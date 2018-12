BVB: Michael Zorc im Interview - "Rechnen überlasse ich den Journalisten"

Der 2:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Verfolger Borussia Mönchengladbach war die Krönung einer nahezu perfekten Hinserie für Borussia Dortmund. Entsprechend zufrieden zeigte sich Sportchef Michael Zorc nach der zweitbesten Vorrunde der Vereinsgeschichte.

Im Interview in der Mixed Zone sprach er über die Gründe für die Leistungsexplosion im Vergleich zur letzten Saison sowie den Anteil von Trainer Lucien Favre und Neuzugang Axel Witsel. Nur eine Sache ärgerte ihn.

Frage: Herr Zorc, wie fällt Ihr Fazit der Hinrunde aus?

Michael Zorc: Eine außergewöhnlich gute Leistung der Mannschaft, sowohl in Meisterschaft als auch in der Champions League. Erster in der Vorrunde mit fünf Spielen ohne Gegentor, 42 Punkte in der Liga - mehr Punkte haben wir nur einmal in unserer Historie geholt. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben im Sommer gesagt, wir müssen wieder Frische reinkriegen, wir müssen neuen Elan reinkriegen. Das hat die Mannschaft umgesetzt. Heute war es nochmal wichtig, nach der Niederlage in Düsseldorf zurückzukommen, da hat das Team mentale Stabilität bewiesen. Ich finde, wir haben ein Klassespiel gemacht und mehr als verdient gewonnen. Deshalb können wir jetzt zufrieden in die Weihnachtspause gehen.

Zorc über Handspiel von Kramer: "Vielleicht bin ich zu doof"

Frage: Was sagen Sie zu Christoph Kramers Handspiel vor dem 1:1?

Zorc: Es ist wahrscheinlich regelkonform oder soll regelkonform sein. Wenn man von einem Meter mit 120 kmh angeschossen wird, ist es Elfmeter. Aber wenn man sich anköpft, ist es keiner. Ich verstehe es nicht. Vielleicht bin ich zu alt oder zu doof. Das erschließt sich mir nicht und hat auch nicht viel mit Fußball zu tun und mit Logik auch nicht. Ich mache dem Schiedsrichter nicht unbedingt einen Vorwurf, aber da passt die Regelauslegung nicht.

Frage: Hatten Sie nach dem Spiel in Düsseldorf etwas Sorge, dass sich ein bisschen die große Flatter einstellen könnte?

Zorc: Nein, dafür sind wir zu stabil. Natürlich sind bei uns drei Verteidiger ausgefallen und wir mussten dann im Spiel noch die Verletzung von Paco Alcacer hinnehmen, der vermutlich einen Muskelfaserriss hat. Dafür haben wir es spielerisch top gelöst.

Frage: Der BVB hat als Tabellenführer aktuell neun Punkte Vorsprung. Hatten Sie im Sommer mit so einer stabilen Hinrunde gerechnet?

Noten und Einzelkritik zu BVB - Borussia Mönchengladbach © getty 1/29 Der BVB hält Verfolger Gladbach durch den Sieg im Spitzenspiel weiter auf Distanz. Überragend mal wieder die Dortmunder Offensivabteilung - allen voran ein junger Engländer. SPOX hat die Noten. © getty 2/29 Dortmund - ROMAN BÜRKI: Beim Gegentor chancen-, sonst nahezu beschäftigungslos. Ließ Traores Flankenversuch an den Außenpfosten prallen - vielleicht ein bisschen riskant. Note: 3. © getty 3/29 LUKAS PISZCZEK: Mit Pferdelunge unterwegs, verfolgte seine Gegenspieler immer wieder über das ganze Feld. Führte die meisten Zweikämpfe und gewann über 60 Prozent. Note: 2,5. © getty 4/29 JULIAN WEIGL: Seit mehr als einem Jahr wieder Innenverteidiger, grätschte in seiner ersten Aktion direkt Zakaria ab. Unauffällig, sehr sicher im Passspiel. Note: 3,5. © getty 5/29 ÖMER TOPRAK: Lag mit seiner rustikalen Spielweise voll auf der eher lockeren Linie von Referee Zwayer. Foulte nur einmal, aber nur 42 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 6/29 ACHRAF HAKIMI: Ging in Halbzeit eins mehrfach ins Dribbling in die Mitte und machte so Tempo. Bei Kontern wie üblich mit Volldampf nach vorn. Über seine Seite fiel aber das Gegentor. Note: 3,5. © getty 7/29 AXEL WITSEL: Gab dem Spiel wie üblich Struktur, beschränkte sich aber bis auf ein paar Distanzschüsse auf die Organisation des BVB-Spiels. Meiste Ballaktionen, 80 Prozent Zweikampfquote. Note: 3. © getty 8/29 Thomas Delaney: Kaum zu sehen, aber wie Witsel starke Passquote und im Zweikampf gut. Die Offensive überließ er anderen. Note: 3,5. © getty 9/29 JADON SANCHO: Der Engländer unterstrich einmal mehr seine überragende Bedeutung für den BVB. Kaum vom Ball zu trennen, auch nicht bei seinem Solo zum 1:0. Leitete zudem das 2:1 ein. Immer gefährlich - sein Marktwert steigt nahezu täglich. Note: 1,5. © getty 10/29 MARCO REUS: Scheiterte mit der ersten Großchance an Sommer, leitete dann das 1:0 ein und grätschte das 2:1 ins Netz. Dazu ein Freistoß-Pfostenkracher. Note: 2. © getty 11/29 RAPHAEL GUERREIRO: Nicht ganz so präsent wie seine Offensiv-Kollegen, wie viele Schwarz-Gelbe aber stark im Passspiel und der Zweikampfquote (57 Prozent). Note: 3,5. © getty 12/29 PACO ALCACER: Von Beginn an immer bereit für den Ball in die Gasse, legte Reus' Großchance toll vor. Nach einer guten halben Stunde mit Oberschenkelproblemen runter. Note: 3. © getty 13/29 MARIO GÖTZE: Diesmal als Joker, viel unterwegs und gutes Zusammenspiel mit Reus. Bereitete beide Treffer vor, ball- und selbstsicher. Note: 2,5. © getty 14/29 MARIUS WOLF: Kam in der Nachspielzeit und half dabei, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung. © getty 15/29 JACOB BRUUN LARSEN: Kam ebenfalls in der Nachspielzeit. Keine Bewertung. © getty 16/29 Mönchengladbach - YANN SOMMER: Starke Parade gegen Reus (10.), bei Sanchos Treffer noch mit der Hand am Ball - nicht unbedingt unhaltbar. Machtlos beim 1:2. Note: 3,5. © getty 17/29 FABIAN JOHNSON: Noch der beste in Gladbachs Abwehrkette, solide beim Passspiel und in den Zweikämpfen. Hinten gefesselt, konnte nach vorn nicht helfen. Note: 3,5. © getty 18/29 LOUIS BEYER: Bitterer Fehlpass vor dem 0:1, musste danach von den Kollegen getröstet werden. Ließ Reus beim 1:2 im Rücken laufen. Ansonsten souverän, aber die zwei Fehler schmerzen. Note: 4. © getty 19/29 TOBIAS STROBL: Viele lange Bälle in die Spitze, nicht alle kamen an. Konnte Götzes Pass beim 2:1 nicht verhindern. Meiste Ballkontakte bei BMG. Note: 4. © getty 20/29 OSCAR WENDT: Brauchte Hazards Unterstützung gegen Sancho, bekam sie nicht immer und hatte so einen schweren Stand. Sah beim 0:1 alt aus, als der Engländer ihn abkochte und traf. Note: 4,5. © getty 21/29 CHRISTOPH KRAMER: Hatte seine Probleme mit dem Pressing, verlor den Ball bei Reus' Großchance. Nur 40 Prozent Zweikampfquote. Beim Ausgleich zuerst mit ein bisschen Glück, dann cool im Abschluss. Musste entkräftet raus. Note: 3. © getty 22/29 PATRICK HERRMANN: Gutes Dribbling vor dem Ausgleich, machte die Situation so erst gefährlich. Musste viel defensiv aushelfen und doppeln, deshalb wenige Szenen nach vorn. Note: 4. © getty 23/29 FLORIAN NEUHAUS: Hatte Gladbachs ersten Abschluss zu verzeichnen, als Achter aber seinen Gegenparts klar unterlegen. Vergab einen Konter durch schwachen Querpass. Note: 4. © getty 24/29 DENIS ZAKARIA: Defensiv ohne grobe Schnitzer, offensiv auf sich allein gestellt und ohne große Wirkung - bis auf die Flanke zum Ausgleich. Note: 3,5. © getty 25/29 THORGAN HAZARD: Vor allem dafür zuständig, Sancho zusammen mit Wendt zu doppeln. Rieb sich in den Zweikämpfen auf, gewann aber nicht einmal 35 Prozent. Gerade mal ein Konter nach vorn, wirkte zunehmend frustriert. Note: 4,5. © getty 26/29 ALASSANE PLEA: Durch Topraks physisches Spiel größtenteils abgemeldet, ohne Torschuss und mit wenigen Ballkontakten. Wollte vor dem Gegenstoß zum 1:2 den Freistoß, bekam ihn nicht. Nicht sein Tag. Note: 4,5. © getty 27/29 JONAS HOFMANN: Kam für den platten Kramer. Fiel in den letzten 20 Minuten weder positiv, noch negativ auf. Note: 3,5. © getty 28/29 IBRAHIMA TRAORE: Sollte als Joker noch einmal für Schwung sorgen. Seine verunglückte Flanke ließ Bürki an den Pfosten kullern, sonst kam nicht viel. Keine Bewertung. © getty 29/29 MICKAEL CUISANCE: Durfte für die letzten zehn Minuten Schlussoffensive ran, blieb aber ohne zündende Idee. Keine Bewertung.

Zorc über BVB: "Haben ganz viel mentale Stärke bewiesen"

Zorc: Nein. Es war eine Entwicklung, die sich über die letzten Wochen ergeben hat. Wir sind ja nicht so ganz einfach in die Saison gekommen und haben uns auch da reingebissen. Da haben wir ganz viel mentale Stärke bewiesen und immer wieder Spiele nach Rückständen gedreht. Da reift dann natürlich auch der Glauben. Und das Ergebnis war am Ende, dass wir auch viele enge Spiele gewinnen konnten. Das Rechnen überlasse ich den Journalisten.

Frage: Worauf führen Sie die Entwicklung zurück?

Zorc: Die Mannschaft hat mehrmals gezeigt, dass es schwer ist, sie zu besiegen. Das war im letzten Jahr wesentlich einfacher gegen uns. Wir haben auch viel dafür getan, um einige robuste Typen zu holen. Natürlich hat auch der Trainer seinen Anteil, der eine klare Balance zwischen Offensivfußball und Absicherung findet. Das macht es alles aus. Aber es ist ja erst die Hälfte gespielt.

Frage: Wie haben Sie Julian Weigl als Aushilfs-Innenverteidiger gesehen?

Zorc: Julian hat das hervorragend gemacht. Wir hatten durch ihn einen sehr gepflegten Spielaufbau, aber auch in den Duellen in der Defensive gegen Plea hat er es gut gelöst. Er hat auf einer für ihn ungewohnten Position ein tolles Spiel gezeigt.

Frage: Mario Götze hat nach seiner Einwechslung beide Assists zu den Toren gegeben. Was sagen Sie zu seiner Entwicklung?

Zorc: Es war ganz anders als am Dienstag eine tolle Leistung heute. Er hat das Spiel mitentschieden, insbesondere mit der zweiten Vorlage, die er genau getimet hat. Er hat immer wieder Bälle festgemacht. Auch diesmal hat die Arbeitsteilung mit Paco also funktioniert.

Zorc schwärmt von Witsel, Sancho und Reus

Frage: Wie wichtig war Axel Witsel für die Stabilität der Mannschaft?

Zorc: Er ist mit seiner internationalen Erfahrung und seiner Abgeklärtheit ein ganz wichtiger Spieler. Er gibt nach innen Selbstvertrauen und strahlt das Gleiche nochmal nach außen aus. Aber schauen Sie sich auch die Entwicklung von Marco Reus an. Das ist phänomenal, was er geleistet hat. Oder Sancho, da können wir viele Leute nehmen, die für unsere Entwicklung stehen. Aber jetzt reicht es auch mit den ganzen Lobeshymnen, die Spieler lesen das ja am Ende noch alles.

Frage: Und wie bewerten Sie die Arbeit von Lucien Favre?

Zorc: Ein großes Kompliment an ihn und sein Team. Er hat vom ersten Tag an eine klare Vorstellung gehabt, wie unser Spiel laufen soll. Diese Abläufe hat er im Training immer wieder eingeübt und die Mannschaft hat es irgendwann verinnerlicht. Das sieht man. Ich finde, er hat eine sehr gute Balance zwischen schönem, attraktiven Spiel und gleichzeitig einer gesunden Absicherung gefunden. Es hat ihn ja immer ausgezeichnet, dass er insbesondere mit jungen Spielern sehr im Detail arbeitet. Und das hatten wir uns schon erhofft, als wir ihn verpflichtet haben. Aber die Arbeit ist ja nicht beendet, sondern geht am 3. Januar weiter.