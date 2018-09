BVB - Eintracht Frankfurt: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Nach einem müden 0:0 gegen Hannover will Borussia Dortmund am dritten Spieltag der Bundesliga gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt Wiedergutmachung betreiben. Hier gibt's alle Informationen zur TV-Übertragung, den Personalien und Livestreams.

Während der BVB sich am letzten Spieltag in Hannover über 90 Minuten lang die Zähne ausbiss, erlebte die Eintracht zu Hause gegen Werder Bremen einen echten Last-Minute-K.-o. In der sechsten Minute der Nachspielzeit verwandelte Rashica einen direkten Freistoß und machte so den guten Saisonstart der Frankfurter zu Nichte.

Wann und wo spielt der BVB gegen Eintracht Frankfurt?

Spiel Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Datum Freitag, 14. September 2018 Uhrzeit 20:30 Uhr Stadion SIGNAL IDUNA PARK (Dortmund)

BVB gegen Eintracht Frankfurt: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Eurosport Eurosport Player

BVB gegen Eintracht Frankfurt: Aufstellungen und Kader-News

Hier werden im Vorfeld der Partie die voraussichtlichen Aufstellungen und die aktuellen Kader-News rund um die Teams thematisiert.

Vorschau aufs Spiel BVB gegen Eintracht Frankfurt