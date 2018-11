FC Bayern München - SC Freiburg: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Der FC Bayern München empfängt am 10. Spieltag der Bundesliga den SC Freiburg in der Allianz Arena. Die Münchner fanden mit zuletzt vier Pflichtspielsiegen in Serie wieder in die Erfolgsspur. Besteht die Kovac-Truppe auch gegen den SC Freiburg?

Hier gibt's alle Infos vor dem Spiel zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg.

Wann und wo spielt FC Bayern München gegen Sport-Club Freiburg?

Spiel FC Bayern München - Sport-Club Freiburg Datum Samstag, 03. November 2018 Uhrzeit 15:30 Uhr Stadion Allianz Arena (München)

FC Bayern München gegen Sport-Club Freiburg: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

FC Bayern München gegen Sport-Club Freiburg: Aufstellungen und Kader-News

So könnten sie spielen:

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Müller, Goretzka, Martinez, James, Gnabry - Lewandowski

Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Müller, Goretzka, Martinez, James, Gnabry - Lewandowski SC Freiburg: Schwolow - Kübler, Gulde, Heintz, Günter - Haberer, Koch, Höfler, Frantz - Waldschmidt, Petersen

Vorschau aufs Spiel FC Bayern München gegen Sport-Club Freiburg

Bayern München verlor keines der 18 BL-Heimspiele gegen den SC Freiburg, 16 wurden gewonnen - darunter die letzten 14 allesamt (Torverhältnis: 44:6).

Im Schnitt holte Bayern München in BL-Heimspielen gegen den SC Freiburg 2,78 Punkte - von allen Gegnern, die die Münchner mindestens zehn Mal empfingen, ist der Punkteschnitt nur gegen Wolfsburg noch etwas besser (2,81).

Münchens Robert Lewandowski erzielte gegen Freiburg 13 Tore (in 12 BL-Spielen - 10 Tore für Dortmund, 3 für die Bayern). Kein anderer Akteur erzielte in der BL-Historie so viele Tore gegen die Breisgauer.