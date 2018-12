Fünf Gründe für den BVB-Erfolg: Darum dominiert Dortmund die Liga

Borussia Dortmund geht nach dem Sieg im Topspiel über Gladbach als souveräner Spitzenreiter in die Weihnachtspause. Für das erfolgreiche Halbjahr des BVB gibt es mehrere Gründe.

Als sich die Spieler in den Armen lagen und die Fans euphorisch die überlegene Halbzeit-Meisterschaft von Borussia Dortmund feierten, hatte der Boss längst die Flucht ergriffen. "Ich habe es in der Nachspielzeit nicht mehr ausgehalten", bekannte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke lächelnd nach dem 2:1 im Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach.

"Da habe ich meinen Platz verlassen und bin oben alleine auf der Nordtribüne rumgerannt. Für mich persönlich hing das ganze Weihnachtsfest davon ab." Tatsächlich stand viel auf dem Spiel für die Dortmunder. Eine zweite Niederlage gegen den unmittelbaren Verfolger nur drei Tage nach der sensationellen ersten Saisonpleite bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hätte Gladbach und dem FC Bayern wieder Auftrieb gegeben und wäre kurz vor Heiligabend ein empfindlicher Stimmungskiller nach einer überragenden Hinserie gewesen.

So aber geht der Herbstmeister mit der zweitbesten Bilanz seiner Vereinsgeschichte in die Winterpause und angesichts seines Vorsprungs auf die Konkurrenz als klarer Titelfavorit in die Rückrunde.

"Der Mannschaft muss man ein riesiges Kompliment machen", lobte Watzke. "In der Bundesliga haben wir 42 Punkte, in der Champions League haben wir Atletico Madrid geschlagen, im Pokal sind wir noch dabei. Wenn wir das im August gesagt hätten, dann hätten alle gesagt: Ihr seid geistesgestört."

Die Hauptgründe für die Dortmunder Dominanz:

Der Trainer

So ekstatisch wie Lucien Favre nach dem Schlusspfiff jubelte, so zurückhaltend war er schon kurz danach wieder. Statt sich selbst zu loben oder jetzt den Titel als Ziel auszugeben, blieb der 61-Jährige in seinen Aussagen wie gewohnt nüchtern-nichtssagend.

"Wir müssen lernen, lernen. Jeden Tag aufs Neue", erklärte der Schweizer nur. Viel wichtiger war ihm nach dem Spiel ohnehin etwas anderes: Den anwesenden Journalisten frohe Weihnachten zu wünschen "und Gesundheit - das ist ganz wichtig".

Dafür sprachen andere über den Baumeister des BVB-Aufschwungs. "Er hat vom ersten Tag an eine klare Vorstellung gehabt, wie unser Spiel laufen soll. Diese Abläufe hat er im Training immer wieder eingeübt und die Mannschaft hat es irgendwann verinnerlicht", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Und Marco Reus, der einst in Gladbach unter Favre zum Fußballer des Jahres wurde, meinte über seinen Mentor: "Es sind diese Kleinigkeiten, die einfach wichtig sind und uns nach vorne gebracht haben. Dafür hat er ein gutes Auge und wir haben die perfekten Spieler dafür."

Gerade im Vergleich mit der verunsicherten und instabilen Mannschaft der Vorsaison ist die Arbeit von Favre umso bemerkenswerter.

Noten und Einzelkritik zu BVB - Borussia Mönchengladbach © getty 1/29 Der BVB hält Verfolger Gladbach durch den Sieg im Spitzenspiel weiter auf Distanz. Überragend mal wieder die Dortmunder Offensivabteilung - allen voran ein junger Engländer. SPOX hat die Noten. © getty 2/29 Dortmund - ROMAN BÜRKI: Beim Gegentor chancen-, sonst nahezu beschäftigungslos. Ließ Traores Flankenversuch an den Außenpfosten prallen - vielleicht ein bisschen riskant. Note: 3. © getty 3/29 LUKAS PISZCZEK: Mit Pferdelunge unterwegs, verfolgte seine Gegenspieler immer wieder über das ganze Feld. Führte die meisten Zweikämpfe und gewann über 60 Prozent. Note: 2,5. © getty 4/29 JULIAN WEIGL: Seit mehr als einem Jahr wieder Innenverteidiger, grätschte in seiner ersten Aktion direkt Zakaria ab. Unauffällig, sehr sicher im Passspiel. Note: 3,5. © getty 5/29 ÖMER TOPRAK: Lag mit seiner rustikalen Spielweise voll auf der eher lockeren Linie von Referee Zwayer. Foulte nur einmal, aber nur 42 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 6/29 ACHRAF HAKIMI: Ging in Halbzeit eins mehrfach ins Dribbling in die Mitte und machte so Tempo. Bei Kontern wie üblich mit Volldampf nach vorn. Über seine Seite fiel aber das Gegentor. Note: 3,5. © getty 7/29 AXEL WITSEL: Gab dem Spiel wie üblich Struktur, beschränkte sich aber bis auf ein paar Distanzschüsse auf die Organisation des BVB-Spiels. Meiste Ballaktionen, 80 Prozent Zweikampfquote. Note: 3. © getty 8/29 Thomas Delaney: Kaum zu sehen, aber wie Witsel starke Passquote und im Zweikampf gut. Die Offensive überließ er anderen. Note: 3,5. © getty 9/29 JADON SANCHO: Der Engländer unterstrich einmal mehr seine überragende Bedeutung für den BVB. Kaum vom Ball zu trennen, auch nicht bei seinem Solo zum 1:0. Leitete zudem das 2:1 ein. Immer gefährlich - sein Marktwert steigt nahezu täglich. Note: 1,5. © getty 10/29 MARCO REUS: Scheiterte mit der ersten Großchance an Sommer, leitete dann das 1:0 ein und grätschte das 2:1 ins Netz. Dazu ein Freistoß-Pfostenkracher. Note: 2. © getty 11/29 RAPHAEL GUERREIRO: Nicht ganz so präsent wie seine Offensiv-Kollegen, wie viele Schwarz-Gelbe aber stark im Passspiel und der Zweikampfquote (57 Prozent). Note: 3,5. © getty 12/29 PACO ALCACER: Von Beginn an immer bereit für den Ball in die Gasse, legte Reus' Großchance toll vor. Nach einer guten halben Stunde mit Oberschenkelproblemen runter. Note: 3. © getty 13/29 MARIO GÖTZE: Diesmal als Joker, viel unterwegs und gutes Zusammenspiel mit Reus. Bereitete beide Treffer vor, ball- und selbstsicher. Note: 2,5. © getty 14/29 MARIUS WOLF: Kam in der Nachspielzeit und half dabei, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung. © getty 15/29 JACOB BRUUN LARSEN: Kam ebenfalls in der Nachspielzeit. Keine Bewertung. © getty 16/29 Mönchengladbach - YANN SOMMER: Starke Parade gegen Reus (10.), bei Sanchos Treffer noch mit der Hand am Ball - nicht unbedingt unhaltbar. Machtlos beim 1:2. Note: 3,5. © getty 17/29 FABIAN JOHNSON: Noch der beste in Gladbachs Abwehrkette, solide beim Passspiel und in den Zweikämpfen. Hinten gefesselt, konnte nach vorn nicht helfen. Note: 3,5. © getty 18/29 LOUIS BEYER: Bitterer Fehlpass vor dem 0:1, musste danach von den Kollegen getröstet werden. Ließ Reus beim 1:2 im Rücken laufen. Ansonsten souverän, aber die zwei Fehler schmerzen. Note: 4. © getty 19/29 TOBIAS STROBL: Viele lange Bälle in die Spitze, nicht alle kamen an. Konnte Götzes Pass beim 2:1 nicht verhindern. Meiste Ballkontakte bei BMG. Note: 4. © getty 20/29 OSCAR WENDT: Brauchte Hazards Unterstützung gegen Sancho, bekam sie nicht immer und hatte so einen schweren Stand. Sah beim 0:1 alt aus, als der Engländer ihn abkochte und traf. Note: 4,5. © getty 21/29 CHRISTOPH KRAMER: Hatte seine Probleme mit dem Pressing, verlor den Ball bei Reus' Großchance. Nur 40 Prozent Zweikampfquote. Beim Ausgleich zuerst mit ein bisschen Glück, dann cool im Abschluss. Musste entkräftet raus. Note: 3. © getty 22/29 PATRICK HERRMANN: Gutes Dribbling vor dem Ausgleich, machte die Situation so erst gefährlich. Musste viel defensiv aushelfen und doppeln, deshalb wenige Szenen nach vorn. Note: 4. © getty 23/29 FLORIAN NEUHAUS: Hatte Gladbachs ersten Abschluss zu verzeichnen, als Achter aber seinen Gegenparts klar unterlegen. Vergab einen Konter durch schwachen Querpass. Note: 4. © getty 24/29 DENIS ZAKARIA: Defensiv ohne grobe Schnitzer, offensiv auf sich allein gestellt und ohne große Wirkung - bis auf die Flanke zum Ausgleich. Note: 3,5. © getty 25/29 THORGAN HAZARD: Vor allem dafür zuständig, Sancho zusammen mit Wendt zu doppeln. Rieb sich in den Zweikämpfen auf, gewann aber nicht einmal 35 Prozent. Gerade mal ein Konter nach vorn, wirkte zunehmend frustriert. Note: 4,5. © getty 26/29 ALASSANE PLEA: Durch Topraks physisches Spiel größtenteils abgemeldet, ohne Torschuss und mit wenigen Ballkontakten. Wollte vor dem Gegenstoß zum 1:2 den Freistoß, bekam ihn nicht. Nicht sein Tag. Note: 4,5. © getty 27/29 JONAS HOFMANN: Kam für den platten Kramer. Fiel in den letzten 20 Minuten weder positiv, noch negativ auf. Note: 3,5. © getty 28/29 IBRAHIMA TRAORE: Sollte als Joker noch einmal für Schwung sorgen. Seine verunglückte Flanke ließ Bürki an den Pfosten kullern, sonst kam nicht viel. Keine Bewertung. © getty 29/29 MICKAEL CUISANCE: Durfte für die letzten zehn Minuten Schlussoffensive ran, blieb aber ohne zündende Idee. Keine Bewertung.

Sportliche Kompetenz im Verein

Dem bekanntlich leicht nervösen Favre, der in Gladbach einst aus Frust mehrfach hinwerfen wollte, hilft bei seiner Arbeit die Ruhe und Geschlossenheit der sportlichen Führung.

Durch den Einbau von Sebastian Kehl als neuen Leiter der Lizenzmannschaft und Matthias Sammer als externen Berater hat sich die Kompetenz der Führung nicht nur numerisch verdoppelt.

Die Entscheidung von Watzke und Zorc, Macht abzugeben und neue Einflüsse von außen zuzulassen, ist voll aufgegangen.

"Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war so, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte Zorc, dessen Aussagen man auf den kompletten Verein münzen konnte: "Wir haben im Sommer gesagt, wir müssen wieder Frische reinkriegen, wir müssen neuen Elan reinkriegen. Das haben wir umgesetzt."