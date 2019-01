Der User-Talk zum Bundesliga-Samstag

Die Bundesliga ist zurück aus der Winterpause. Nach dem packenden Auftakt am Freitagabend zwischen Hoffenheim und Bayern steht am Samstagnachmittag das rheinische Derby zwischen Leverkusen und Gladbach an. Im User-Talk könnt ihr eifrig mitdiskutieren.

Die LIVE-Ergebnisse im Überblick:

Heimteam Auswärtsteam Live-Ergebnis Liveticker Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach 0:1 LIVE VfB Stuttgart 1. FSV Mainz 05 0:2 LIVE Hannover 96 Werder Bremen 0:1 LIVE FC Augsburg Fortuna Düsseldorf 0:1 LIVE Eintracht Frankfurt SC Freiburg 3:0 LIVE

So funktioniert der User-Talk: Ab sofort könnt Ihr hier zusammen mit anderen mySPOX-Usern über Aufstellung, Fouls und Tore diskutieren. Alle Funktionen: Smilies einfügen, Verstöße melden, User ignorieren, Kommentare sortieren - wie's geht, erfahrt Ihr in der mySPOX-Hilfe.