seine Mannschaft. Daniel Caligiuri versenkte den fälligen Freistoß im Kreuzeck zum 3:1 für Schalke. Der Kapitän ging und Dortmund implodierte.

Der für den Titelkampf mit dem FC Bayern München so dringend benötigte Sieg war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr greifbar. Dortmund muss nun auf zwei Patzer des Rivalen in den letzten vier Spielen hoffen - ob der derzeitigen Form des FC Bayern wird es wohl bei einem vergeblichen Hoffen bleiben.

Noten und Einzelkritik zu BVB - Schalke: Zwei Mal 6 für desolaten BVB © getty 1/29 Schalke 04 setzt sich mit einem leidenschaftlichen Kampf gegen Borussia Dortmund durch. Daniel Caligiuri avanciert zum Derby-Helden. Marco Reus und Marius Wolf besiegeln die BVB-Pleite maßgeblich. Die Einzelkritik. © getty 2/29 BORUSSIA DORTMUND - ROMAN BÜRKI: Konnte sich nicht einmal richtig auszeichnen, kassierte trotzdem vier Gegentore. Suchte sich beim 1:1 die falsche Ecke aus, blieb beim 1:2 machtlos und streckte sich beim 1:3 und 1:4 vergeblich. Note: 4. © getty 3/29 MARIUS WOLF (bis 65.): Hatte viele Ballaktionen in der Anfangsphase, bis Oczipka ihn umtrat. Danach mit vielen Problemen im Passspiel und wenig Mut nach vorne. Sah die Rote Karte nach einem unnötigen Einsteigen von hinten gegen Serdar. Note: 6. © getty 4/29 JULIAN WEIGL: Verschuldete den Elfmeter zum 1:1 durch ein strittiges Handspiel. Ließ sich in der Folge nichts mehr zu Schulden kommen. Note: 4. © getty 5/29 MANUEL AKANJI: Beendete die Partie wie Weigl mit einer guten Passquote, weil die Schalker ihn nur selten früh unter Druck setzten. Tat sich aber schwer, die robusten Angreifer der Gäste in den Griff zu bekommen. Note: 4. © getty 6/29 ABDOU DIALLO: Hatte die meisten Ballaktionen aller Dortmunder, wusste mit dem runden Leder aber kaum etwas anzufangen. Bis auf die Flanke vor dem 2:3 landeten seine Hereingaben im Niemandsland. Note: 4,5. © getty 7/29 THOMAS DELANEY (bis 56.): Ungewohnt schwach im Spiel ohne Ball, gewann nur 40 Prozent seiner Zweikämpfe. Ließ Sane zudem vor dem 1:2 gewähren. Wurde nach nicht einmal einer Stunde ausgewechselt. Note: 5. © getty 8/29 AXEL WITSEL (ab 84.): Ließ den Ball vor dem 1:0 geschickt mit der Brust Richtung Sancho abtropfen und erzielte das 2:3. Erreichte insgesamt aber nicht ansatzweise seine Bestform. Störte Sane vor dem 1:2 nicht entscheidend genug. Note: 4,5. © getty 9/29 JADON SANCHO: Der mit Abstand auffälligste Dortmunder. Bereitete das 1:0 mit einem traumhaften Chip in den Sechzehner vor, gewann zahlreiche Eins-gegen-Eins-Duelle. Baute nach der Pause aber ab. Note: 3. © getty 10/29 MARCO REUS (bis 61.): War bis zur 59. am seltensten aller Dortmunder Feldspieler am Ball und an keinem einzigen Torschuss beteiligt. Dann sah er für eine unnötige Grätsche Rot und schwächte seine Mannschaft somit entscheidend. Note: 6. © getty 11/29 RAPHAEL GUERREIRO (bis 78.): Präsentierte sich wie schon in den vergangenen Wochen sehr variabel. Kam mal über links, mal über rechts, mal durch die Mitte. Trat jedoch nicht entscheidend in Erscheinung. Note: 4. © getty 12/29 MARIO GÖTZE (bis 83.): Erzielte das frühe 1:0 in der 14. nach einem mustergültigen Laufweg, kam danach aber kaum noch in gefährliche Abschlusssituationen, weil die Schalker ihn konsequent zustellten. Note: 3,5. © getty 13/29 PACO ALCACER (ab 56.): Sollte das Offensivspiel des BVB mit seinen Jokerqualitäten beleben, kam aber auch aufgrund der Platzverweise nur fünf Mal an den Ball. Note: 4,5. © getty 14/29 CHRISTIAN PULISIC (ab 78.): Kam rein, als die Partie bereits gelaufen war. Hatte keine auffällige Aktion mehr. Ohne Bewertung. © getty 15/29 JACOB BRUUN LARSEN (ab 83.): Nutzte seine kurze Zeit auf dem Platz mit seiner Vorlage zum 2:3 durch Witsel. Ohne Bewertung. © getty 16/29 SCHALKE 04 - ALEXANDER NÜBEL: War beim perfekt herausgespielten Dortmunder Führungstor machtlos. Strahlte Sicherheit bei hohen Bällen aus. Hielt, was er halten musste. In Hälfte zwei nahezu arbeitslos. Note: 2,5. © getty 17/29 BENJAMIN STAMBOULI: Ging mit leidenschaftlicher Zweikampfführung voran. Brachte 100 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler. Note: 2. © getty 18/29 SALIF SANE: Machte den Naldo – nicht nur wegen seines wichtigen Kopfballtreffers in der 28. Minute, sondern auch wegen seiner herausragenden Zweikampfführung. Note: 1,5. © getty 19/29 MATIJA NASTASIC: Hatte Götze bis auf das 1:0 gut im Griff und köpfte fast jeden hohen Ball aus dem Strafraum. Verteidigte wie seine Nebenmänner couragiert. Note: 2,5. © getty 20/29 DANIEL CALIGIURI (bis 67.): Schalkes Derby-Held. Sicher beim Elfer zum 1:1, grandios beim Freistoß zum 3:1. An drei der vier Treffer direkt beteiligt. Machte sein stärkstes Spiel für Königsblau. Note: 1. © getty 21/29 OMAR MASCARELL: Leidenschaftlicher Auftritt des Spaniers, der gerade in Hälfte eins immer wieder mit wichtigen Tacklings zur Stelle war und dem Schalker Spiel Struktur gab. Note: 2,5. © getty 22/29 WESTON MCKENNIE (bis 77.): Hatte kurz vor seiner Auswechslung Glück, dass er nach einem Foul an Witsel nicht des Feldes verwiesen wurde. Kämpfte davor aufopferungsvoll. Note: 3. © getty 23/29 BASTIAN OCZIPKA: Aggressiv im Spiel ohne Ball, ideenlos im Spiel mit Ball. Das reichte an diesem Samstag aber. Note: 3,5. © getty 24/29 SUAT SERDAR: Signalisierte mit zwei gewonnen Zweikämpfen gegen Sancho in den Anfangsminuten, wie viel Lust er auf dieses Derby hatte. Befreite sich stets intelligent aus Drucksituationen und provozierte die beide Dortmunder Platzverweise. Note: 2. © getty 25/29 BREEL EMBOLO (bis 87.): Blass in Hälfte eins, fast nicht zu stoppen in Hälfte zwei. Krönte seinen kämpferisch stärksten Auftritt als Königsblauer mit einem sehenswerten Flachschuss zum 4:1 und ließ sich zu Recht feiern. Note: 2. © getty 26/29 GUIDO BURGSTALLER: War in Durchgang eins allein auf weiter Flur, erwies sich aber als ständiger Unruheherd für die Dortmunder Sechser und machte viele Bälle klug fest. Belohnte seine gute Leistung fast noch mit einem Tor. Note: 2,5. © getty 27/29 SEBASTIAN RUDY (ab 67.): Ersetzte den erschöpften Caligiuri. Hatte Glück, dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden war. Rudy gewann keinen einzigen seiner zehn geführten Zweikämpfe. Note: 4. © getty 28/29 JEFFREY BRUMA (ab 77.): Half mit seiner Robustheit, den Sieg in trockene Tücher zu bringen. Ohne Bewertung. © getty 29/29 RABBI MATONDO (ab 87.): Kam in den Schlussminuten für Embolo und schnupperte erstmals Revierderby-Luft. Ohne Bewertung.

Reus war gegen Schalke an keinem Torschuss beteiligt

"Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen", sagte Reus nach dem Spiel. "Auch meinen persönlichen Fehler, mit dem ich der Mannschaft natürlich nicht geholfen habe." Wäre man ganz böse, könnte man meinen: viel mehr hat er seiner Mannschaft in den 59 Minuten davor auch nicht geholfen.

Von allen Dortmunder Feldspielern war Reus bis zu seinem Platzverweis am seltensten am Ball. Er schoss kein einziges Mal, er legte keinen einzigen Schuss auf. Dortmund war zwar die dominante Mannschaft, aber es fehlten die Ideen und das Tempo. Und wenn dann doch mal eine Idee oder Tempo aufblitzte, dann hieß der Urheber Jadon Sancho. Drei nennenswerte Reus-Szenen trugen die Statistiker in ihre Datenbanken ein: ein Abseits kurz vor der Pause, ein Foul kurz nach der Pause - und den Platzverweis.

Reus enttäuschte beim zweiten großen Schlagerspiel

Beim zweiten großen Schlagerspiel im Titelkampf enttäuschte Reus zum zweiten Mal gänzlich. Schon bei der 0:5-Niederlage gegen den FC Bayern Anfang April blieb er wirkungslos, damals aber immerhin 90 Minuten auf dem Platz. Mittelstürmer spielte Reus gegen den FC Bayern, was ihm wenig Spaß bereitete. "Jeder weiß, dass das nicht meine Lieblingsposition ist und dass ich da nicht spielen möchte", sagte er danach.

Angeblich kam es anschließend zu einer Aussprache mit Trainer Lucien Favre, der Reus versicherte, ihn nie mehr wieder auf dieser Position einzusetzen. Gegen Schalke also spielte Reus auf seiner geliebten Zehn, aber nicht besser. Rein gar nichts wollte ihm gelingen, schließlich ließ er sich zum Frustfoul hinreißen - das Reus übrigens genau wie Schiedsrichter Zwayer geahndet hätte. "Es war eine Rote Karte. Ich komme einfach zu spät", sagte er nach dem Spiel.

Netzreaktionen zum Revierderby: "Zwayer lei Maß" und das klassische "4-3-1-System" © getty 1/11 Der FC Schalke 04 verpasste dem BVB eine derbe 4:2-Niederlage, die wohl gleichbedeutend mit dem Ende der Dortmunder Titelträume ist. SPOX präsentiert die besten Netzreaktionen zum Revierderby. © Twitter 2/11 Da ist es uns ganz ähnlich ergangen. © Twitter 3/11 3.000 Leute, denen Brazzo und Hoeneß vom Rathausbalkon aus zuwinken können - das wird sicher wieder herrlich! © Twitter 4/11 'Ach, du auch hier?' © Twitter 5/11 So hat Marco Reus die ganz Sache sicher noch nicht betrachtet... © Twitter 6/11 Das klassische 4-3-1-System - wer kennt es nicht?! © Twitter 7/11 Welcher Schelm würde denn so etwas machen... © Twitter 8/11 Mit der Elfmeterentscheidung scheint nicht jeder BVB-Fan hundertprozentig einverstanden zu sein. © Twitter 9/11 Die Soundchecks im Ersten haben uns auch kurz irritiert. © Twitter 10/11 So wird es gewesen sein! © Twitter 11/11 Magic Huub war uns allen einfach schon einige Schritte voraus.

Reus' erster Meistertitel schien greifbar wie nie

Reus wird für seine Rote Karte gesperrt werden und womöglich erst wieder mitspielen dürfen, wenn der Meistertitel für Dortmund nicht einmal mehr rechnerisch möglich ist. "Ich werde versuchen, der Mannschaft weiterhin zur Seite zu stehen und positiv zu bleiben, auch wenn das gerade sehr schwierig ist", sagte Reus. Positiv klang an diesem Satz wenig. Er hörte sich nicht so an, als glaube Reus noch an den Titel. "Der ist verspielt", sagte auch sein Trainer Favre.

Lange schien es, als könnte dies Dortmunds Saison werden. Als könnte es Reus' Saison werden. Der ewige Rivale FC Bayern hatte den nötigen Umbruch zu lange hinausgezögert und zerfleischte sich zeitweise selbst. Dortmund spielte rauschartig und Kapitän Reus im sogenannten besten Fußballeralter mit seinen 29 Jahren am rauschartigsten. 16 Tore und zehn Assists gelangen ihm in dieser Saison bereits

Reus' erster Meistertitel war greifbar, so greifbar wie noch nie seit seinem Wechsel nach Dortmund 2012. Dass er die wohl letzten Hoffnungen darauf dann aber mit einem Platzverweis bei einer Derbypleite weghaute, passt irgendwie zu seiner an Tragik ohnehin schon reichhaltigen Fußballerkarriere. Zu bitteren Verletzungen und Finalniederlagen gesellte sich nun ein bitterer Platzverweis.