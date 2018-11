Bayer Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Bayer Leverkusen empfängt am 10. Spieltag der Bundesliga die TSG Hoffenheim in der BayArena. Die Werkself befindet sich im Aufwärtstrend. Einem 6:2-Sieg in der Liga gegen Werder Bremen ließ die Truppe von Heiko Herrlich ein 5:0 im Pokal gegen Gladbach folgen. Hält das Formhoch auch gegen Hoffenheim an?

Hier gibt's alle wichtigen Infos vor der Partie.

Wann und wo spielt Bayer 04 Leverkusen gegen TSG 1899 Hoffenheim?

Spiel Bayer 04 Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim Datum Samstag, 03. November 2018 Uhrzeit 15:30 Uhr Stadion BayArena (Leverkusen)

Bayer 04 Leverkusen gegen TSG 1899 Hoffenheim: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

Bayer 04 Leverkusen gegen TSG 1899 Hoffenheim: Aufstellungen und Kader-News

So könnten sie spielen:

Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender, Dragovic - Weiser, Havertz, L. Bender, Wendell - Bellarabi, Volland, Brandt

Hradecky - Tah, S. Bender, Dragovic - Weiser, Havertz, L. Bender, Wendell - Bellarabi, Volland, Brandt Hoffenheim: Baumann, Akpoguma, Vogt, Bicakcic - Brenet, Nelson, Grillitsch, Demirbay, Schluz - Joelinton, Belfodil

Vorschau aufs Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen TSG 1899 Hoffenheim

Bayer 04 Leverkusen gewann 14 der 20 BL-Duelle gegen die TSG Hoffenheim - gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hat die Werkself eine so hohe Siegquote (70 Prozent).

Gegen kein Team kassierte die TSG Hoffenheim in der Bundesliga mehr Niederlagen als gegen Bayer 04 Leverkusen (14, wie gegen Bayern München).

Elf Punkte nach neun BL-Spielen sind für die Leverkusener die schwächste Bilanz seit zwölf Jahren, in der Saison 2006/07 reichte es dann immerhin noch zu Platz fünf im Abschlussklassement.