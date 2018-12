Mainz - Hannover 1:1: Pyro-Ärger und VAR-Wahnsinn - 96 tritt auf der Stelle

Hannover 96 hat am 14. Spieltag der Bundesliga ein glückliches 1:1 (1:0) beim FSV Mainz 05 geholt - bleibt damit aber Vorletzter. Nach zuvor vier Pleiten in fünf Partien kann Trainer Andre Breitenreiter immerhin einen Teilerfolg vorweisen. Die Partie war von erneuten Elfmeter-Diskussionen und einer Pyro-Unterbrechung überschattet. Hannover-Manager Horst Heldt rastete aus.

Hendrik Weydandt (12.) brachte die Gäste früh in Führung und schenkte den Mainzern das 600. Gegentor in ihrer Bundesliga-Historie ein. In der Schlussphase glich Daniel Brosinski (89.) durch einen umstrittenen Foulelfmeter aus. In der hitzigen Schlussphase flog Oliver Sorg mit Gelb-Rot vom Platz.

Auch am 49. Geburtstag von Manager Horst Heldt verpasste 96 den ersten Auswärtssieg der laufenden Saison. Wie lange die Jobgarantie von Klubchef Martin Kind für Breitenreiter ("Das Spiel in Mainz ist kein Endspiel für ihn") gilt, ist fraglich.

Hannover bei Wimmer-Handspiel im Glück

Die 23.305 Zuschauer in Mainz sahen in der Anfangsphase ein offenes Spiel. Zunächst scheiterte FSV-Stürmer Jean-Philippe Mateta per Kopf an Hannovers Torwart Michael Esser (5.). Dann vergaben Weydandt (8.) und Takuma Asano (9.) zwei gute Chancen für die Gäste. Kurz darauf machte es Weydandt nach Vorarbeit von Genki Haraguchi besser.

Die Mainzer, die auf Rene Adler, Florian Müller, Phillipp Mwene, Ridle Baku und Emil Berggreen verzichten mussten, hatten postwendend die große Möglichkeit zum Ausgleich - Pierre Kunde vergab (14.).

Auch in der 23. Minute konnten sich die Gäste, bei denen Noah Joel Sarenren Bazee, Ihlas Bebou, Felipe, Timo Hübers, Edgar Prib und Linton Maina fehlten, auf ihr Glück verlassen. Nach einem Schuss von Daniel Brosinski sprang der Ball vom Kopf an die Hand des 96-Verteidigers Kevin Wimmer - der erste Aufreger.

Hartmann entschied sich nach Videostudium gegen einen Strafstoß. Schon alleine der Hinweis aus Köln brachte 96-Manager Horst Heldt auf die Palme: "Was mischt der sich da ein? Der soll die Klappe halten!" Danach passierte bis zur Pause nicht mehr viel. Den Mainzern fehlte die Kreativität in der Offensive, um den Abwehrriegel der Gäste zu knacken.

Latzta trifft den Pfosten - Mateta holt Witz-Elfer heraus

Kurz nach dem Seitenwechsel musste das Spiel aufgrund der Pyro-Aktivitäten aus dem Gäste-Fanblock für sechs Minuten unterbrochen werden. Als wieder Fußball gespielt wurde, traf der Mainzer Danny Latza den Pfosten (61.).

In der Schlussoffensive der Gastgeber brachte Matthias Ostrzolek Mateta im Strafraum mit einem Hüftschubser zu Fall. Der Kontakt war minimal, der Pfiff entsprechend fragwürdig. Brosinski verwandelte nach langen Protesten der Gäste vom Punkt.

wird geladen

Hannover-Manager Horst Heldt rastet aus

Hannovers Manager Horst Heldt redete sich im Anschluss an die Partie gegenüber Sky in Rage. Zum Elfmeterpfiff zu Gunsten der Mainzer sagte der 49-Jährige: "Das ist ein Witz! Das ist der Wahnsinn an Schwalbe! Warum fällt der? Altersschwäche? Nicht mehr akzeptabel der ganze Scheiß. Warum mischt sich der VAR da nicht ein, warum schaut der Schiedsrichter sich das nicht nochmal an? Ich verstehe das nicht. Ich habe keinen Bock mehr, das zu erklären. Die Schiedsrichter erklären auch nichts."

Ostrzolek, der den Elfmeter verursacht hatte, behauptete, der gefoulte Mateta hätte gegenüber den Hannoveranern bestätigt, dass es eine Schwalbe war. "Dem Schiedsrichter hat er das nicht gesagt", sagte Ostrzolek.