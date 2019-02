Bayern-Frust nach Pleite - Kovac spricht Klartext

Nach dem Ende der Siegesserie in Leverkusen sind die Münchner verärgert und ratlos. Trainer Niko Kovac zeigt die Mängel des Teams deutlich auf.

Erst suchte Niklas Süle wortlos das Weite, kurz darauf verließen auch die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ohne Kommentar den Ort der Schmach.

Und Leon Goretzka, immerhin Torschütze zur 1:0-Halbzeitführung (41.), stand sichtbar verärgert und genervt nach der 1:3-Pleite bei Bayer Leverkusen nur so kurz wie nötig Rede und Antwort.

"Ich bin auf jeden Fall sehr frustriert", erklärte der Nationalspieler auf Nachfrage von SPOX und Goal. "Das 1:1 hat Leverkusen wieder ins Spiel zurück geholt, da müssen wir schon 2:0 oder 3:0 führen. Und das zweite Tor nach Bodenabstoß des Gegners darf niemals fallen."

Bailey und Volland drehen das Spiel

Die beiden schnellen Gegentreffer nach der Pause durch Leon Baileys 20-Meter-Freistoß (53.) und Kevin Vollands Abstauber (63.) nach einem Konter drehten die Begegnung, die die Münchner vor der Pause weitgehend im Griff gehabt hatten.

Den Bruch im Spiel und die eklatanten Fehler in der Rückwärtsbewegung konnte niemand so recht erklären. "Wir haben sie einfach im Spiel gelassen, wir sind nicht souverän genug", gab Kimmich zu. "Wir schaffen es nicht, die Führung über die Zeit zu bringen. Wir wissen, dass wir es dominanter können - die Qualität ist da, aber wir können zu selten zeigen, wie gut wir eigentlich sind."

Einzelkritiken und Noten zu Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München © getty 1/29 Leon Goretzka trifft immer, Robert Lewandowski nur aus dem Abseits. Thomas Müller leistet zwar eine Vorlage, aber enttäuscht trotzdem. Der beste Leverkusener ist Julian Brandt. Die Einzelkritiken und Noten zu Bayer Leverkusen - FC Bayern. © getty 2/29 Lukas Hradecky: Sein Spiel war von vielen kleinen Unsicherheiten geprägt, die zu seinem Glück aber ohne Folgen blieben. Beim 0:1 war er chancenlos. Note: 4. © getty 3/29 Mitchell Weiser: Immer wieder drängte er nach vorne und setzte offensive Impulse. Stark blockte er einen James-Kopfball in der 74. Note: 3. © getty 4/29 Jonathan Tah: Im Vorfeld des 0:1 patzte er gleich zweimal. Zuerst kam Tah bei Coman nicht hinterher, dann stand er zu weit weg vom einköpfenden Goretzka. Verlor einige Laufduelle mit Coman. Stark aber seine Zweikampfquote von knapp 89 Prozent. Note: 3,5. © getty 5/29 Sven Bender: In der 15. Minute klärte er eine Bayern-Chance erst stark, verletzte sich dabei aber und musste behandelt werden. Es ging aber weiter für ihn - solide spielte er die Partie zu Ende. Note: 3,5. © getty 6/29 Wendell: Etwas weniger aktiv als Weiser auf der anderen Seite. Sah Gelb. Note: 3,5. © getty 7/29 Kai Havertz: Blieb relativ unauffällig und musste kurz vor der Pause verletzt vom Platz. Note: 4. © getty 8/29 Charles Aranguiz: Bewies viel Zug nach vorne. Teilweise ging er zu wild in die Zweikämpfe und holte sich auch eine Gelbe Karte ab. Sehr stark leitete er das 2:1 ein. Note: 2,5. © getty 9/29 Julian Brandt: Einige Male löste er sich technisch gekonnt aus größter Bedrängnis, das 3:1 legte er hervorragend auf. Gewann über 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2. © getty 10/29 Leon Bailey: Ihm war anzumerken wie motiviert er ins Spiel ging - wirklich viel gelang Bailey aber zunächst nicht. Bis zur 53. Minute, als er einen Freistoß aus etwa 25 Metern traumhaft versenkte. Note: 3. © getty 11/29 Kevin Volland: In Mittelstürmer-Manier schob er zum 2:1 ein. Ansonsten blieb Volland aber weitestgehend blass. Note: 2,5. © getty 12/29 Karim Bellarabi: Für ein absichtliches Handspiel sah er in der ersten Halbzeit die Gelbe Karte. Leiste sich viele Ballverluste. Bereitete aber das 2:1 von Volland vor. Note: 3. © getty 13/29 Julian Baumgartlinger: Wurde kurz vor der Pause für den verletzten Havertz eingewechselt. Stark seine Passquote von knapp 95 Prozent. Note: 3. © getty 14/29 Lucas Alario: Perfekter Joker! Kam in der Schlussphase für Bailey und traf direkt zum 3:1. Keine Benotung. © getty 15/29 Paulinho: In der Nachspielzeit für Bellarabi eingewechselt. Keine Benotung. © getty 16/29 Sven Ulreich: In der ersten Halbzeit komplett unterbeschäftigt. Bei der ersten gefährlichen Aktion musste er hinter sich greifen: Baileys Freistoß landete in der Torwartecke. Bei den beiden weiteren Gegentoren war er chancenlos. Note: 4. © getty 17/29 Rafinha: Wurde nach einer unauffälligen Vorstellung in der Schlussphase ausgewechselt. Note: 4. © getty 18/29 Mats Hummels: Sowohl im Defensiv- als auch im Aufbauspiel gut. Hummels fing etliche gefährliche Pässe ab und spielte den Ball mehrmals stark in die Spitze. Hatte Glück, dass sein Handspiel im Strafraum in der 2. Minute nicht geahndet wurde. Note: 3,5. © getty 19/29 Niklas Süle: Nicht so auffällig wie sein Nebenmann Hummels. Vor dem 2:1 grätschte er gegen Flankengeber Bellarabi, wurde dabei aber getunnelt. Note: 4. © getty 20/29 David Alaba: Setzte im Angriffsspiel mehr Akzente als Rafinha, wirklich gefährliche Situationen kreierte Alaba aber keine. Das 1:2 und das 1:3 fielen über seine Seite. Note: 4. © getty 21/29 Joshua Kimmich: Spielte mal wieder im defensiven Mittelfeld und wollte sich dort als Aggressiv-Leader präsentieren - sah früh Gelb und war dann rotgefährdet. Nach Rafinhas Auswechslung rückte er in der Schlussphase wieder nach rechts hinten. Note: 4. © getty 22/29 Leon Goretzka: Mit seinem Kopfball-Treffer zum 1:0 setzte er seine Torserie fort. Goretzka war es auch, der den Ball im Vorfeld des Treffers eroberte. Ansonsten eine sehr unauffällige Vorstellung, mit Abstand am seltensten aller Bayern am Ball. Note: 3,5. © getty 23/29 Thomas Müller: Mit seiner Flanke bereitete er Goretzkas Tor vor. In den meisten anderen Aktionen wirkte er unglücklich. Müller verzeichnete eine Passquite von nur knapp 70 Prozent. Sein einziger Schuss wurde geblockt. In der 74. für Gnabry raus. Note: 4. © getty 24/29 James: Bei seinem Startelf-Comeback zeigte er sich bemüht, war oft am Ball und spielte gute Pässe. In letzter Konsequenz aber zu ineffektiv. Wurde in der Schlussphase für Davies ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 25/29 Kingsley Coman: Der Auffälligste beim FC Bayern. Mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke riss er Lücken in die Leverkusener Defensive und suchte dann den Abschluss - dabei ließ er aber stets die nötige Präzision vermissen. Note: 3. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Hatte Pech, dass er bei seinem vermeintlichen Treffer zum 2:0 ganz knapp im Abseits stand. Ansonsten nicht gefährlich. Ließ sich immer wieder tief ins Mittelfeld fallen und schuf so Räume für seine Mitspieler. Note: 4. © getty 27/29 Serge Gnabry: Kam in der 74. Minute für Müller ins Spiel, konnte aber nicht die gewünschten Impulse setzen. Keine Benotung. © getty 28/29 Alphonso Davies: Durfte nach seiner Einwechslung für James ein bisschen Spielpraxis sammeln. Mischte bei einer Rudelbildung mit. Keine Benotung. © getty 29/29 Renato Sanches: Wurde in der Schlussphase eingewechselt. Keine Benotung.

Kovac nennt die Defizite

Entsprechend verärgert über den Rückschlag im Titelrennen mit dem nun auf sieben Punkte enteilten Spitzenreiter Borussia Dortmund zeigte sich Niko Kovac, der die Defizite offen ansprach.

"Beim zweiten Tor hat man klipp und klar gesehen, was wir falsch gemacht haben. Nicht nur in dieser Situation, sondern in einigen danach. Es hat keine zehn Sekunden gedauert nach Hradeckys Abstoß bis zum Torabschluss", sprach der Coach Klartext.

"Da gibt es eine klare Zuordnung und jeder muss mit seinem Mitspieler mitlaufen, man kann es nicht nur auf die Abwehr abwälzen. Wir müssen das Zentrum verdichten, das ist uns in der zweiten Halbzeit nicht gelungen. Da waren wir zu fahrlässig."

Fehlende Kompaktheit als Hauptgrund

Die fehlende Kompaktheit in der Defensive, in der vor allem Kimmich auf der Sechs nicht seinen besten Tag hatte, machte Kovac als Hauptgrund für die bereits vierte Saisonniederlage aus - schon jetzt so viele wie in der gesamten Vorsaison.

"Du kannst es dir nicht erlauben, drei Gegentore zu kassieren und dann noch den Anspruch haben, zu gewinnen. Das schaffen sie selbst im Training nicht. Jeder weiß, dass Meisterschaften hinten entschieden werden", ärgerte sich der Kroate, dessen Serie nach zuletzt sieben Siegen in Folge an seiner alten Wirkungsstätte aus Spielerzeiten beendet wurde.

Zudem war das Glück auch nicht gerade auf Seiten der Gäste. Denn neben der Leverkusener Effektivität nach dem Wechsel hatten auch zwei Schiedsrichterentscheidungen maßgeblich Einfluss.

Das vermeintliche 2:0 von Robert Lewandowski in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erkannte Tobias Stieler nicht an, weil der Pole offenbar haarscharf im Abseits stand. Beim 3:1 der Werkself durch Alario (89.) hingegen korrigierte der VAR, nachdem Stielers Assistent zunächst ebenfalls die Fahne gehoben hatte.

"Heute lief es gegen uns mit den Schiedsrichterentscheidungen. Wobei ich nicht sagen möchte, dass das ein Fehler war. Ich würde mal sagen: dumm gelaufen. Wir müssen in der ersten Halbzeit den Sack zumachen", sagte Kovac.

Goretzka: "Vergebene Chance"

Unterm Strich aber verpassten es die Bayern, aus dem 1:1 der Dortmunder in Frankfurt Kapital zu schlagen und den Rückstand mit einem Sieg auf vier Zähler zu verkürzen. "Ich sehe es heute in jedem Fall als vergebene Chance", sagte Goretzka.

"Das einzig Positive ist, dass Dortmund nicht drei Punkte geholt hat. Jetzt sind es sieben Punkte Rückstand, aber sieben Punkte ist auch nicht wenig", meinte Kovac. "Es ist jetzt nicht allzu viel passiert, bei neun Punkten wäre es sicherlich sehr schwierig geworden, so geben wir nie auf. Wir glauben dran und werden weiterhin daran arbeiten."

Genug zu tun, das zeigte die Leistung in der zweiten Halbzeit, haben die Münchner allerdings.