BVB-Matchwinner Roman Bürki erzürnt über Mitspieler: "Das geht so nicht"

Mit drei sensationellen Paraden kurz vor Schluss rettete Roman Bürki Borussia Dortmund den knappen Heimsieg über Mainz 05. Anschließend echauffierte sich der BVB-Keeper über seine Vorderleute und stellte im Mixed-Zone-Interview klar, dass er in den kommenden Tagen Redebedarf habe.

Obwohl Bürki nach dem Spiel nicht unbedingt zum Feiern zumute war, konnte er die Sprechchöre der Fans von der Südtribüne noch genießen.

Herr Bürki, die letzten 20 Minuten sind Sie mit ihrer Mannschaft kräftig ins Schwimmen geraten. Wie würden Sie das erklären?

Roman Bürki: Ich war erleichtert, als der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Ich weiß nicht, ob das noch lange gut gegangen wäre. Wir haben in den letzten 15, 20 Minuten überhaupt nicht mehr so gespielt, wie wir das eigentlich gewohnt sind und wir das in Drucksituationen ja auch eigentlich können. Es hat sich angefühlt, als wäre Mainz mit zwei Mann mehr auf dem Platz gewesen. Die sind immer wieder an den Ball gekommen und wir haben gefühlt jeden Ball einfach nach vorne geschlagen.

Es sah ein bisschen nach Angst aus. Ist das zu erklären?

Bürki: Ich habe immer wieder versucht, das Zeichen zu geben, dass wir wieder mehr mit dem Körper spielen, Präsenz zeigen und dass wir einfach wieder mehr in die Zweikämpfe kommen. Wir haben ja gar keine Zweikämpfe mehr geführt und haben uns einfach nur hinten reingestellt. Bei Standards kann es natürlich immer gefährlich werden, besonders gegen Mainz mit so vielen kopfballstarken Spielern wie Ujah oder Hack.

Einzelkritiken und Noten zu Borussia Dortmund gegen Mainz 05 © getty 1/15 Nach dem 0:5 gegen die Bayern zeigt der BVB über 60 Minuten gegen Mainz eine gute Leistung. Dann brechen die Schwarz-Gelben plötzlich ein. Bürki rettet die Borussia in der Schlussphase. SPOX hat die Noten und Einzelkritiken zu den Dortmundern. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: In der ersten Halbzeit beschäftigungslos. Dann wurde der Druck der Mainzer größer. Beim Gegentor machtlos aber in der Schlussphase überragend und mit mehreren Weltklasse-Reflexen. Note 1,5. © getty 3/15 MARIUS WOLF: Sehr engagiertes Spiel von Wolf, der seine Aktionen mit hoher Dynamik und viel Risiko angegangen ist. Toller Pass vor dem 1:0. Note: 3. © getty 4/15 JULIAN WEIGL: Unglücklich in den Zweikämpfen und mit so manch einer Ungenauigkeit im Passspiel. Agierte in der zweiten Halbzeit nahezu körperlos. Der schwächste Dortmunder am heutigen Abend. Note: 4,5. © getty 5/15 MANUEL AKANJI: Sehr robust und zuverlässig im Zweikampfverhalten. Zeigte bei längeren Bällen Ungenauigkeiten. In der zweiten Halbzeit nervös. Note: 3,5. © getty 6/15 ABDOU DIALLO: Weitaus zurückhaltender als Wolf auf der anderen Seite. Hatte in der zweiten Halbzeit große Probleme mit Baku und dem aufrückenden Donati. Note: 4. © getty 7/15 AXEL WITSEL: Wieder einmal der Anführer des Teams und traf die richtigen Entscheidungen, wenn es darum ging, mit nach vorne zu gehen oder abzusichern. In der zweiten Halbzeit ging seine Ruhe und Spielkontrolle ab. Note: 3,5. © getty 8/15 THOMAS DELANEY: Sehr gute Laufwege in die richtigen Räume. Hatte ein hervorragendes Timing im Zweikampfverhalten und verantwortete einen Großteil des 2:0. Im zweiten Durchgang mit langen Wegen, aber wenigen Ballaktionen. Note: 2,5. © getty 9/15 JAKOB BRUUN-LARSEN: War sehr bemüht und ging lange Wege. Allerdings auch wenig in Angriffen mit Abschlüssen involviert. Etwas unglücklich in seinen Aktionen. Note: 4. © getty 10/15 MARCO REUS: Wollte vorangehen und von Anfang an durch hohe Laufbereitschaft im Pressing Druck ausüben. Ihm fehlte in den Ballaktionen das Glück bei Pässen und Abschlüssen im letzte Drittel. Note: 4. © getty 11/15 JADON SANCHO: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sancho bewies ein hervorragendes Timing bei den Angriffen des BVB und bewegte sich mit seinen Läufen stets in unangenehm zu verteidigende Räume. Note: 2. © getty 12/15 MARIO GÖTZE: Wahnsinnig großer Bewegungsradius. Götze war extrem agil und strahlte große Spielfreude aus. Hatte seine Finger bei beiden Toren im ersten Durchgang im Spiel. Hier und da fehlte aber auch mal das Glück. Note: 2,5. © getty 13/15 MAXIMILIAN PHILIPP: Kam nach 72 Minuten für Bruun Larsen. Verheerende Körpersprache und mit enormen Zuteilungsproblemen. Donati sah gegen ihn aus wie ein Weltklasse-Außenverteidiger aus. Keine Bewertung. © getty 14/15 DAN-AXEL ZAGADOU: Kam in der 78. Minute für Wolf und sollte durch seine körperliche Präsenz Stabilität verleihen. Flankenbälle gingen aber meist auf die andere Verteidigungsseite. Keine Bewertung. © getty 15/15 ÖMER TOPRAK: Kam in der 89. Minute für Götze und zitterte nur noch mit. Verlor seinen einzigen Luftzweikampf. Keine Bewertung.

Bürki nach BVB-Zittersieg: "Muss nochmal mit den Jungs reden"

Sie haben in den letzten zehn Minuten mehr zu tun gehabt, als in so manchem kompletten Spiel, oder?

Bürki: Ja. Danach sah es in der ersten Halbzeit nicht aus, aber schlussendlich ist es so gekommen. Ich war und bin immer bereit, aber das habe ich auch erst lernen müssen.

Was haben Sie lernen müssen?

Bürki: Damit umzugehen, dass oft eine ganze Weile nichts auf dich zukommt und dann trotzdem am Schluss da zu sein und ich bin froh, dass es so gekommen ist.

Es gab eine Szene kurz vor Schluss, wo Sie drei Glanzparaden hintereinander gezeigt haben. Können Sie das aus Ihrer Sicht nochmal beschreiben?

Bürki: Ich weiß es selbst nicht. Ich habe einfach immer versucht, mit dem Ball zu gehen und die Position zu halten. Als Ujah dann geköpft hat, bin ich ihm einen Schritt entgegengekommen und habe den Ball zum Glück mit dem Körper abfangen können. Dann gab es nochmal einen Prellball und dann köpft mir einer den Ball in die Hände. Der Ball war dann genau auf der Linie und nicht dahinter. Zum Glück. (lacht)

Zeigt der Spielverlauf, dass die Verunsicherung nach dem 0:5-Debakel gegen die Bayern am vergangenen Wochenende doch noch da ist?

Bürki: Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich auch nochmal mit den Jungs reden. Ich will wissen, wie sie das sehen und wo sie den Grund sehen, ob irgendwas nicht klar war, ob sie vielleicht kaputt waren. Es kann nicht sein, dass wir im eigenen Stadion von Mainz - bei allem Respekt - so hinten reingedrängt werden und gar nicht mehr Fußball spielen.

BVB: Mögliche Ab- und Zugänge bei Borussia Dortmund im Sommer 2019 © getty 1/24 Borussia Dortmund plant im Sommer den zweiten Teil des angekündigten Kader-Umbruchs. Neben einem Linksverteidiger scheint auch Ersatz für den zum FC Chelsea abgewanderten Christian Pulisic gefunden. SPOX zeigt mögliche Ab- und Zugänge beim BVB. © getty 2/24 DONNY VAN DE BEEK: Die Borussia schielt offenbar auf den niederländischen Mittelfeldspieler. Das will die französische L'Equipe in Erfahrung gebracht haben. Der 21-Jährige ist Stammspieler in Amsterdam und bevorzugt im offensiven Mittelfeld unterwegs. © getty 3/24 Problem: Auch Tottenham und PSG sollen bereits Interesse bekundet haben. Das junge Talent bestritt in dieser Saison alle 29 Ligaspiele und war dabei an 16 Toren beteiligt. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. Er wäre also eine ganz große Investition. © getty 4/24 THORGAN HAZARD: Schon länger beim BVB und seinem Ex-Coach Favre auf dem Zettel. Könnte im Sommer Pulisic beerben, obgleich der Kader mit Sancho oder Bruun Larsen schon jetzt Alternativen für die Flügel hergibt. © getty 5/24 Hazards Vertrag in Mönchengladbach läuft 2020 aus. Max Eberl bestätigte bereits, dass Hazard den Verein nach fünf Jahren im Sommer verlassen werde: "Thorgan hat uns informiert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern und uns im Sommer verlassen möchte." © getty 6/24 Laut kicker ist Hazards Entscheidung zu Gunsten des BVB bereits gefallen. 40 Mio. Euro würde er kosten, weil Eberl Hazard nicht unter Wert abgeben wolle. Hazard soll in Dortmund bereits im Wort stehen. © getty 7/24 FILIPE LUIS (Atletico Madrid): Ein weiterer Kandidat für die Außenverteidigung und im Sommer ablösefrei zu haben. Passt mit seinen 33 Jahren nicht zwingend ins junge BVB-Team. Watzke dazu bei Sky: "Nur mit 19- und 21-Jährigen wird es auch eng." © getty 8/24 Zwar seien die Gerüchte um Luis längst nicht so heiß wie sie gemacht werden, meinte Watzke. Aber: "Wir werden auf dieser Position auf jeden Fall etwas machen. (...) Wenn du hörst, dass ein Luis ablösefrei auf den Markt kommt, denkst du darüber nach." © getty 9/24 MARC CUCURELLA: Der dritte Außenverteidiger, auf den der BVB nach Informationen von Goal und SPOX ein Auge geworfen hat. Der Linksverteidiger vom FC Barcelona, der aktuell an Liga-Rivale SD Eibar ausgeliehen ist, wird vom BVB intensiv beobachtet. © getty 10/24 In den Barca-Planungen spielt der ehemalige U-Nationalspieler keine Rolle. Eibar besitzt eine Kaufoption, die sich auf 5 Mio. Euro beläuft. Von dieser werden die Basken wohl Gebrauch machen, ein Verbleib des 20-Jährigen ist aber wenig realistisch. © getty 11/24 Cucurella ist gelernter Linksverteidiger und könnte die defensive Außenbahn des BVB beackern. In der laufenden Saison kam er bei Eibar vornehmlich als Linksaußen zum Einsatz. In 19 Spielen brachte er zwei Vorlagen zustande. © getty 12/24 Ebenfalls eine Rolle in den Transferplanungen soll dem Vernehmen nach FLORENTINO LUIS von Benfica Lissabon spielen. Das berichtet zumindest die portugiesische Zeitung A Bola. © getty 13/24 BVB-Scouts sollen den 19 Jahre alten zentralen Mittelfeldspieler (Vertrag bis 2023) beim Zwischenrunden-Rückspiel von Benfica gegen Galatasaray in der Europa League beobachtet haben. Kostenpunkt: Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Mio. Euro. © getty 14/24 Der BVB ist im Mittelfeldzentrum aber eigentlich bestens aufgestellt. Die Sommer-Transfers von Witsel und Delaney erwiesen sich als absolute Glücksgriffe. Letztgenannter hat den BVB offenbar auf die Idee gebracht, sich eher in der Bundesliga umzuschauen. © getty 15/24 Ein Sommertransfer von MAXIMILIAN EGGESTEIN, der von vielen Medien bereits kolportiert wurde, hat sich derweil zerschlagen. Eggestein verlängerte seinen Vertrag bei Werder Bremen. Über die neue Vertragslaufzeit gab der Verein (noch) keine Auskunft. © getty 16/24 Fest steht, dass es ein Datum über den Sommer 2020 hinaus ist. Allerdings berichtet die Bild von einer Ausstiegsklausel, die ab 2020 gezogen werden kann. Vielleicht schlägt der BVB ja dann zu. © getty 17/24 Trainer Florian Kohfeldt beruhigte die Gemüter der Werder-Fans jedoch zuletzt: "Ich bin mir sicher, dass er bleibt. Weil ich ihn kenne." Und Eggestein selbst sagte, dass Werder "sicher keine schlechten Chancen" habe. © getty 18/24 Einer, der den BVB verlassen könnte, ist JULIAN WEIGL. Der wäre schon im Winter gern zu PSG gegangen, weil er im zentralen Mittelfeld nicht an den gesetzten Witsel und Delaney vorbeikommt. Stattdessen ist er häufig Aushilfs-Innenverteidiger. © getty 19/24 Im Winter ließ Dortmund Weigl (Vertrag bis 2021) nicht ziehen. Nach der Saison werden die Karten neu gemischt. Er soll angeblich - das berichten mehrere Medien - aktuell beim AC Milan auf dem Zettel stehen. © getty 20/24 PHILIPP MAX: Zum Nationalspieler hat es Max beim FCA bisher nicht geschafft, auch wenn ihn viele Experten nach einer herausragenden Saison 2017/18 mit zwölf Torvorlagen bereits forderten. In Dortmund könnte der Schritt gelingen. © getty 21/24 Max ist offensiv stark und könnte hinten links mit Achraf Hakimi um den Stammplatz streiten und diesen nach der - Stand jetzt - voraussichtlichen Real-Rückkehr 2020 ersetzen. Problem: Max hat noch Vertrag bis 2022 ... © getty 22/24 ROGERIO: Sollte Augsburg eine zu hohe Summe für Max aufrufen, käme laut Sport Bild der Brasiliaer Rogerio in Frage. Der 21-Jährige steht bei Juve unter Vertrag und spielt leihweise in Sassuolo. © getty 23/24 TIMO WERNER: Auch den Nationalstürmer bringt die Sport Bild ins Gespräch. Werner ist angesichts seines 2020 auslaufenden Vertrags bei RB europaweit heiß begehrt. Käme für ihn ein Wechsel zu den Schwarz-Gelben in Frage? © getty 24/24 "Wenn man in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", sagt Werner. Die Wahrscheinlichkeit, dass er damit die Bayern meint, ist hoch. Zudem sind viele Klubs aus England und Spanien hinter dem Nationalspieler her.

BVB-Keeper Bürki von Fans gefeiert: "Speziell und schön"

Sie haben Ihre Vorderleute schon nach einer Stunde ein paar Mal zusammengefaltet. Kam das bei denen nicht an oder gab es überhaupt irgendeine Reaktion?

Bürki: Das ist die Frage. Deshalb will ich da auch nochmal nachfragen bei ein paar Spielern. Es kam einfach keine Reaktion. Wir haben es über uns ergehen lassen und gehofft, dass es irgendiwe schon gutgehen wird. Wir haben keine Zweikämpfe mehr geführt, sind nur hinterhergelaufen. Dann ist es schwierig. Vor allem für mich als Torwart, dass ich von ganz hinten noch jedem was sagen muss. Das darf einfach nicht sein, dass wir bei einem Angriff mit vier Leuten nach vorne laufen, aber dann nicht zurückkommen. Das geht so nicht.

Sie wurden nach dem Spiel als Matchwinner von den Fans gefeiert. Konnten Sie den Gang zur Südtribüne trotzdem genießen?

Bürki: Ich musste mich ganz kurz beruhigen, aber dann konnte ich das schon genießen. Das ist ein sehr spezielles und sehr schönes Gefühl.

Der BVB ist jetzt wieder Tabellenführer. Fühlt es sich denn nach heute auch so an?

Bürki: Nein. Aber das wäre auch nicht so, wenn wir heute super gespielt hätten. Wir haben unser Spiel gewonnen und müssen morgen abwarten.

Sie sitzen dann morgen alle mit Fortuna-Trikot zu Hause?

Bürki: Fortuna Düsseldorf kann es gerne von mir aus so machen wie im Hinspiel. Da haben die das sehr gut gemacht.