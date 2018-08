Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Am zweiten Spieltag der Bundesliga reist der VfL Wolfsburg nach dem siegreichen Auftakt gegen Schalke zu Bayer 04 Leverkusen. Die Mannschaft von Heiko Herrlich will wiederum Wiedergutmachung betreiben für die Niederlage im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Hier gibt es alle Informationen zur TV-Übertragung, den Personalien und Livestreams.

Nachdem die Wolfsburger in der letzten Saison erst in der Relegation gegen Holstein Kiel den Abstieg verhindern konnten, sorgte Daniel Ginczek gegen Schalke mit seinem Siegtreffer in der 94. Minute für den viel umjubelten Erfolg und neue Euphorie im Umfeld.

Die Mannschaft von Heiko Herrlich musste derweil gegen Borussia Mönchengladbach zum dritten Mal in Folge eine Niederlage zum Bundesligaauftakt hinnehmen. Vor allem in der Offensive muss sich die Werkself steigern, blieb Leverkusen in den letzten fünf Ligaspielen doch vier Mal ohne eigenen Treffer.

Wann und wo spielt Bayer 04 Leverkusen gegen VfL Wolfsburg?

Spiel Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg Datum Samstag, 01. September 2018 Uhrzeit 15:30 Uhr Stadion BayArena (Leverkusen)

Bayer 04 Leverkusen gegen VfL Wolfsburg: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

Bayer 04 Leverkusen gegen VfL Wolfsburg: Aufstellungen und Kader-News

Bayer 04 Leverkusen: Özcan - Weiser, Tah, Dragovic, Wendell - L. Bender, Aranguiz - Brandt, Havertz, Bailey - Alario

VfL Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Arnold, Camacho, Gerhardt - Brekalo, Weghorst, Steffen

Vorschau aufs Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen VfL Wolfsburg