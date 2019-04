Marco Reus vom BVB nach Bayern-Debakel im Interview: "Jeder weiß, dass ich da nicht spielen möchte"

Borussia Dortmund hat das Spitzenspiel beim FC Bayern München sang- und klanglos mit 0:5 verloren. Nach dem Spiel stellte sich BVB-Kapitän Marco Reus den anwesenden Journalisten in der Mixed Zone der Allianz Arena.

Reus sprach dabei von seiner Enttäuschung über die Niederlage, seine Position in der Sturmspitze und erklärte, ob das 0:5 dem BVB einen Knacks im Saisonendspurt geben könnte.

Herr Reus, der BVB ist mit 0:5 krachend beim FC Bayern untergegangen. Wie fällt Ihr Fazit des Spiels aus?

Marco Reus: Die Enttäuschung ist groß. Man muss ganz klar sagen, dass wir auch in der Höhe verdient verloren haben. Wir haben es zu keiner Sekunde des Spiels geschafft, die Bayern unter Druck zu setzen. Wir hatten die eine gute Möglichkeit am Anfang durch Mo Dahoud, aber selbst wenn die rein gegangen wäre, hatte man das Gefühl, dass die Münchner griffiger waren. Sie hatten eine bessere Ordnung und haben die Räume sehr gut genutzt. Wir standen zu weit auseinander und haben die Räume nicht gut verteidigt. Auch nach vorne haben wir keine guten Lösungen gefunden. Das mitanzusehen war sehr enttäuschend und tut sehr weh.

Dortmund ist als Tabellenführer angereist, das Spiel wurde in über 200 Ländern übertragen. Die Chance, mit einem Sieg den Bayern davon zu eilen, war groß - wie ist dann eine solch schwache Leistung zu erklären?

Reus: In wie vielen Ländern das Spiel übertragen wird, ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Es ist schwer zu erklären. Als Spieler auf dem Platz kommst du da selbst nicht raus, das Unheil nimmt dann seinen Lauf. Als Team nimmt man sich natürlich viel vor. Wir haben sie gut analysiert und vor dem Spiel einen guten Plan gehabt, doch der war nach sechs oder sieben Minuten eigentlich schon über den Haufen geworfen. Wir kriegen mal wieder durch eine Standardsituation das Gegentor und machen dann wieder individuelle Fehler. In einem solchen Spiel ist das ein Genickbruch, da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn man sieht, wie uns die Fans erneut überragend unterstützt haben, kann man sich bei ihnen nur entschuldigen.

Einzelkritiken und Noten zu FC Bayern gegen Borussia Dortmund © getty 1/29 Welch ein einseitiges Spitzenspiel! Mit 5:0 schlug ein starker FC Bayern einen desaströsen BVB. Beim FCB überzeugten Martinez und Lewandowski, die Dortmunder enttäuschten durch die Bank. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel. © getty 2/29 Manuel Neuer: Bekam lediglich einen gefährlichen Schuss auf die Hütte, als Dahoud früh im Spiel völlig frei aus zehn Metern abziehen durfte. Der Mittelfeldmann traf allerdings den Außenpfosten. Ansonsten nicht gefordert. Note: 3. © getty 3/29 Joshua Kimmich: Wurde zu Beginn der Begegnung überspielt und hatte Glück, dass Dahoud den BVB-Angriff nicht veredelte. In der Folge vor allem in der Offensive aktiv, weil von den Gästen kaum etwas kam. Gewohnt aktiv und passsicher (92 Prozent). Note: 3. © getty 4/29 Niklas Süle: Hätte wohl nicht damit gerechnet, einen derart ruhigen Abend verleben zu dürfen. Gewann beeindruckende 100 Prozent seiner geführten Zweikämpfe. Ansonsten abgeklärt und sicher im Spielaufbau. Vorne unauffälliger als Kollege Hummels. Note: 2,5. © getty 5/29 Mats Hummels: Kam alleine im ersten Durchgang gleich viermal in aussichtsreicher Position zum Kopfball. Einer seiner Versuche saß schon in der 10. Minute. Machte gegen seinen Ex-Klub ein ganz starkes Spiel. In der Defensive kaum gefordert. Note: 2. © getty 6/29 David Alaba: Lauf- und offensivfreudig, hatte überraschenderweise kaum Probleme mit BVB-Shootingstar Sancho. Reihte sich mit seiner Leistung in ein starkes Bayern-Kollektiv ein. Note: 2,5. © getty 7/29 Javi Martinez: Für James in der Startelf, um dem Mittelfeld mehr Struktur und Sicherheit zu geben. Zahlte das mit einer tollen Darbietung zurück. Stopfte die wenigen Löcher und glänzte als Torschütze. Standing Ovations bei seiner Auswechslung. Note: 1,5. © getty 8/29 Thiago: Im Vergleich zum schwachen Auftritt gegen Heidenheim kaum wiederzuerkennen. Mimte neben Martinez die Schaltzentrale, wusste mit etlichen sehenswerten Pässen zu gefallen. Zudem mit punktgenauen Eckstößen. Lieblingsabnehmer: Mats Hummels. Note: 2. © getty 9/29 Serge Gnabry: Machte über seine Seite viel Druck und lief Diallo ein ums andere Mal davon. Erzielte kurz vor dem Seitenwechsel per Kopfball das 4:0. Ein Treffer mit Seltenheitswert. Kurz vor Schluss mit einem weiteren Scorerpunkt. Note: 2. © getty 10/29 Thomas Müller: Spielte seine Liblingsposition, hinter Lewandowski in der Zentrale. Vor allem in Hälfte eins extrem umtriebig und fleißig. Servierte Gnabry dessen Kopfballtreffer mit einer tollen Flanke. Gewann über 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2. © getty 11/29 Kingsley Coman: Stellte die BVB-Defensive gemeinsam mit Alaba immer wieder vor Probleme. Dribbel- und antrittsstark präsentierte sich der Franzose. Einzig ein Scorerpunkt sollte ihm nicht vergönnt sein. Machte dann Platz für Ribery. Note: 3. © getty 12/29 Robert Lewandowski: Spielte in der ersten Halbzeit mit Zagadou Katz und Maus. Nutzte einen verheerenden Rückpass sehenswert aus, überlupfte Bürki und traf per Seitfallzieher. Nach der Pause unauffälliger, kurz vor Abpfiff mit Nummer 201. Note: 1,5. © getty 13/29 Franck Ribery: Wurde für Coman eingewechselt, blieb aber in seinem vielleicht letzten Klassiker recht blass. Auch, weil die Gastgeber den Fuß deutlich vom Gas nahmen. Note: 3,5. © getty 14/29 Leon Goretzka: Ersetzte den extrem starken Martinez eine Viertelstunde vor Schluss. Ohne Bewertung. © getty 15/29 Renato Sanches: Selbst der wochenlang nicht berücksichtigte Portugiese sammelte ein paar Spielminuten beim souveränen 5:0. Vermittelte den Eindruck, sich zeigen zu wollen. Ohne Bewertung. © getty 16/29 Roman Bürki: Bester Mann beim BVB, bewahrte sein Team mit vier Paraden in Halbzeit eins vor einem noch größeren Debakel. Besonders gegen Hummels und Lewandowski stark zur Stelle. Note: 2,5. © getty 17/29 Lukasz Piszczek: Nach zwei Monaten Verletzungspause in der Startelf und sichtbar nicht bei 100 Prozent. Warf sich in viele Duelle und wies ordentliche Werte auf, kam gegen Coman aber nur selten hinterher und auch beim 0:1 gegen Hummels zu spät. Note: 5. © getty 18/29 Manuel Akanji: Der Dortmunder Abwehrchef noch mit der akzeptabelsten Leistung in der Viererkette, aber direkt beim ersten Gegentor zu weit weg von Hummels und danach auch nicht die ordnende Hand, die es benötigt hätte. Note: 4,5. © getty 19/29 Dan-Axel Zagadou: Desaströse Vorstellung des Franzosen, der gegen Lewandowski nicht den Hauch einer Chance hatte. Schenkte mit seinem verheerenden Fehlpass den Bayern das 0:2. Durchgehend nervös und schwach im Spielaufbau. Wurde zur Pause erlöst. Note: 6. © getty 20/29 Abdou Diallo: Hatte mit Gnabrys Tempo und Wendungen gehörige Probleme. Stand meist viel zu weit entfernt und kam nicht in den Zweikampf. Setzte zwar dezente Offensivakzente, dort aber auch unglücklich. Note: 5. © getty 21/29 Axel Witsel: War nicht der kühle Kopf im BVB-Team, sondern ging in Halbzeit eins mit unter. Im Gegensatz zu seinen Mitspielern gewann er immerhin auch mal ein paar Kopfballduelle und war gewohnt passsicher. Note: 4,5. © getty 22/29 Thomas Delaney: War in Bayerns Zentrum verloren und kam meist zu spät in die direkten Duelle. Spielte im ersten Durchgang ein Drittel seiner Pässe zum Gegner. Verteidigte nach der Pause brav mit. Note: 5. © getty 23/29 Jadon Sancho: Mit seiner enormen Geschwindigkeit gar kein Faktor für den BVB. Defensiv nur im Begleitmodus, offensiv ohne jeden Stich. Wie Delaney spielte auch er in Halbzeit eins jeden dritten Pass zum Gegner. Note: 5,5. © getty 24/29 Mo Dahoud: Stand überraschend in der Startelf. Muss seine Chance nach sechs Minuten machen, scheiterte aber am Pfosten. Danach kaum noch am Ball und gerade gegen Bayerns starke Sechser heillos unterlegen. Nach einer Stunde war Schluss. Note: 5. © getty 25/29 Jacob Bruun Larsen: Dank ihm und seiner Vor-Vorlage kam es überhaupt erst zu Dahouds Aluminiumtreffer. Tauchte anschließend wie der Rest ab, kam defensiv nicht in die direkten Duelle und war zur Pause zweikampfschwächster Dortmunder. Note: 5. © getty 26/29 Marco Reus: Agierte im 4-3-3 in vorderster Front und bereitete Dahouds Pfostenschuss toll vor. Das war's dann aber an Auffälligkeiten, stand gegen Bayerns physisch starke Innenverteidiger komplett auf verlorenem Posten und blieb enorm blass. Note: 5. © getty 27/29 Julian Weigl: Kam zur Pause für den indisponierten Zagadou in die Innenverteidigung. Dort mit solider Leistung - hätte das Trainer Favre mal vor dem Spiel gewusst. Note: 3,5. © getty 28/29 Mario Götze: Kam nach 62 Minuten für Dahoud und ging in die Spitze, Reus agierte fortan als Zehner. Dort kaum am Ball und wie alle anderen BVB-Offensivspieler ohne Durchsetzungsvermögen. Note: 4,5. © getty 29/29 Marius Wolf: Nach 69 Minuten positionsgetreu für Rechtsverteidiger Piszczek eingewechselt. Gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe und ließ gegen nachlassende Bayern zumindest nichts mehr anbrennen. Note: 3,5.

Wie sah denn der Plan konkret aus? Denn es war relativ schwer, einen zu erkennen.

Reus: Wir wollten sie schon pressen und haben sie eigentlich im 4-3-3 erwartet. Sie haben dann 4-2-3-1 gespielt, was eigentlich kein Problem ist, aber unsere Mannschaftsteile standen zu weit auseinander. So konnten wir keinen Druck ausüben. Wenn ich Mats Hummels angelaufen habe, spielte er einfach auf Thiago und der spielte weiter auf Niklas Süle - das ist dann schwer. Das hat von Anfang an nicht gut geklappt. Wir sprechen die ganze Woche davon, dass wir Mut brauchen und selbstbewusst auftreten müssen, aber wir können reden und reden: Wir müssen es auf dem Platz zeigen.

Wieso hat es der BVB ausgerechnet in diesem Spitzenspiel nicht geschafft, wie angekündigt mutig zu spielen?

Reus: Deshalb sage ich immer, dass man davor nicht so viel reden soll - gerade, wenn man dann auf dem Platz nichts zeigt. Wir sind selbst dran schuld und waren heute in allen Bereichen - taktisch, von der Griffigkeit her, im Zweikampfverhalten - meilenweit von unserem Niveau entfernt. Wir reden zwar immer davon, dass wir gegen die Bayern konkurrenzfähig sein wollen, aber das Spiel hat uns heute leider wieder gezeigt, dass wir noch sehr, sehr weit weg davon sind.

Der BVB war besonders bei Standards extrem schwach, fast jeder Luftzweikampf ging an die Bayern. Warum ist das in dieser Saison die große Schwäche der Borussia?

Reus: Weil wir nicht aggressiv genug sind. Wir gucken vor jedem Spiel die Standardsituationen des Gegners an. Wir müssen einfach besser verteidigen, stattdessen stehen wir nur. Wir müssen die Männer aufnehmen und auf dem Sprung sein. Das sagt der Trainer jedes Mal, aber wir sind dann einfach unaufmerksam und kassieren viel zu leicht Gegentore. Gerade in einem solchen Spiel darf man einen Treffer wie beim 0:1 nicht kassieren und das 0:2 erst recht nicht.

Man hat Sie auch immer wieder dabei gesehen, wie Sie Ihre Mitspieler versucht haben, herauszuwinken und nicht so passiv zu agieren.

Reus: Wenn man so früh 0:2 zurückliegt, ist es psychologisch schon schwer. Wir haben das zwar auch schon gedreht in dieser Saison, aber die Bayern sind eben auch kein Karnevalsverein. Wir müssen uns als Tabellenführer einfach anders präsentieren. Es hat wenig dafür gesprochen, dass es so ausgeht. Am Samstag müssen wir ganz klar ein anderes Gesicht zeigen.

Netzreaktionen zu FC Bayern gegen Borussia Dortmund © getty 1/14 Der FC Bayern deklassiert den BVB - und im Internet geht es um Marco Reus' Kind, den HSV und Schalke. Die Netzreaktionen zum Spiel. © getty 2/14 © getty 3/14 © getty 4/14 © getty 5/14 © getty 6/14 © getty 7/14 © getty 8/14 © getty 9/14 © getty 10/14 © getty 11/14 © getty 12/14 © getty 13/14 © getty 14/14

Sie haben im 4-3-3 im Zentrum agiert und hingen das gesamte Spiel über in der Luft. Wurden Sie auf der falschen Position eingesetzt?

Reus: Das müssen Sie den Trainer fragen, dazu kann ich nur schwer etwas sagen.

Aber Sie werden doch eine eigene Meinung dazu haben?

Reus: Jeder weiß, dass das nicht meine Lieblingsposition ist und dass ich da nicht spielen möchte. Das soll aber keine Ausrede sein. Jeder spielt dort, wo ihn der Trainer aufstellt. Da muss einfach eine andere Einstellung an den Tag gelegt werden. Das muss morgen schon anfangen. Wir müssen einfach anders auftreten, wenn wir noch etwas reißen wollen. Es war hier mal wieder eine Lehre für uns, weil wir es als Team einfach nicht geschafft haben. Das einzig Positive ist, dass wir nur einen Punkt Rückstand und die Bayern auch noch zwei, drei harte Brocken vor der Brust haben. Wir brauchen uns aber nicht über die Meisterschaft zu unterhalten, wenn wir so auftreten.

Glauben Sie, diese verheerende Niederlage gibt der Mannschaft nun einen Knacks?

Reus: Das wird man nächste Woche sehen. Psychologisch tut es sehr weh, weil eigentlich wenig dafür gesprochen hat, dass das Spiel so ausgeht. Wir müssen aber knallhart zu uns selbst sein und das Spiel schonungslos analysieren. Nur so können wir die Fehler abstellen. Wir kriegen heute zurecht einen drauf, die Kritik ist berechtigt. Jeder Einzelne muss sich an die eigene Nase fassen. So dürfen wir nicht auftreten - selbst hier nicht.

Kann man so Meister werden?

Reus: Nein, so nicht. Wir brauchen jetzt aber auch nicht sagen, dass wir jetzt nicht mehr wollen. Es ist ein Punkt und in der Bundesliga geht es schnell. Aber sie sind psychologisch jetzt natürlich klar im Vorteil.

Also ist der Glaube an den Titel noch da?

Reus: Natürlich.