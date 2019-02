FC Bayern München - FC Schalke 04 3:1: FCB verkürzt Rückstand auf den BVB

Der FC Bayern München hat den Rückstand auf Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund am 21. Spieltag auf fünf Punkte verkürzt. Gegen den FC Schalke 04 gewann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac mit 3:1 (2:1).

Kovac überraschte bei seiner Aufstellung, indem er Süle auf die Bank setzte. Erstmals seit der 2:3-Niederlage gegen Dortmund am 11. Spieltag begannen in der Innenverteidigung Boateng und Hummels. Neuer musste wegen seiner Daumenverletzung erneut passen.

Sein Vertreter Ulreich war zunächst vollkommen unterbeschäftigt. Der FC Bayern dominierte das Spiel nach Belieben und kam bereits in der Anfangsphase zu einigen Abschlüssen. Viele Angriffe liefen über Comans linke Seite. Der Treffer zum 1:0 resultierte aus einem Bentaleb-Ballverlust im Aufbauspiel. Lewandowski stürmte in den Strafraum, Bruma beförderte den Ball bei seinem Klärungsversuch ins eigene Tor (12.).

In der Folge änderte sich am Spielgeschehen nichts: Der FC Bayern belagerte den gegnerischen Strafraum, Schalke verteidigte und beließ es offensiv bei Befreiungsschlägen. Wie aus dem Nichts traf dann aber Kutucu nach einem Konter zum Ausgleich (25.), zuvor hatte er ein Laufduell gegen Boateng gewonnen. Nur 104 Sekunden später stellte Lewandowki den alten Abstand jedoch wieder her.

Bereits in der 33. Minute reagierte Schalke-Trainer Tedesco auf das ideenlose Spiel seiner Mannschaft und brachte Mascarell für Rudy. Der Ex-Bayer war im Vergleich zum DFB-Pokalspiel gegen Düsseldorf neu in die Startelf gerückt. Entscheidende Impulse gab aber auch Mascarell in der Folge keine.

Nach dem Seitenwechsel hatte Schalke drei hervorragende Chancen auf den Ausgleich. Konoplyanka scheiterte aber an Ulreich, McKennie am Aluminium (beide 53.) und Bruma ebenfalls (55.). Nur zwei Minuten später erzielte Ganbry das 3:1 und entschied somit das Spiel. Ein Schalker Aufbäumen blieb in der Folge aus - ganz im Gegenteil: der FC Bayern vergab noch einige Chancen auf einen höheren Sieg.

Die Daten des Spiels FC Bayern München gegen FC Schalke 04

Tore: 1:0 Bruma (12./Eigentor), 1:1 Kutucu (25.), 2:1 Lewandowski (27.), 3:1 Gnabry (57.)

Kimmich absolvierte sein 100. Bundesligaspiel (alle für den FC Bayern).

Lewandowski erzielte sein 119. Bundesligator für den FC Bayern und zog mit Roland Wohlfarth gleich. Nur Gerd Müller (365) und Karl-Heinz Rummenigge (162) trafen häufiger für den FCB.

Das zwischenzeitliche 1:1 war das achte Gegentor per Konter für den FC Bayern (Ligahöchstwert mit Nürnberg und Gladbach).

Der Star des Spiels: James (FC Bayern München)

Wenn er am Ball war, wurde es stets gefährlich. Die beiden ersten Treffer des FC Bayern leitete James mit starken Pässen ein. Insgesamt gab er sechs Torschussvorlagen und damit die meisten aller Spieler auf dem Platz. In der 30. scheiterte James mit einem Schuss an Fährmann.

Der Flop des Spiels: Suat Serdar (FC Schalke 04)

Im Vorfeld des 2:1 des FC Bayern unterlief Serdar ein unnötiger Fehlpass. Ansonsten war er kaum zu sehen. Serdar kam lediglich auf 13 Ballaktionen und gewann keinen einzigen Zweikampf. In der 54. wurde er für Harit ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Daniel Siebert

Der Schiedsrichter machte einen guten Eindruck und leistete sich keine nennenswerten Fehler.