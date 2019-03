Das beste Saisonspiel des FC Bayern München: Sogar Labbadia wird besungen

Der FC Bayern München hat beim 6:0 gegen den VfL Wolfsburg das in seiner Gesamtheit wohl zufriedenstellendste Spiel dieser Saison gezeigt. Einen wichtigen Beitrag leisteten dabei die drei Ex-Nationalspieler Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller.

Nicht nur vor diesem Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg, als Sepp Maier nachträglich zu seinem 75. Geburtstag gratuliert wurde, sondern auch um die 70. Minute zeigte sich mal wieder der zumeist hervorragende Umgang des FC Bayern und seiner Fans mit verdienten Spielern des Klubs - sofern sie nicht zufällig gerade Kritik an dem Verein oder einem aktuellen Mitarbeiter üben (wie zuletzt etwa Dietmar Hamann).

"Bruno Labbadia Oh-Ohohoh, Bruno Labbadia Oh-Ohohoh", sangen die Fans in der Südkurve. Sie besangen somit einerseits den ehemaligen Stürmer, der zwischen 1991 und 1994 immerhin 28 Tore für den FC Bayern geschossen hat, - und andererseits den aktuellen Wolfsburg-Trainer, der etwas traurig an der Seitenlinie stand, weil seine Mannschaft bis zu diesem Zeitpunkt des Spiels bereits drei Tore kassiert hatte. Drei weitere sollten in den letzten 20 Minuten noch folgen.

Unter anderem eines in der 76. Minute, eines von Thomas Müller. Noch lauter als die Fans zuvor Labbadia besangen, schrien sie nun "Müll-er!", nachdem Stadionsprecher Stephan Lehmann "das 4:0 von unserm Spieler mit der Nummer 25: Tho-mas!" in sein Mikrofon gebrüllt hatte. Die Lautstärke und Wucht des "Müll-er" sollte sagen: Wir beim FC Bayern stehen zu ihm. Bei einem Treffer von Mats Hummels oder Jerome Boateng wäre es wohl ähnlich gewesen.

Einzelkritiken und Noten des FC Bayern zum Spiel gegen VfL Wolfsburg © getty 1/15 Der FC Bayern hat mit einem 6:0-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg erstmals seit September wieder die Tabellenführung übernommen. SPOX zeigt die Einzelkritik der Spieler des Rekordmeisters. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Leistete sich ganz zu Beginn des Spiels eine Unaufmerksamkeit, als er Gerhardt die Kugel in den Fuß spielte. Seine Vorderleute bügelten den Fauxpas aus. Ansonsten nur wenig geprüft. Note: 3,5. © getty 3/15 JOSHUA KIMMICH: Durfte gegen die Wölfe das machen, was ihn als Rechtsverteidiger besonders auszeichnet: offensive Akzente setzen. Leitete das 1:0 nach schönem Dribbling gegen Arnold ein und veredelte kurz vor Schluss eine Ribery-Hereingabe. Note: 2 © getty 4/15 JEROME BOATENG: Spielte, als hätte es die DFB-Ausbootung nie gegeben. Boateng stand über die volle Distanz sicher und räumte alles ab, was da kam – was nicht sonderlich viel war. Dennoch ein ordentlicher Auftritt des Innenverteidigers. Note: 3. © getty 5/15 MATS HUMMELS: Auch Boatengs Leidensgenosse schüttelte das Nationalmannschafts-Aus locker ab und bot einen konzentrierten Auftritt. Note: 3 © getty 6/15 RAFINHA: Starkes Spiel des Alaba-Vertreters. Wie gewohnt nicht ganz so offensiv ausgerichtet wie Kimmich rechts , dafür hinten mit herausragenden Zahlen. Rafinha gewann alle Zweikämpfe und brachte 98 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 2 © getty 7/15 JAVI MARTINEZ: Gab den unauffälligen Organisator im defensiven Mittelfeld. Blieb im Gegensatz zu den beiden vorherigen Bundesliga-Spielen diesmal ohne Treffer. Note: 3 © getty 8/15 THIAGO: Eine Augenweide, was der Spanier gegen Wolfsburg mit der Kugel anstellte. Thiago verzeichnete die mit Abstand meisten Ballaktionen beim Rekordmeister und legte Teamkollege James das 3:0 auf. Note: 2 © getty 9/15 THOMAS MÜLLER: Komplettierte das ausgebootete DFB-Trio und betrieb vor allem im ersten Durchgang einen enormen Aufwand und wusste mit seinen Offensivaktionen zu gefallen. Müller bereitete das 1:0 mit viel Übersicht vor und schob selbst zum 4:0. Note: 2,5 © getty 10/15 JAMES: Scheint aktuell wieder mächtig Bock zu haben. Das Resultat: Traumpässe und herrliche Tore. So geschehen beim 2:0, das er mit einem Sahne-Pass auf Gnabry einleitete und beim 3:0, das er selbst besorgte. Note: 2 © getty 11/15 SERGE GNABRY: Wirkte zu Beginn glücklos, weil er gleich mehrfach an William hängenblieb. Eröffnete aber nach etwas mehr als einer halben Stunde den Torreigen und zeigte sich wenig später uneigennützig, als er Lewandowski bediente. Note: 2 © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Treffer zum 2:0 und 6:0 besorgt, viel gearbeitet, Auftrag am Samstagnachmittag erfüllt. Durch seine Treffer avancierte der Pole zum alleinigen besten ausländischen Torschützen in der Bundesliga. Note: 2 © getty 13/15 FRANCK RIBERY: Kam, sah und bereitete Tore am Fließband vor. Gleich drei an der Zahl, nämlich Müllers 4:0, Kimmichs 5:0, das er mit perfekter Hereingabe einleitete und Lewandowskis Schlusspunkt. Hervorragender Auftritt nach seiner Einwechslung. Note: 1,5 © getty 14/15 LEON GORETZKA: Kam nach ausgestandener Sprunggelenkverletzung für Martinez und reihte sich sofort ins gute Bayern-Spiel ein. Hatte einige Abschlüsse, durfte gegen die Wölfe aber keinen eigenen Treffer bejubeln. Note: 3 © getty 15/15 RENATO SANCHES: Der Portugiese durfte beim Schützenfest ebenfalls noch mitmischen. Leitete das 4:0 ein. Note: Ohne Bewertung

Kovac zu Hummels, Boateng und Müller: "Kompliment!"

Die drei langjährigen Leistungsträger sind zwar noch keine Ex-Bayern-Spieler, aber - seit sie Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag in dieser Endgültigkeit recht überraschend aus dem DFB-Team geworfen hatte - immerhin Ex-Nationalspieler. Für die Bayern-Fans Grund genug zu zeigen, was sie ihnen gegenüber empfinden. Trainer Niko Kovac hatte sich bereits zuvor mit dem Trio solidarisiert, indem er Hummels, Boateng und Müller erst zum dritten Mal in dieser Bundesligasaison gemeinsam in die Startelf beorderte (zuvor am 2. Spieltag in Stuttgart und am 11. in Dortmund).

"Der Trainer hat sich schon was dabei gedacht", erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic vielsagend. Die drei jedenfalls sollten Kovac für seine Gedanken nicht enttäuschen. "Die Art und Weise, wie sie es heute umgesetzt haben in positive Energie, spricht für sie als Spieler, als Menschen und als Charaktere", sagte Kovac und schloss mit: "Kompliment!" Salihamidzic sprach von einer "guten Antwort", Joshua Kimmich von einem "super Spiel" des Trios, Manuel Neuer von einem "wirklich guten" und Leon Goretzka gar von einem "hervorragenden".

Hummels, Boateng und Müller überzeugen - und schweigen

Müller arbeitete von Beginn an fleißig mit nach hinten und klärte etwa in der 18. Minute im eigenen Strafraum. Vorne spielte er viele tolle Pässe: in der 2. auf Robert Lewandowski oder in der 34. auf Serge Gnabry, der dann zum 1:0 einschoss. Das 4:0 machte Müller schließlich selbst. "Der Thomas hat heute wieder ein richtig gutes Spiel gemacht", lobte Salihamidzic.

Müller selbst wollte nach dem Spiel nichts sagen, genau wie Hummels und Boateng. Die beiden, die sich ja eigentlich mehr dulden als mögen, aber nun das selbe Schicksal ertragen müssen, hatten in der Innenverteidigung wenig bis nichts zu tun. Das aber hinderte den FC Bayern in dieser Saison bekanntlich selten daran, trotzdem reichlich Gegentore zu kassieren. Diesmal stand jedoch die Null - zum dritten Mal in den vergangenen vier Spielen.

Defensive Stabilität und offensive Spielfreude

Die defensive Stabilität ging dabei nicht auf Kosten der offensiven Spielfreude. Die beiden Außenverteidiger Rafinha und Joshua Kimmich sorgten für viel Betrieb nach vorne. Die beiden Edeltechniker Thiago und James glänzten mit vielen guten Ideen. Gnabry verstolperte in der Anfangsphase zwar einige Bälle, sammelte dann aber doch zwei Scorerpunkte. Lewandowski traf doppelt und avancierte mit seinen Bundesligatoren 196 und 197 somit zum erfolgreichsten ausländischen Torjäger der Ligageschichte. Franck Ribery wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und vollbrachte innerhalb von nur neun Minuten einen Assist-Hattrick.

"Wolfsburg ist ein bisschen in seine Einzelteile verfallen", resümierte Niklas Süle, meinte aber wahrscheinlich "zerfallen". Und Wolfsburg ist immerhin ein Anwärter auf die internationalen Startplätze. Süle war derweil übrigens der einzige, der nach dem Spiel nicht die allerbeste Laune hatte - war er als dritter Innenverteidiger doch letztlich das Opfer von Kovacs Solidarisierung mit Hummels und Boateng.

Lewy marschiert! FCB-Torjäger jetzt bester ausländischer Schütze ever © getty 1/12 Robert Lewandowski hat am 25. Bundesliga-Spieltag gegen seinen Lieblingsgegner Wolfsburg Bundesliga-Geschichte geschrieben. Der Pole ist mit nun 197 Toren bester ausländischer Torjäger aller Zeiten. SPOX zeigt die Top 10. © getty 2/12 Platz 10 - Sergej Barbarez: 96 Tore in 330 Spielen für Hansa Rostock, Borussia Dortmund, Hamburger SV, Bayer Leverkusen. 3/12 Platz 10 - Anthony Yeboah: 96 Tore in 223 Spielen für Eintracht Frankfurt und Hamburger SV. © getty 4/12 Platz 7 - Bum-Kun Cha: 98 Tore in 308 Spielen für SV Darmstadt, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen. © getty 5/12 Platz 7 - Arjen Robben: 98 Tore in 198 Spielen für Bayern München. © getty 6/12 Platz 7 - Pierre-Emerick Aubameyang: 98 Tore in 144 Spielen für Borussia Dortmund. © getty 7/12 Platz 5 - Stephane Chapuisat: 106 Tore in 228 Spielen für KFC Uerdingen und Borussia Dortmund. © getty 8/12 Platz 5 - Ailton: 106 Tore in 219 Spielen für Werder Bremen, FC Schalke 04, Hamburger SV, MSV Duisburg. © getty 9/12 Platz 4 - Vedad Ibisevic: 119 Tore in 309 Spielen für Alemannia Aachen, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, Hertha BSC. © getty 10/12 Platz 3 - Giovane Elber: 133 Tore in 260 Spielen für VfB Stuttgart, Bayern München, Borussia Mönchengladbach. © getty 11/12 Platz 2 - Claudio Pizarro: 195 Tore in 466 Spielen für Werder Bremen, Bayern München, 1. FC Köln. © getty 12/12 Platz 1 - Robert Lewandowski: 197 Tore in 281 Spielen für Borussia Dortmund und Bayern München.

Salihamidzic: "Der bisher beste Moment der Saison"

So konnte Süle aber immerhin von der Bank aus verfolgen, wie der FC Bayern gegen Wolfsburg das in seiner Gesamtheit wohl zufriedenstellendste Spiel dieser Saison zeigte. Viele Tore, keine Gegentore, in der Tabelle zum ersten Mal seit dem 5. Spieltag wegen der besseren Tordifferenz an Borussia Dortmund vorbeigezogen und somit die Tabellenführung erobert. "Das hat an den typischen FC Bayern erinnert", sagte Kimmich. Salihamidzic fasste zusammen: "Das ist bisher der beste Moment, den wir in dieser Saison haben - und genau zum richtigen Zeitpunkt."

Am Mittwoch nämlich steigt das Achtelfinalrückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool (Hinspiel 0:0), dessen Ausgang entscheidenden Einfluss auf die Saisonbewertung des FC Bayern haben wird. "Ab Sonntag müssen wir die Euphorie wieder wegschmeißen und volle Konzentration auf das nächste Spiel zeigen", mahnte Lewandowski.

Gehofft wird beim FC Bayern bis dahin noch auf einen fitten Kingsley Coman, der an seinem Comeback arbeitet. "Wir glauben, dass er es schaffen kann", sagte Kovac. Sein Einsatz wäre insofern wichtig, weil Müller erneut gesperrt fehlen wird - ein weiterer gemeinsamer Einsatz des Ex-Nationalspieler-Trios ist gegen Liverpool also nicht möglich.