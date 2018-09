SC Freiburg - VfB Stuttgart: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Dem VfB Stuttgart droht der Super-GAU. Die Schwaben gastieren nach zwei Niederlagen zum Auftakt beim SC Freiburg. Auch die Breisgauer sind noch ohne Punkt. Hier gibt's alle Informationen zur TV-Übertragung, den Personalien und Livestreams.

"Wir müssen mit uns selbst kritisch sein, was in den vergangenen Spielen nicht so funktioniert hat. Wir sollten aber trotzdem sachlich kritisch bleiben, das Spiel analysieren und in Freiburg korrigieren", sagte VfB-Kapitän Christian Gentner.

Wann und wo spielt SC Freiburg gegen VfB Stuttgart?

Spiel SC Freiburg - VfB Stuttgart Datum Sonntag, 16. September 2018 Uhrzeit 18:00 Uhr Stadion Schwarzwald-Stadion (Freiburg im Breisgau)

SC Freiburg gegen VfB Stuttgart: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

SC Freiburg gegen VfB Stuttgart: Aufstellungen und Kader-News

So könnten sie spielen:

Schwolow - Stenzel, Gulde, Heintz, Günter - Gondorf, Haberer, Höfler, Frantz - Petersen, Niederlechner. Stuttgart: Zieler - Maffeo, Baumgartl, Pavard, Insua - Castro, Aogo - Gentner, Didavi, Thommy - Gomez.

Vorschau aufs Spiel SC Freiburg gegen VfB Stuttgart

Gegen kein anderes aktuelles BL-Team hat der VfB einen so guten Punkteschnitt wie gegen Freiburg (1,94 Zähler pro Spiel).

Saisonübergreifend kassierte Freiburg in den letzten zehn Bundesligapartien acht Niederlagen (2 Siege), blieb dabei fünf Mal ohne eigenen Treffer und spielte nur in einer der zehn Partien zu null (2:0 gegen Augsburg am 34. Spieltag).