SV Werder Bremen - Hannover 96: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Am 1. Spieltag der neuen Saison empfängt Werder Bremen Hannover 96 zum Nordschlager. Die Bremer sind seit 14 Heimspielen gegen Hannover ungeschlagen. Hier gibt es alle Informationen zur TV-Übertragung, den Personalien und Livestreams.

Schon lange war die Euphorie vor einem Bundesliga-Auftakt an der Weser so groß wie in diesem Jahr. Werder hat sich im Sommer gut verstärkt und den Abgang von Leistungsträger Thomas Delaney mit der Verpflichtung von Davy Klaasen kompensieren können. Das Ziel ist klar: ein einstelliger Tabellenplatz soll her.

Der Gegner aus Hannover dürfte da etwas bescheidener sein. Ähnlich wie im letzten Jahr, wollen die 96er nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Trotz zahlreicher Störfeuer, der Diskussion um die Klub-Übernahme durch Präsident Martin Kind und dem Zwist zwischen Vereinsführung und Fans, gelang das mit Bravour.

Wann und wo spielt SV Werder Bremen gegen Hannover 96?

Spiel SV Werder Bremen - Hannover 96 Datum Samstag, 25. August 2018 Uhrzeit 15:30 Uhr Stadion Weser-Stadion (Bremen)

SV Werder Bremen gegen Hannover 96: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

SV Werder Bremen gegen Hannover 96: Aufstellungen und Kader-News

Vorschau aufs Spiel SV Werder Bremen gegen Hannover 96