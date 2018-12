FC Bayern siegt im "Murks-Kick" gegen Leipzig: Die genutzte Steilvorlage

Nicht schön, aber erfolgreich: Der FC Bayern kann wieder Arbeitssiege - und findet damit zurück zu alter Qualität. Dem BVB dürfte das nicht gefallen.

Wer sich nicht im Klaren war, welch enormen Stellenwert der 1:0-Erfolg des FC Bayern über RB Leipzig für den deutschen Rekordmeister hatte, musste kurz nach Abpfiff lediglich einen Blick in Richtung Münchner Trainerbank werfen.

Mit geballter Faust stand Trainer Niko Kovac da, stieß einen langen Freudenschrei aus, der in Form eines kleinen, sichtbaren Wölkchens gen Nachthimmel stieg und sich mit der klirrend kalten Luft vermischte. Sportdirektor Hasan Salihamidzic sprang auf, ließ sich zu ganz ähnlichen Gesten hinreißen, ehe Thomas Müller fröhlich pfeifend durch die Mixed Zone hüpfte und die Räumlichkeiten mit einem doppelten "Wir sind wieder daaaa" erfüllte.

Überschwänglicher Jubel, der neben der Tatsache, Leipzig auf Abstand gehalten zu haben, natürlich noch einen ganz anderen, viel wichtigeren Nebeneffekt hatte: Der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund wurde von neun auf sechs Punkte reduziert.

FC Bayern nutzt BVB-Fehltritt aus

Die Bayern, sie hatten die "Steilvorlage", wie Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge die Niederlage des BVB bei Fortuna Düsseldorf tags zuvor bezeichnete, genutzt. Das sei bei den Bayern ja eigentlich ohnehin Usus, eben dann eiskalt zuzuschlagen, wenn die Konkurrenz Federn lässt, merkte der 63-Jährige an.

Tatsächlich zählt das Ausnutzen von Niederlagen der Rivalen traditionell zu den größten Qualitäten der Bayern. In dieser Saison, so schien es lange, leistete man sich höchstens selbst den einen oder anderen Fehltritt, während der Lieblingsfeind aus Deutschlands Westen munter vor sich hin gewann, jedes FCB-Straucheln für sich zu nutzen wusste, um den Abstand zu vergrößern.

Die Schwarz-Gelben hatten sich ein elementares Bayern-Merkmal zu eigen gemacht, die jahrelang geltenden Bundesliga-Gesetze außer Kraft gesetzt. Dementsprechend hätte es vor wenigen Wochen noch ins Bild gepasst, dass die Kovac-Truppe aus einem Dortmunder Ausrutscher eben kein Kapital geschlagen hätte.

Kimmich: "Murks-Kick für die Zuschauer"

Nun muss man nach dem knappen Sieg aber konstatieren, dass die viel zitierte Krise allerspätestens jetzt überstanden scheint. Weil die Bayern mittlerweile auch ein hart umkämpftes, ein dreckiges, ja einen "Murks-Kick für die Zuschauer mit vielen Unterbrechungen", wie Joshua Kimmich die Partie recht treffend beschrieb, wieder erfolgreich gestaltet. Klassische Arbeitssiege, die es im Laufe einer Spielzeit genauso braucht wie die vollends überzeugenden Auftritte mit Schützenfestcharakter.

"Wir haben in dieser Saison schon deutlich bessere Spiele gehabt, die wir nicht gewonnen haben. Da nehme ich lieber so ein Spiel", sagte Kimmich im Anschluss gegenüber den anwesenden Reportern und ergänzte: "Wir haben über die Mentalität gewonnen. Ich hätte das 1:0 machen müssen und bin froh, dass wir noch gewonnen haben. Sonst wäre das für mich eine bittere Nacht geworden."

Noten und Einzelkritik zu Bayern - Leipzig: Viel Kampf, viel Krampf - und dann ein König © getty 1/28 Lange bot das Duell zwischen Bayern und RB viel Kampf und dominante Abwehrreihen. Doch dann kam König Franck - und es wurde noch einmal wild. SPOX hat die Noten. © getty 2/28 FC Bayern: MANUEL NEUER: Hielt seinen Kasten souverän sauber, ohne wirklich zwingend gefordert zu werden. Ein ruhiger Abend für den Kapitän. Note: 3. © getty 3/28 JOSHUA KIMMICH: Wie schon gegen Hannover wieder auf rechts aufgeboten, kam der Nationalspieler vor allem in der Offensive diesmal nicht zum Zuge. Kurz vor Schluss per Kopf beinahe das 1:0, scheiterte an Gulacsi. Hinten souverän. Note: 3,5. © getty 4/28 NIKLAS SÜLE: Der Fels in der bayrischen Abwehr. Süle wusste mit Bissigkeit und Leidenschaft im Zweikampf zu gefallen und lief den pfeilschnellen Timo Werner etliche Male locker ab. Hatte in der 77. Minute die große Chance auf die Führung. Note: 2,5. © getty 5/28 MATS HUMMELS: Durfte erneut neben Süle verteidigen und löste seine Aufgabe recht abgeklärt. Wies mit einer Quote von 66 Prozent die besten Zweikampfwerte im Defensivverbund auf und entschied die meisten Luftkämpfe für sich. Note: 3. © getty 6/28 DAVID ALABA: Ähnlich wie Pendant Kimmich kam vom Österreicher nach vorne nur wenig Zählbares. Stand dafür in der Defensive weitestgehend solide. Note: 3,5. © getty 7/28 THIAGO: Immer darum bemüht, Ordnung ins Spiel zu bringen. Die Folge: Der Spanier verzeichnete die meisten Ballaktionen aller Bayern-Spieler, blieb aber ohne die großen Momente, die er im FCB-Dress bereits diverse Male zeigte. Note: 3. © getty 8/28 LEON GORETZKA: Ordentliche Zweikampfquote des ehemaligen Schalkers. Ansonsten zeigte Goretzka an diesem frostigen Dezemberabend eine durchschnittliche Leistung ohne nennenswerte Glanz- oder Schattenmomente. Note: 3,5. © getty 9/28 SERGE GNABRY: Spielte in der 24. Minute einen herrlichen Pass in die Schnittstelle auf Lewandowski, der in der Folge frei vor Gulacsi auftauchte, mehrfach gut im Dribbling. Musste drei Minuten später allerdings ausgewechselt werden. Note: 2,5. © getty 10/28 THOMAS MÜLLER: Schwache Zweikampfquote von 30 Prozent. War auch sonst nicht ins Angriffsspiel eingebunden, brachte nur die Hälfte seiner Pässe an den Mann. Damit wäre alles zum Mittwochabend von Thomas Müller gesagt. Note: 4,5. © getty 11/28 KINGSLEY COMAN: Hatte von Beginn an Probleme, sich zunächst auf der linken, und nach Gnabry Auswechslung auf der rechten Seite durchzusetzen. Blieb folglich ohne nennenswerte Szenen. Wurde in der 61. Minute durch Renato Sanches ersetzt. Note: 4. © getty 12/28 ROBERT LEWANDOWSKI: Hatte in der 24. Minute die dicke Chance, die Bayern in Führung zu bringen, scheiterte aber an Gulacsi und am Pfosten. Im Anschluss kaum noch ein Faktor, bekam kaum Bälle. Wenigste Ballaktionen aller Münchner. Note: 4. © getty 13/28 FRANCK RIBERY: Wurde für den verletzten Gnabry gebracht, mühte sich aber am starken Klostermann ab. Dann erlebte er doch noch seinen großen Moment: Der Franzose narrte gleich zwei RB-Verteidiger und schob zum entscheidenden 1:0 ein. Note: 2,5. © getty 14/28 RENATO SANCHES: Kam in der 61. Minute und musste noch vor Abpfiff im Zuge eines Handgemenges mit Gelb-Rot vom Feld. Bereitete irgendwie den Siegtreffer der Bayern vor, hatte aber zuvor große Probleme, ins Spiel zu finden. Note: 4. © getty 15/28 JAVI MARTINEZ: Kam in der Nachspielzeit und brachte den Sieg über die Zeit. Keine Bewertung. © getty 16/28 RB Leipzig - PETER GULACSI: Bei hohen Bällen mehrfach unsicher, ermöglichte so die Großchance von Süle. Dafür gleich mehrere starke Paraden: Lenkte Lewandowskis Versuch an den Pfosten, klasse auch gegen Kimmichs Kopfball. Note: 2,5. © getty 17/28 LUKAS KLOSTERMANN: Brauchte auf seiner Seite zunächst ein wenig Hilfe gegen Coman, gegen Ribery dann stark. Offensiv aber unsichtbar und mit schwacher Passquote (51 Prozent). Note: 3,5. © getty 18/28 DAYOT UPAMECANO: Hatte mit seinem Lattenkopfball die beste Chance der Gäste, auch defensiv zweikampfstark, ruhig und abgeklärt. Bei Müllers Chance einen Schritt zu spät, sein Klärungsversuch landete vor dem Gegentor unglücklich bei Ribery. Note: 2,5. © getty 19/28 IBRAHIMA KONATE: Wie sein Nebenmann starke Zweikampfquote (70 Prozent), kam ohne Foul aus und machte das Zentrum dicht. Rutschte bei Riberys Haken hilflos vorbei. Note: 2,5 © getty 20/28 MARCEL HALSTENBERG: Verlor schon in der ersten Minute das Duell gegen Gnabry, später noch einmal. Gegen Coman dann besser. Offensiv lieferte er fast nichts, leistete sich stolze 20 Ballverluste. Note: 4. © getty 21/28 KONRAD LAIMER: Offensiver als sonst aufgeboten, hatte aber nur wenig Szenen nach vorn. Fleißig im Pressing und im Duell mit Ribery, gewann aber nur 32 Prozent der Zweikämpfe. Rutschte beim Tor ebenfalls vorbei. Note: 4. © getty 22/28 KEVIN KAMPL: Konnte dem Spiel zunächst wenig Struktur geben, steigerte sich aber im Spielverlauf. Gute Passquote von 88 Prozent, dazu starke Standards: Legte Upamecano und Poulsen perfekt auf. Note: 3. © getty 23/28 DIEGO DEMME: Hatte es schwer gegen Thiago, holte sich früh die Gelbe Karte ab. Ließ sich davon aber nicht aus dem Spiel nehmen, wie Kampl im Laufe des Spiels verbessert. Nach vorn kam aber nichts. Note: 3,5. © getty 24/28 BRUMA: Agil auf der linken Seite, prüfte Neuer einmal aus der Distanz (22.). Auch in Halbzeit zwei mit gefährlichen Vorstößen an den Strafraum. Gewann fast 60 Prozent seiner Zweikämpfe, kam auf drei Torschüsse. Note: 3. © getty 25/28 TIMO WERNER: Wie immer viel unterwegs und mit großem Einsatz, auch auf den Flügeln. Hatte es im direkten Zweikampf gegen Süle und Co. Vor dem Tor aber schwer, konnte seine Schnelligkeit nur selten ausspielen. Note: 4. © getty 26/28 YUSSUF POULSEN: Im Pressing enorm viel unterwegs, führte die meisten Zweikämpfe, gewann aber nur 38 Prozent davon. Hatte nur einen Abschluss, der freie Kopfball kurz vor Schluss ging knapp vorbei. Note: 3,5. © getty 27/28 STEFAN ILSANKER: Kam für die letzten zehn Minuten und holte sich für eine üble Grätsche gegen Thiago glatt Rot. Keine Bewertung. © getty 28/28 JEAN-KEVIN AUGUSTIN: Sollte in den letzten paar Minuten noch einmal Druck machen, das gelang nicht. Keine Bewertung.

Damit spielte der Rechtsverteidiger auf eine riesige Möglichkeit an, die er nur wenige Minuten vor dem entscheidenden Tor durch Franck Ribery, der gleich zwei gegnerische Akteure ins Leere rutschen ließ, bevor er die Kugel am starken Leipziger Schlussmann Peter Gulacsi vorbeischob, vergeben hatte. "Das macht er natürlich brutal, mit dieser Ruhe. Sowas macht man vielleicht auch nur, wenn du 35 Jahre alt bist oder 18, wenn du dir überhaupt keinen Kopf machst", schwärmte Kimmich mit Hinblick auf Riberys Treffer weiter.

Bayern-Coach Kovac lobt sein Team

Eine gelungene Einzelaktion, die am Ende ausreichte, um die weitestgehend organisiert verteidigenden Sachsen zu bezwingen und die Bayern wieder in Schlagdistanz zu Dortmund zu bringen. Das 1:2 der Borussen in Düsseldorf sei ihnen "natürlich entgegengekommen", sagte Kapitän Manuel Neuer, der allerdings gleichzeitig darauf verwies, dass man selber erst mal die im Fußballerjargon häufig bemühten "Hausaufgaben" machen müsse, was bereits am kommenden Samstag in Frankfurt wieder höchste Priorität genießt.

Aktuell werden diese, um bei der Metapher zu bleiben, mit größtmöglicher Sorgfalt erledigt, sogar mit einem Fleißsternchen vom Klassenlehrer honoriert: "Wir mussten geduldig spielen und wussten, dass ein Tor entscheiden kann. Das ist das, was wir haben wollten. Es war eine Willensstärke, die meine Mannschaft heute an den Tag gelegt hat", lobte Kovac sein Team, das im dritten Bundesliga-Spiel in Serie ohne Gegentor blieb.

Ebenfalls ein Punkt, der die These der mit Bravour bewältigten Kalamität aus dem Herbst und die Wiederverankerung des Sieger-Gens in der Bayern-DNA, stützt.

"Das Christkind hat es gut mit uns gemeint"

Während die Protagonisten das Geschehen sachlich analysierten, sah Rummenigge - passend zur Weihnachtszeit - höhere Mächte am Werk. "Man muss fairerweise sagen, dass es heute gut für uns gelaufen ist. Das Christkind hat es gut mit uns gemeint", sagte er mit einem Augenzwinkern, bevor er die Katakomben der Allianz Arena verließ.

Ganz gleich, ob die Umstände für den Bayern-Aufschwung irdischer Natur sind oder nicht - fest steht: Der Sieg gegen RB erhöht den Druck auf den BVB kurz vor Abschluss der Hinrunde noch einmal ungemein. Auch am Wochenende muss die Mannschaft von Trainer Lucien Favre einen Tag vor den Münchnern ran.

Schon am Freitag kommt es zum Schlager gegen den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach, bevor die Bayern in Frankfurt vielleicht darauf hoffen dürfen, den Rückstand auf den tabellarischen Platz an der Sonne abermals schmelzen zu lassen. Über den Stellenwert, den ein solches Szenario hätte, dürfte sich wohl jeder im Klaren sein.