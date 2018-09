Werder Bremen - 1. FC Nürnberg: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Werder Bremen hat nach dem Last-Minute-Sieg gegen Eintracht Frankfurt beste Chancen auf einen sehr guten Saisonstart. Am 3. Spieltag der Bundesliga empfängt das Team von Trainer Florian Kohfeldt Aufsteiger 1. FC Nürnberg im Weser-Stadion. Hier gibt's alle Informationen zur TV-Übertragung, den Personalien und Livestreams.

Den Clubberern werden in Bremen nur geringe Chancen auf den ersten Dreier in dieser Spielzeit eingerechnet. Auch bei den Buchmachern liegt die Quote für einen Auswärtssieg des Aufsteigers bei 5,0.

Bei Werder bahnt sich zudem das Comeback von Fin Bartels an, der nach 274 Tagen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war. "Ich habe so viel Zeit wie noch nie hier im Weser-Stadion verbracht und regelmäßig von morgens bis abends in der Reha gearbeitet", sagte Bartels, der sich seine Achillessehne gerissen hatte.

Wann und wo spielt SV Werder Bremen gegen 1. FC Nürnberg?

Spiel SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg Datum Sonntag, 16. September 2018 Uhrzeit 15:30 Uhr Stadion Weser-Stadion (Bremen)

SV Werder Bremen gegen 1. FC Nürnberg: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

SV Werder Bremen gegen 1. FC Nürnberg: Aufstellungen und Kader-News

So könnten sie spielen:

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Eggestein, Bargfrede, Klaassen - Osako, Kruse, Rashica.

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Eggestein, Bargfrede, Klaassen - Osako, Kruse, Rashica. Nürnberg: Bredlow - Valentinni, Margreitter, Mühl, Leibold - Fuchs, Petrak, Behrens - Palacios Martinez, Ishak, Kubo.

wird geladen

Vorschau aufs Spiel SV Werder Bremen gegen 1. FC Nürnberg

Auswärts in Bremen ist der FCN seit vier Spielen ungeschlagen (zunächst 2 Siege, dann 2 Remis) - bei keinem anderen aktuellen Bundesligisten ist Nürnberg länger ohne Niederlage.

Die Werderaner sind seit fünf Bundesligaspielen ungeschlagen (2 Siege, 3 Remis), länger blieben sie zuletzt im April 2017 ohne Pleite (11 Mal).

Heimstark: Seit 13 BL-Spielen ist Bremen im Weserstadion unbesiegt (6 Siege, 7 Remis), zuletzt gab es zwischen 1994 und 1995 eine derartige Serie, damals waren es sogar 20 Partien.