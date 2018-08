Hannover 96 - Borussia Dortmund: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Borussia Dortmund geht nach dem mitreißenden 4:1 gegen RB Leipzig als Spitzenreiter in den 2. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison. Der BVB gastiert bei Hannover 96. Hier gibt es alle Informationen zur TV-Übertragung, den Personalien und Livestreams.

Nach nur 31 Sekunden geriet der BVB beim Saisonstart gegen Leipzig in Rückstand, nur um dann vehement zurückzuschlagen. Beim Bundesliga-Debüt von Lucien Favre auf der Dortmunder Bank wussten neben Marco Reus, Mo Dahoud und Keeper Roman Bürki vor allem die Neuzugänge Axel Witsel und Thomas Delaney zu überzeugen.

Auch Hannover 96 ist gut aus den Startlöchern gekommen: Einem 6:0 im Pokal in Karlsruhe folgte ein mehr als achtbares 1:1 in Bremen. Erneut überzeugte dabei Hendrik Weydandt, der in seinem ersten Bundesligaspiel überhaupt die Führung für die Niedersachsen nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung erzielt hatte.

Wann und wo spielt Hannover 96 gegen Borussia Dortmund?

Spiel Hannover 96 - Borussia Dortmund Datum Freitag, 31. August 2018 Uhrzeit 20:30 Uhr Stadion HDI Arena (Hannover)

Hannover 96 gegen Borussia Dortmund: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

Hannover 96 gegen Borussia Dortmund: Aufstellungen und Kader-News

Hier werden im Vorfeld der Partie die voraussichtlichen Aufstellungen sowie die aktuellsten Team-News thematisiert.

Vorschau aufs Spiel Hannover 96 gegen Borussia Dortmund