Der FC Bayern nach dem Sieg gegen Schalke: Von Lothar und grauen Bärten

Der FC Bayern hat den FC Schalke 04 mit 3:1 besiegt und den Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund auf fünf Punkte verkürzt. Gesprochen wurde danach vor allem über Robert Lewandowski und die defensive Anfälligkeit der Mannschaft.

Was von diesem Abend in der Allianz Arena in erster Linie blieb, ist natürlich die Zahl fünf. Exakt so viele Punkte beträgt der Rückstand des FC Bayern auf Tabellenführer Borussia Dortmund, der gegen die TSG Hoffenheim einen 3:0-Vorsprung verspielte, statt zuvor sieben. Folgerichtig galt es, diese Zahl fünf fachkundig einzuordnen.

"Sieben Punkte sind etwas ganz anderes als fünf Punkte", sagte etwa Joshua Kimmich, womit er natürlich Recht hatte. Dieser Unterschied sei "psychologisch enorm wichtig", denn: "Das sind umgerechnet nur mehr zwei Dortmunder Ausrutscher statt zuvor drei." Aber natürlich sind fünf Punkte auch nicht nichts, wie Robert Lewandowski mit einigem Recht erklärte: "Fünf Punkte sind immer noch fünf Punkte." Nachdem diese Banalität abgearbeitet war, ging es nach dem Spiel in der Mixed Zone vor allem um zwei andere Themen: Hamann und Anfälligkeit.

Salihamidzic über Lewandowski: "Sogar Matthäus lobt ihn"

Der ehemalige Bayern-Spieler Didi Hamann hatte bei Sky neulich gesagt, dass "Lewandowski zum Problem für Bayern München wird". Eine gewagte These, was schon der Blick auf die nackten Zahlen verrät. In seinen 29 Pflichtspielen dieser Saison erzielte Lewandowski 25 Treffer und legte zehn weitere auf. Gegen Schalke hübschte er beide Wertungen um je eins auf. Außerdem erzwang er das Eigentor von Jeffrey Bruma zum 1:0. Lewandowskis Treffer zum 2:1 war unterdessen sein 119. Bundesligator für den FC Bayern, womit er in der ewigen Bestenliste mit Roland Wohlfarth gleichzog. Nur mehr Gerd Müller (365) und Karl-Heinz Rummenigge (162) liegen noch vor Lewandowski.

Also sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Ich muss Robert Lewandowski hervorheben." Und eröffnete daraufhin das Verteidigungsplädoyer für seinen Spieler, der in Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer und des auf der Bank sitzenden Thomas Müller gegen Schalke die Kapitänsbinde trug. "Er ist ein Leader und läuft vorne weg. Wenn ihn einer wie Hamann kritisiert, dann kann man das nicht einfach so stehen lassen. Das ist keine Kritik, sondern eine richtige Kampagne, die der Didi gegen ihn führt."

Als weitere Unterstützung seiner These führte Salihamidzic sogar einen Artgenossen von Hamann als Sky-Experten an: "Sogar Lothar Matthäus, der Ahnung von Fußball und eine sachliche Meinung hat, lobt ihn in den höchsten Tönen." Für Salihamidzic war dieses Thema damit abgeschlossen. Ein bisschen schwieriger war es da mit dem anderen Thema. Dem mit der Anfälligkeit.

Einzelkritiken und Noten zu FC Bayern München - FC Schalke 04 © getty 1/29 Beim souveränen 3:1-Sieg des FC Bayern hieß der offzielle Mann des Spiels Serge Gnabry. Allerdings überzeugten zwei andere Spieler noch ein wenig mehr. Bei S04 erwischte ausgerechnet Sebastian Rudy einen rabenschwarzen Tag. Die Noten und Einzelkritiken... © getty 2/29 SVEN ULREICH: Musste in der 25. Minute den Einzelkämpfer gegen Schalkes Kutucu mimen und ging als Verlierer aus dem Duell hervor. Im Anschluss bei seinen Prüfungen aufmerksam und mit dem einen oder anderen guten Reflex. Note: 3. © getty 3/29 JOSHUA KIMMICH: Der Rechtsverteidiger spielte insgesamt recht unauffällig. Brachte nicht seine gewohnten scharfen Flanken ein und strauchelte ein ums andere Mal gegen Konoplyanka. Note: 3,5. © getty 4/29 JEROME BOATENG: Durfte zum ersten Mal in der Rückrunde von Beginn an ran. Ihm war die fehlende Spritzigkeit durchaus anzumerken. Vor allem, als der junge Kutucu ihm in der 25. Minute entwischte und zum zwischenzeitlichen 1:1 einschob. Note: 4. © getty 5/29 MATS HUMMELS: Wartete mit den meisten Ballaktionen in der Münchner Viererkette auf und gewann rund 75 Prozent seiner Zweikämpfe. Zudem mit einer guten Passquote von 94 Prozent. Der Bessere der beiden Innenverteidiger an diesem Samstagabend. Note: 3. © getty 6/29 DAVID ALABA: Der Österreicher machte über die linke Seite gemeinsam mit seinem Vordermann Coman mächtig Dampf, zeigte sich offensivfreudiger als sein Pendant auf rechts. Note: 3. © getty 7/29 LEON GORETZKA: Gegen seinen Ex-Arbeitgeber sammelte Goretzka im Vergleich zu seinen Kollegen James und Thiago mit Abstand die wenigsten Ballaktionen. Insgesamt ein stabiler, fehlerloser Auftritt des großen Rückrunden-Gewinners. Note: 3. © getty 8/29 THIAGO: Brachte Struktur ins Spiel der Münchner, zeigte sich stets anspielbereit und kam am Ende auf eine nahezu tadellose Passquote. Der Spanier unterstrich seine Wichtigkeit für den Rekordmeister. Note: 2,5. © getty 9/29 Serge Gnabry: Hatte bereits vor seinem Tor die große Chance, sich in die Scorerliste einzutragen, scheiterte aber bei seinem ersten Versuch an Fährmann. Eroberte die Kugel vor dem 2:1 und legte selbst per Kopf nach. Note: 2,5. © getty 10/29 JAMES RODRIGUEZ: "James spielt um seine Zukunft", hatte Kovac gesagt und James bewies – noch mehr als in Berlin - was er im Stande ist zu leisten. War am 1:0 und 2:1 maßgeblich beteiligt und holte sich in der 78. Minute den verdienten Applaus ab. Note: 2. © getty 11/29 KINGSLEY COMAN: Startete ganz stark, ließ dann etwas nach. Ging häufig ins Eins-gegen-Eins, gestaltete die Duelle aber nicht immer erfolgreich. Vor dem 3:1 gab der Franzose die entscheidende Flanke. Note: 3. © getty 12/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Hätte sich eigentlich die Bestnote verdient, brachte sich mit zwei vergebenen Großchancen aber um das Prädikat "sehr gut". War dennoch wieder unverzichtbar: Schoss selbst ein Tor und bereitete die beiden anderen vor. Note: 2 © getty 13/29 FRANCK RIBERY: Kam in der 68. Minute für Coman und wollte beweisen, dass er bald wieder eine Option für die Startelf darstellt. Trieb immer wieder an, ohne dabei den ganz großen Einfluss aufs Spiel zu haben. Note: 3,5. © getty 14/29 JAVI MARTINEZ: Durfte zwölf Minuten dabei helfen, den Sieg über die Bühne zu bringen. Note: Keine Bewertung. © getty 15/29 ALPHONSO DAVIES: Kam kurz vor Schluss für Gnabry und damit auf seinen zweiten Kurzeinsatz in der Bundesliga. Note: Keine Bewertung. © getty 16/29 RALF FÄHRMANN: An ihm lag es nicht, dass Schalke die Heimreise ohne Punkte antreten musste. Der Nübel-Ersatz zeigte wiederholt gute Paraden und hielt Schalke lange im Spiel. Note: 3. © getty 17/29 DANIEL CALIGIURI: Fand über die gesamten 90 Minuten kein Mittel gegen Coman und seine Schnelligkeit. Beispielhaft dafür dient die Szene vor dem 3:1. Note: 4,5. © getty 18/29 SALIF SANE: Der Senegalese bekam Lewandowski im Sturmzentrum nicht zu packen. Leistete sich nach 74 Minuten einen schlimmen Fehler, den er in höchster Not jedoch noch ausbügeln konnte. Note: 4. © getty 19/29 JEFFREY BRUMA: Zeigte sich von seinem Eigentor wenig verunsichert und gehörte zu den besten Zweikämpfern bei S04. Blockte in höchster Not gegen James (4.) und scheiterte mit einem Kopfball am Pfosten. Note: 3,5. © getty 20/29 BASTIAN OCZIPKA: Setzte offensiv fast keine Akzente und war bemüht, den flinken Gnabry in Schach zu halten. Das gelang allerdings nur bedingt. Note: 4. © getty 21/29 NBAIL BENTALEB: Ein Auftritt mit Licht und viel Schatten. Der Mittelfelddirigent leistete sich einen schlimmen Ballverlust vor dem 0:1, hatte offensiv aber vereinzelnd auch gute Ideen. Note: 4. © getty 22/29 SEBASTIAN RUDY: Erwischte bei seiner Rückkehr nach München einen gebrauchten Tag. Gewann keinen Zweikampf, sah vor dem 1:2 schlecht aus und musste noch vor der Pause runter. Note: 5. © getty 23/29 WESTON MCKENNIE: Rieb sich in der Zentrale auf und bestritt die meisten Zweikämpfe bei S04. Gewann davon allerdings weniger als die Hälfte und hatte trotz Vorlage und Pfostenschuss Probleme. Note: 4. © getty 24/29 SUAT SERDAR: Leitete mit einem Fehlpass das 1:2 ein und blieb ohne gewonnenen Zweikampf. Folgerichtig die Auswechslung nach knapp einer Stunde. Eine schwache Leistung des Mittelfeldmannes. Note: 5 © getty 25/29 YEVHEN KONOPLYANKA: Wenn Schalke gefährlich wurde, dann meist über Konoplyanka. Zeigte gute Laufwege und scheiterte zweimal am starken Ulreich. Note: 3. © getty 26/29 AHMED KUTUCU: Ließ sich beim Ausgleichstreffer nicht von Boateng beeindrucken und verwandelte eiskalt. Ansonsten blieb der 18-Jährige ohne nennenswerte Impulse. Note: 3. © getty 27/29 OMAR MASCARELL: Gewann nur 40 Prozent seiner Zweikämpfe und konnte nach seiner Einwechslung nicht für die nötige Stabilität sorgen. Note: 4,5. © getty 28/29 AMINE HARIT: Sollte offensiv Akzente setzen und die wacklige FCB-Defensive fordern, blieb jedoch ohne nennenswerte Aktion. Note: 4,5. © getty 29/29 MARK UTH: Der Nationalspieler hing nach seiner Einwechslung in der Luft. Nur vier Ballaktionen. Note: Keine Bewertung.

Die defensive Anfälligkeit des FC Bayern

Da führten die Bayern nach Brumas Eigentor also mit 1:0, Schalke war in der gegnerischen Hälfte der Allianz Arena in etwa so präsent wie der FC Bayern in den vergangenen Monaten an der Tabellenspitze der Bundesliga, und auf einmal passierte das: eine eigene Ecke, ein Fehlpass in der eigenen Hälfte, ein schneller Konter, ein verlorenes Laufduell, ein Schuss von Ahmed Kutucu. 1:1.

Lewandowski stellte zwar lediglich 104 Sekunden später den alten Vorsprung wieder her, doch danach passierte beinahe das selbe nochmal. Der FC Bayern war drückend überlegen, aber auf einmal musste Thiago den Ball von der Linie schlagen (gegen Weston McKennie in der 32.) und dann musste zweimal das Aluminium retten (gegen McKennie in der 53. und Bruma in der 54.).

Solche rätselhaften Anfälligkeitsphasen trotz drückender Dominanz passierten dem FC Bayern gegen Schalke längst nicht zum ersten Mal, sondern ziehen sich wie ein roter Faden fast durch die gesamte Saison. Da stellt sich natürlich die Frage: Warum? "Das ist eine gute Frage", antwortete David Alaba anerkennend in Richtung der fragenden Journalisten, ohne aber eine Antwort zu geben. Man müsse jedenfalls "kompakter stehen" und "die Fehler einstellen", befand er.

Im Vorfeld des 1:1 waren es gleich mehrere Fehler: erst unterlief James, der ansonsten ein hervorragendes Spiel machte, ein Fehlpass. Dann wurde es kollektiv verpasst, die Aktion mit einem taktischen Foul frühzeitig zu beenden. Und schließlich lief Jerome Boateng ein bisschen langsamer als Kutucu.

Niko Kovac und sein ergrauender Bart

Dass Boateng überhaupt in der Startelf stand (erstmals in diesem Kalenderjahr), war ohnehin ein bisschen überraschend. Und noch überraschender war, dass er das an der Seite von Mats Hummels tat. Kovac hatte den dritten verfügbaren Innenverteidiger Niklas Süle zuletzt schließlich recht eindeutig als Stammspieler bezeichnet. Bei seinem Bankplatz gegen Schalke handle er sich nur um "eine Pause", beschwichtigte Kovac. "Das hat nichts damit zu tun, dass einer besser oder schlechter ist."

In den vergangenen Wochen war es letztlich ohnehin egal, wer in der Innenverteidigung spielte. Individuelle Fehler passierten ganz unabhängig von der Besetzung. "Wir betreiben einen großen Aufwand, um unsere Tore zu machen. Unsere Gegner aber müssen kaum Aufwand betreiben, um Tore zu machen, weil wir sie viel zu leicht herschenken", analysierte Joshua Kimmich. "Wir hatten das Spiel ja eigentlich im Griff", erklärte er noch und es hörte sich in etwa so an, als betone ein Schulkind, die Lösung eh gewusst zu haben - aber während der Prüfung sei sie ihm einfach nicht eingefallen.

Abschließend sagte Kimmich noch mit ernster Miene: "Das dürfen wir uns als FC Bayern nicht erlauben." Aus ergebnistechnischen Gründen sowieso, aber auch aus Verbundenheit mit Trainer Niko Kovac. "Mein Bart wird immer grauer", klagte er nach dem Spiel ob der stets wiederkehrenden defensiven Anfälligkeit seiner Mannschaft. "Wir erklären und predigen es im Training immer wieder. Das eine ist, was wir erzählen, dann zeigen wir es, wir lassen es trainieren, aber das schwerste ist der vierte Schritt: es im Spiel umsetzen."