Live-Diskussion: Bremen gastiert in Freiburg - Gladbach empfängt Hannover

Zum Abschluss des 12. Spieltages will Werder Bremen nach zuletzt zwei Niederlagen beim SC Freiburg zurück in die Erfolgsspur finden. Am Abend trifft Borussia Mönchengladbach auf Hannover 96. Hier könnt Ihr diskutieren, während Ihr den LIVETICKER verfolgt.

Und so funktioniert's: Ab sofort könnt Ihr hier zusammen mit anderen mySPOX-Usern über Aufstellung, Fouls und Tore diskutieren. Alle Funktionen: Smilies einfügen, Verstöße melden, User ignorieren, Kommentare sortieren - wie's geht, erfahrt Ihr in der mySPOX-Hilfe.