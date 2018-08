Hertha BSC - 1. FC Nürnberg: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Der 1. FC Nürnberg ist zurück in der Bundesliga und muss am 1. Spieltag der neuen Saison in die Hauptstadt zu Hertha BSC reisen. Hier gibt es alle Informationen zur TV-Übertragung, den Personalien und Livestreams.

Die Hertha geht am Stock in die neue Saison. In Davie Selke, Vladimir Darida und Matthew Leckie fallen zum Auftakt drei potenzielle Leistungsträger aus. Die vergangene Saison schlossen die Berliner im Niemandsland der Tabelle auf Platz zehn ab.

Der Club reist hingegen mit einer großen Portion Aufstiegs-Euphorie nach Berlin. Nürnberg verspielte zwar in der abgelaufenen Spielzeit am letzten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf die Zweitliga-Meisterschaft, kehrte aber dennoch nach vier Jahren Abstinenz wieder in die Bundesliga zurück.

Wann und wo spielt Hertha BSC gegen 1. FC Nürnberg?

Spiel Hertha BSC - 1. FC Nürnberg Datum Samstag, 25. August 2018 Uhrzeit 15:30 Uhr Stadion Olympiastadion (Berlin)

Hertha BSC gegen 1. FC Nürnberg: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

Hertha BSC gegen 1. FC Nürnberg: Aufstellungen und Kader-News

Vorschau aufs Spiel Hertha BSC gegen 1. FC Nürnberg