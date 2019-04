VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:1: SGE verpasst Big Point im CL-Kampf

Eintracht Frankfurt hat einen Big Point im Kampf um die Champions-League-Qualifikation verpasst. Die müden Hessen kassierten beim VfL Wolfsburg den späten Ausgleich, konnten durch das 1:1 (0:0) aber immerhin den Vorsprung auf den direkten Verfolger Borussia Mönchengladbach auf zwei Zähler ausbauen.

Vier Tage nach dem historischen Viertelfinaltriumph in der Europa League gegen Benfica Lissabon waren viele Aktionen der Gäste vom Zufall geprägt. Aber auch bei den Niedersachsen waren lange kaum taktische Strukturen zu erkennen.

"Zufrieden kann man nicht sein", sagte Wolfsburgs Coach Bruno Labbadia nach dem Schlusspfiff bei Eurosport. "Wir hatten schon in der ersten Halbzeit viele Einschussmöglichkeiten, in der zweiten Halbzeit noch viel mehr. Wir haben so gut wie nichts zugelassen. Das Gegentor war sehr unglücklich. Das Spiel müssen wir gewinnen, auch wenn wir nicht unsere hundertprozentige Sicherheit hatten."

Die Hessen gingen durch den eingewechselten Jonathan de Guzman (78.) in Führung, John Anthony Brooks (90.) gelang der verdiente Ausgleich.

Spätes Gegentor ärgert Eintracht-Keeper Kevin Trapp

"Es überwiegt die Enttäuschung, weil wir das Gegentor so spät bekommen haben. Das darf so nicht passieren, da haben wir fahrlässig verteidigt. Wir waren natürlich etwas müde", sagte der sichtlich verärgerte Eintracht-Torhüter Kevin Trapp bei Eurosport.

Sein Trainer Adi Hütter sah es etwas gelassener: "Wir wären froh gewesen, wenn wir es über die Zeit gebracht hätten. Der Ausgleich war aber nicht unverdient. Der Punkt ist für uns trotzdem viel wert. Unsere Leistung war in der ersten Halbzeit besser als in der zweiten."

Vor 26.102 Zuschauern passierte in der ersten halben Stunde in den beiden Strafräumen so gut wie nichts, dann wurde es zehn Minuten lang etwas munterer. So glänzte Trapp mit einer spektakulären Parade bei einem verdeckten Schuss von Daniel Ginczek (36.), in der 40. Minute rettete VfL-Schlussmann Pavao Pervan bei einem Kopfball von Goncalo Paciencia.

Ostereier sorgen für Spielunterbrechung

Die unterhaltsamste Aktion kam zunächst von den mitgereisten Fans der Gäste. Sie geißelten kurz nach dem Anpfiff nicht nur per Spruchband die Ansetzung der Partie ("Montagsspiele gehen uns auf die Eier"), sondern bombardierten den Rasen der Volkswagen-Arena mit Ostereiern. Schiedsrichter Marco Fritz unterbrach die Begegnung für drei Minuten und beteiligte sich an den notwendigen Reinigungsarbeiten.

Nach dem Seitenwechsel kam spürbar mehr Zug in das Spielgeschehen, beide Mannschaften gingen nun konzentrierter und zielstrebiger zu Werke. Dabei erarbeiteten sich die Norddeutschen Feldvorteile, was dem scheidenden Wolfsburger Trainer Labbadia sichtlich gefiel. Lange nur weitgehend passiver Zuschauer, klatschte der Coach seinen Schützlingen Beifall.

Die zu diesem Zeitpunkt durchaus verdiente VfL-Führung vergab Innenverteidiger Robin Knoche, der in der 57. Minute per Kopfball nur die Latte traf. Die Gäste wirkten in dieser Phase besonders gedanklich nicht immer frisch und hatten Mühe, die Wolfsburger Angriffsaktionen rechtzeitig zu unterbinden.

VfL Wolfsburg mit Chancenplus in Hälfte zwei

Und sie brauchten erneut Glück, als Maximilian Arnold aus dem Hinterhalt den linken Pfosten traf (64.). Labbadia erkannte die Frankfurter Defensivprobleme und ersetzte Yannick Gerhardt durch den weiter vorne agierenden Yunus Malli.

Doch diese personelle Maßnahme fruchtete zunächst nicht, im Gegenteil: Energisch von Hütter zu mehr Offensive aufgefordert, gelang es den Frankfurtern, sich zumindest teilweise die Spielhoheit zurückzuerobern und ihrer überlasteten Deckung ein wenig Luft zu verschaffen. Zum Sieg reichte es am Ende aber nicht.

Die Tabelle der Bundesliga nach dem 30. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 30 19:29 50 70 2. Borussia Dortmund 30 72:36 36 69 3. RB Leipzig 30 57:23 34 61 4. Eintracht Frankfurt 30 58:35 23 53 5. Borussia M'gladbach 30 49:37 12 51 6. TSG 1899 Hoffenheim 30 65:41 24 50 7. Bayer 04 Leverkusen 30 53:48 5 48 8. Werder Bremen 30 57:42 10 46 9. VfL Wolfsburg 30 48:45 3 46 10. Fortuna Düsseldorf 30 40:59 -19 37 11. Hertha BSC 30 41:48 -7 36 12. 1. FSV Mainz 05 30 37:51 -14 36 13. SC Freiburg 30 39:54 -15 32 14. FC Augsburg 30 46:55 -9 31 15. Schalke 04 30 32:52 -20 27 16. VfB Stuttgart 30 27:67 -40 21 17. 1. FC Nürnberg 30 24:56 -32 18 18. Hannover 96 30 25:66 -41 15

Das Restprogramm des VfL Wolfsburg

(A) Fortuna Düsseldorf

(H) Borussia Dortmund

(A) TSG Hoffenheim

(H) RB Leipzig

Das Restprogramm von Eintracht Frankfurt

(H) Hertha BSC

(A) Bayer Leverkusen

(H) FSV Mainz 05

(A) Bayern München