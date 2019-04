Der FC Bayern München hat einen kleinen Tritt in den Arsch bekommen

Erst fast verloren, dann fast gewonnen: Das 1:1 im Derby beim 1. FC Nürnberg war aus Sicht des FC Bayern München schwer zu bewerten. Das Titelduell mit Borussia Dortmund bleibt wegen des Punktverlusts jedenfalls spannend.

Da stand Sportdirektor Hasan Salihamidzic also nach Abpfiff in den Katakomben des Nürnberger Stadions und er konnte einem fast schon ein bisschen leidtun. Wie er dieses Spiel denn bewerte, wurde er gefragt, und Salihamidzic war anzusehen und anzuhören, dass er einfach nicht wusste, was er antworten sollte.

Einige Sekunden lang schaute er in die Leere, bewegte seine Lippen wild, aber gab dabei keine Worte, sondern nur Laute von sich. Erst: "Puuuh." Dann: "Aaahm." Dann: "Pah!" Nochmal: Aaahm." Ehe er schließlich doch noch was sagte: "Das war kein gutes Spiel von uns, ganz klar."

Diese Aneinanderreihung von Lauten war die passende Zusammenfassung eines schwer zu beschreibenden Bundesligaspiels. Eines Bundesligaspiels, dessen Geschichte bereits am Samstagnachmittag begonnen hatte. Da gewann der FC Schalke 04 das Revierderby bekanntlich mit 4:2 gegen Borussia Dortmund, was bedeutete: Mit einem Sieg im eigenen Derby beim Abstiegskandidaten Nürnberg am Sonntag würde der FC Bayern an der Tabellenspitze auf vier Punkte davonziehen.

Comans Lauf Richtung Horizont

Greifbar war dieser Vier-Punkte-Vorsprung für den FC Bayern während der 90 Minuten regulärer Spielzeit plus fünf Minuten Nachspielzeit aber nur in der allerallerletzten Minute der Nachspielzeit und auch da nur für etwa 50 Meter.

An der Mittellinie kam Kingsley Coman an den Ball. Keiner war mehr vor ihm, außer Nürnberg-Keeper Christian Mathenia, der am Horizont vor seinem Tor wartete. Coman lief also los und lief und lief. "Ihm gingen viele Gedanken und viele Möglichkeiten durch den Kopf", sagte sein Kollege David Alaba nach dem Spiel. "Da ist es schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen." Als Coman jedenfalls am Horizont angekommen war, entschied er sich dazu, die falsche Entscheidung zu treffen. Statt zum 2:1 ins Tor, schoss er den Ball genau auf den wartenden Mathenia.

Dann war es vorbei, der FC Bayern hatte nur 1:1 gespielt.

Der FC Bayern erspielte sich keine Chancen

Dass Salihamidzic und auch Trainer Niko Kovac dieses 1:1 nach Abpfiff trotz der Chance von Coman "glücklich" nannten, lag an den 94 Minuten davor. "Da hatten wir überhaupt keine richtigen Chancen", sagte Salihamidzic. Alaba und James schossen einen direkten Freistoß jeweils ein bisschen an die Fingerspitzen von Mathenia und ein bisschen an die Latte. Dazwischen brachte Matheus Pereira Nürnberg in Führung, danach traf der eingewechselte Serge Gnabry zum Ausgleich - mit ein bisschen Glück. Robert Bauer hatte eine Coman-Flanke auf Gnabrys Schienbein befördert, von wo der Ball im Tor landete.

Ansonsten? "Das Spiel ist so dahingeplätschert", sagte Salihamidzic. "Den Grund dafür möchte ich auch gerne wissen." Die spielenden Angestellten des FC Bayern warteten immerhin mit ein paar möglichen Erklärungen auf. Laut Alaba war der kräftezehrende 3:2-Sieg im DFB-Pokalhalbfinale am Mittwoch bei Werder Bremen noch "irgendwo in den Beinen". Mats Hummels lieferte gleich eine ganze Bandbreite an Gründen: "Kein Tempo! Fußballerisch zu ungenau! Unzählige freie Ballverluste! Viele Missverständnisse!"

Kovacs Umstellung hatte keinen positiven Effekt

Einmal mehr in dieser Saison ließ der FC Bayern ein schlüssiges Konzept im Offensivspiel vermissen. Nicht gerade förderlich für die Durchschlagskraft gegen zwei dicht gestaffelte Nürnberger Defensivreihen war auch Kovacs überraschender Startelf-Verzicht auf den zuletzt durchschlagskräftigen Offensivspieler Gnabry. Stattdessen begann der defensivere Leon Goretzka. Weil er im Zentrum spielte, rückte Thomas Müller auf die Gnabry-Position am rechten Flügel.

Was Kovac gegen wie erwartet defensiv agierende Nürnberger zu dieser Stärkung der eigenen Defensive animierte, blieb schleierhaft. Positiven Effekt hatte die Umstellung jedenfalls keine: Goretzka gab auf der Zehn kaum Impulse, Müller blieb am rechten Flügel einmal mehr wirkungsloser als in der Mitte und Gnabrys Durchschlagskraft fehlte halt, weil er nicht mitspielen durfte.

FC Bayern - Einzelkritik zum Remis in Nürnberg: Drei Mal Note 5 © getty 1/15 Der FC Bayern kommt beim 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1 hinaus und vergibt einen Big Point im Kampf um die Meisterschaft. Drei Spieler enttäuschen auf ganzer Linie. Die Einzelkritik. © getty 2/15 SVEN ULREICH: Sah den Ball beim Gegentor sehr spät und konnte ihn nicht mehr entscheidend parieren. Gab insgesamt keine sichere Figur ab, vertändelte den Ball in Hälfte eins fast im Fünfer. War beim späten Elfmeter nicht mehr dran. Note: 4. © getty 3/15 JOSHUA KIMMICH: Hielt sich mit seinen berüchtigten Vorstößen zurück. Fiel mit einigen technischen Fehlern auf und ließ sich vor dem 0:1 von Kerk abkochen. Note: 4,5. © getty 4/15 MATS HUMMELS: Hatte Mühe und Not mit dem quirligen Nürnberger Stürmer Ishak. Gewann nur die Hälfte seiner Zweikämpfe und lief vor dem 0:1 aus der Schussbahn anstatt sich in den Schuss zu werfen. Note: 4,5. © getty 5/15 NIKLAS SÜLE: Hatte keine direkte Schuld am Gegentor, zeigte sich allerdings in einigen Situationen überfordert und drosch den Ball planlos nach vorne. Wichtig: sein Block beim Nürnberger Konter in der 51. Minute. Note: 3,5. © getty 6/15 DAVID ALABA: Hatte die gefährlichste Chance in Hälfte eins, sein Freistoß wurde aber von Mathenia und dem Aluminium entschärft. Machte viel Dampf nach vorne. War hinten - wie beim 0:1 - nicht immer auf der Hut. Note: 3,5. © getty 7/15 JAVI MARTINEZ (bis 57.): Gewann 100 Prozent seiner Zweikämpfe, hatte gegen tief stehende Nürnberger in Hälfte eins aber auch nicht sonderlich viel zu tun. Musste kurz nach der Führung für den offensiveren James weichen. Note: 3. © getty 8/15 THIAGO: Zurückhaltende Vorstellung des spielstarken Spaniers. Kam nicht ansatzweise in seinen "Flow", weil ihn die Nürnberger oft doppelten. Gewann nur 40 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © getty 9/15 THOMAS MÜLLER (bis 45.): Sollte in Abwesenheit von Gnabry Dampf über die rechte Seite machen. Zog aber oft ins Zentrum und ließ die Spritzigkeit der vergangenen Wochen vermissen. Logische Folge: Kovac wechselte ihn zur Pause aus. Note: 4,5. © getty 10/15 LEON GORETZKA: Im Spiel nach vorne ähnlich schwach und inspirationslos wie Müller. War für seine Position als Zehner kaum am Ball und verlor ihn auffällig oft, wenn er ihn hatte. Kein Bewerbungsschreiben für einen Stammplatz. Note: 5. © getty 11/15 KINGSLEY COMAN: Schwacher Auftritt des Franzosen. Gewann weniger als die Hälfte seiner Zweikämpfe und produzierte die meisten Ballverluste (21). Vergab zudem den späten Sieg allein vor Mathenias Tor. Note: 5. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Sein Freistoß in den Nürnberger Abendhimmel kurz vor der Pause stand sinnbildlich für den blassen Auftritt des Polen. War von allen Startelfspielern am seltensten am Ball (25 Mal). Note: 5. © getty 13/15 SERGE GNABRY (ab 46.): Kam zur zweiten Halbzeit für den enttäuschenden Müller. Holte sich gleich eine Standpauke von Kovac ab, weil er die Rückwärtsbewegung vor dem 0:1 vernachlässigte. Machte seinen "Fehler" mit dem 1:1 aber wieder gut. Note: 3,5. © getty 14/15 JAMES RODRIGUEZ (von 57. bis 72.): Ersetzte Martinez und fügte sich gleich einmal mit zwei Fehlpässen ein. Zirkelte wenig später einen Freistoß an die Latte. Musste dann aber schon wieder vom Platz - angeblich wegen Wadenproblemen. Ohne Bewertung. © getty 15/15 ALPHONSO DAVIES (ab 72.): Kam für James und orientierte sich auf die rechte Flügelposition. Verschuldete den späten Elfmeter mit einem Ellenbogenschlag und hatte Glück, dass Leibold nur den Pfosten traf. Note: 4,5.

Müller: "Haben einen kleinen Tritt in den Arsch bekommen"

Zur Pause korrigierte Kovac seinen Fehler und brachte Gnabry doch noch. Es lohnte sich, denn er traf zum 1:1. Weniger lohnend war dagegen die Einwechslung von James. Bereits nach einer Viertelstunde musste er den Platz angeschlagen wieder verlassen.

Da James direkt in die Kabine marschierte, verpasste er die ereignisreiche Nachspielzeit. Erst hatte Nürnberg so gut wie gewonnen, doch Tim Leibold schoss seinen Elfmeter nur an den rechten Pfosten. Dann hatte der FC Bayern so gut wie gewonnen, doch Coman schoss am Horizont nur Mathenia ab.

"Deswegen schauen wir doch alle so gerne Fußball. Jeder, der es gesehen hat, weiß, dass es verrückt war", sagte Müller und ergänzte: "Wir haben einen kleinen Tritt in den Arsch bekommen, sodass wir nächste Woche noch angestachelter sein werden." Am Samstag empfängt der FC Bayern mit Hannover 96 den zweiten designierten Absteiger.