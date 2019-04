Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig 4:2: Sechster Auswärtssieg in Folge - Bullen festigen Platz drei

Bayer Leverkusen hat im Kampf um einen Europacupplatz die nächste Niederlage kassiert, RB Leipzig untermauerte mit dem sechsten Auswärtssieg in Serie dagegen seine Champions-League-Ambitionen. Die Werkself verlor ein packendes und attraktives Spiel gegen den Pokal-Halbfinalisten mit 2:4 (2:1) und rutschte durch die dritte Niederlage in Folge auf Rang acht ab. Leipzig festigte indes den dritten Platz hinter dem Spitzenduo Borussia Dortmund und Bayern München.



Marcel Sabitzer (17.), Timo Werner (64.), Emil Forsberg (71., Handelfmeter) und Matheus Cunha (84.) sicherten den Gästen drei Punkte in der BayArena. Für Leverkusen war Jungstar Kai Havertz einmal mehr der überragende Mann war. Der 19-Jährige, den Bayer auch bei einer Offerte im dreistelligen Millionenbereich im Sommer nicht ziehen lassen will, erzielte in der 11. (Foulelfmeter) und 23. Minute zwei Treffer und stockte sein Saison-Konto auf zwölf Tore auf.

Bayers Strafstoß voraus ging ein Foulspiel von RB-Kapitän Willi Orban am quirligen Kevin Volland. Bei seinem zweiten Tor setzte Havertz den Ball per Direktannahme an den linken Innenpfosten, von wo er ins Tor sprang.

RB Leipzig: Sabitzer trifft mit direktem Freistoß

Sabitzer profitierte bei seinem Freistoßtreffer von einem Fehler von Bayer-Keeper Lukas Hradecky, der die Torwartecke verließ. In der 51. Minute wurde der Treffer von Leverkusens Leon Bailey nach Videostudium wegen Abseits zu Recht nicht gegeben.

Beide Teams suchten ihr Heil in der Offensive und lieferten sich teilweise einen offenen Schlagabtausch. Überraschenderweise waren die Gäste, die bislang die beste Abwehr der Liga stellten, anfällig. Torwart Peter Gulacsi verhinderte gegen Volland (15. und 26.) zweimal einen weiteren Gegentreffer. Bayer kombinierte teilweise sehr effizient, das Umschaltspiel bereitete den Gästen große Probleme.

Cunha erzielt Traumtor für Leipzig

Zudem zeigte Mittelfeldspieler Charles Aranguiz seine Kämpferqualitäten, als er Timo Werner bei einem vielversprechenden Konter (37.) den Ball wegspitzelte. Den Sachsen merkte man zunächst das Fehlen von Torjäger Yussuf Poulsen an, der aufgrund einer Erkältung nicht mitwirken konnte. In Offensivbereich fehlte lange Zeit die Durchschlagskraft.

Der 2:1-Erfolg im DFB-Pokal-Viertelfinale unter der Woche beim FC Augsburg nach Verlängerung schien eine Rolle zu spielen. Rasenballsport wirkte zunächst nicht so spritzig wie gewohnt - und drehte dann doch noch auf. In der zweiten Halbzeit machte RB mehr Druck, Bayer beschränkte sich aufs Kontern. Dann traf Werner ins lange Eck, wenig später bekam Leverkusens Mitchell Weiser den Ball im Strafraum an die Hand. Schiedsrichter Tobias Welz entschied nach Videobeweis zum Ärger Bayers auf Elfmeter und Forsberg verwandelte. Matheus Cunha erhöhte in der Schlussphase mit einem traumhaften Lupfer.

Die Daten des Spiels Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig

Tore: 1:0 Havertz (11./FE), 1:1 Sabitzer (17.), 2:1 Havertz (23.), 2:2 Werner (64.), 2:3 Forsberg (72./HE), 2:4 Cunha (83.)