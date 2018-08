Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Bei ihrer Rückkehr in die Bundesliga empfängt die Fortuna aus Düsseldorf in der heimischen Merkur Spiel-Arena den FC Augsburg. Hier gibt es alle Informationen zur TV-Übertragung, den Personalien und Livestreams.

Nach sieben Jahren Abstinenz ist Fortuna Düsseldorf ins Fußball-Oberhaus zurückgekehrt. Der letztjährige Zweitliga-Meister spielte zuletzt in der Saison 2012/13 in der Bundesliga und stieg trotz einer guten Hinrunde am letzten Spieltag noch unglücklich ab.

Bereits am 1. Spieltag der bis dato letzten Düsseldorfer Bundesliga-Spielzeit traf die Fortuna auf den FC Augsburg. Ein Doppelpack von Dani Schahin sorgte für eine furiose Fortuna-Rückkehr in die Beletage des deutschen Fußballs.

Wann und wo spielt Fortuna Düsseldorf gegen FC Augsburg?

Spiel Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg Datum Samstag, 25. August 2018 Uhrzeit 15:30 Uhr Stadion Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Fortuna Düsseldorf gegen FC Augsburg: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

Fortuna Düsseldorf gegen FC Augsburg: Aufstellungen und Kader-News

Vorschau aufs Spiel Fortuna Düsseldorf gegen FC Augsburg

Die beiden bisherigen Bundesliga-Begegnungen 2012/13 entschied jeweils die Auswärtsmannschaft für sich: F95 mit 2:0, der FCA mit 3:2.