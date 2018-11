VfL Wolfsburg - BVB: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Borussia Dortmund gastiert am 10. Spieltag der Bundesliga beim VfL Wolfsburg. Der BVB ist unter Trainer Lucien Favre in Pflichtspielen noch immer ungeschlagen. Hält die Serie auch gegen die Wölfe an?

Hier gibt's die wichtigsten Infos vor dem Spiel.

Wann und wo spielt VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund?

Spiel VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund Datum Samstag, 03. November 2018 Uhrzeit 15:30 Uhr Stadion Volkswagen Arena (Wolfsburg)

VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund: Aufstellungen und Kader-News

So könnten sie spielen:

Wolfsburg: Casteels - William, Tisserand, Brooks, Roussillon - Steffen, Arnold, Rexhbecaj, Gerhardt, Brekalo - Weghorst

Casteels - William, Tisserand, Brooks, Roussillon - Steffen, Arnold, Rexhbecaj, Gerhardt, Brekalo - Weghorst Dortmund: Bürki - Hakimi, Toprak, Zagadou, Diallo - Sancho, Witsel, Götze, Dahoud, Bruun Larsen - Reus

wird geladen

Vorschau aufs Spiel VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund

Der VfL Wolfsburg kassierte in der Bundesliga 23 Niederlagen gegen Dortmund, nur gegen Bayern München mehr (33). Auch die 87 Gegentore für den VfL durch den BVB werden nur vom FC Bayern überboten (103).

Wolfsburg gewann saisonübergreifend nur zwei der letzten 14 Heimspiele in der Bundesliga. Von den Vereinen, die 2018 durchgehend im Oberhaus spielten, hat kein Team im Kalenderjahr zu Hause so wenige Punkte geholt wie der VfL (10).