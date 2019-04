Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 1:2: VARnsinn! Jovic schießt SGE zum Last-Minute-Sieg

Schalke 04 hat im Abstiegskampf einen weiteren Rückschlag kassiert. Eintracht Frankfurt gewann nach einem Elfmeter-Tor von Luka Jovic in letzter Minute mit 2:1 (1:1) gegen die Königsblauen und untermauerte seine Champions-League-Ambitionen.

Schalke-Trainer Stevens veränderte sein Team im Vergleich zum 0:2 im Pokal gegen Bremen auf zwei Positionen: Sane (muskuläre Probleme) und Rudy (Bank) machten für Caligiuri und Bruma Platz.

Eintracht-Coach Hütter brachte nach dem 3:0 gegen Stuttgart drei neue Spieler: Abraham, Willems und de Guzman rückten für Ndicka (Bank), Rode (Wadenprobleme) und Haller (Bauchmuskelprobleme) in die Elf.

Ndicka wurde allerdings schon kurz vor der Pause (37.) eingewechselt, weil Hinteregger sich nach einem Zweikampf mit Serdar verletzt hatte. Es war eine umkämpfte erste Halbzeit auf Schalke - mit dem besseren Beginn für die von Anfang an selbstbewusst und zielstrebig auftretenden Gäste.

Allein in der ersten Viertelstunde gab die SGE sechs Torschüsse ab. Dass nur einer davon im Netz landete, war dem stark aufgelegten S04-Keeper Nübel geschuldet. Rebics Tor (13.) nach einem gut vorgetragenen Frankfurter Angriff war mehr als verdient.

Den Hausherren drohte, so schien es in der Anfangsphase, ein weiteres Heimspiel zum Vergessen - bis Serder nach einem Freistoß die für einen kurzen Moment unachtsame Eintracht-Defensive überraschte und aus dem Nichts den Ausgleich besorgte (21.).

Nach dem 1:1 entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit guten Chancen auf beiden Seiten, der in der Schlussphase schrittweise verflachte. Erst in der Nachspielzeit wurde es noch einmal hektisch, als Serdar Gelb-Rot sah und Kostic an die Hand von Caligiuri schoss und Referee Stegemann auf den Elfmeterpunkt zeigte. Jovic verwandelte eiskalt zum insgesamt verdienten Last-Minute-Sieg für die Hessen.

Die Daten des Spiels Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt

Tore: 0:1 Rebic (13.), 1:1 Serdar (21.), 1:2 Jovic (90.+9)

Gelb-Rote Karte: Serdar (25. / 90.+3)

Kostic war in den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen immer an mindestens einem Tor beteiligt (vier Tore und vier Assists). Das gelang ihm nie zuvor im deutschen Oberhaus.

Serdar erzielte das erste Bundesliga-Tore für Schalke im heimischen Stadion nach 392 torlosen Minuten und beendete die längste Durststrecke der Schalker Bundesliga-Geschichte vor heimischer Kulisse.

Da Costa stand als einziger Frankfurter in jedem der 40 Pflichtspiele 2018/19 in der Startelf. Er verpasste insgesamt nur 42 Minuten.

Der Star des Spiels: Alexander Nübel (Schalke 04)

Wenn es noch einen Beweis brauchte, warum Nübel aktuell zu Recht den Vorzug vor Fährmann erhält, dann lieferte ihn der U21-Nationalspieler gegen die Eintracht. Verhinderte schon nach drei Minuten die Führung der Hessen mit einem Weltklasse-Reflex aus fünf Metern gegen Jovic. War auch beim technisch anspruchsvollen Gegentor durch Rebic noch mit den Fingerspitzen dran, zeigte in der Folge, speziell kurz nach dem Seitenwechsel, viele weitere Glanzparaden und wusste das Schalker Spiel mit klugen Abwürfen oder Abschlägen schnell zu machen. War beim späten, wuchtig geschossenen Jovic-Elfmeter machtlos.

Der Flop des Spiels: Jonathan de Guzman (Eintracht Frankfurt)

Gebrauchter Nachmittag für den Frankfurter Mittelfeldmann, der sich nach einem taktischen Foul an Serdar früh die Gelbe Karte holte (23.) und körperliche Präsenz vermissen ließ. Gewann bis zur Pause nur 38 Prozent seiner Zweikämpfe, wurde danach folglich ausgewechselt. Bei Schalke schwach: Embolo, dem gerade in Durchgang eins zahlreiche Bälle versprangen.

Der Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Wie in seinen meisten Einsätzen gut in der Vorteilsauslegung und klar in der Ansprache. Hatte das umkämpfte Geschehen auf Schalke gut im Griff und präsentierte sich zu Beginn tadellos , ehe er sich in der 31. Minute zu einer Fehlentscheidung hinreißen ließ, indem er den Gästen einen klaren Strafstoß nach einem Foul von Bruma an Rebic im Strafraum trotz Sichtung der Fernsehbilder verweigerte. Die Frankfurter protestierten zu Recht. In der zweiten Hälfte wurde es zunächst ruhiger um Stegemann. Embolo bekam nach einem Zweikampf mit Willems zu Recht keinen Strafstoß von dem 43-Jährigen (59.). In der Nachspielzeit zeigte Stegemann nach Absprache mit seinem Videoassistenten dann für die Frankfurter auf den Punkt, nachdem Kostic an die Hand von Caligiuri geschossen hatte. Eine Entscheidung, die für große Diskussionen sorgte, letztlich aber nachvollziehbar war.