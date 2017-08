"...und dann muss es natürlich knallen"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Club Friendlies Hamburger SV -

Espanyol Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

FC Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende Superliga Bröndby -

Kopenhagen 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Premier League Zenit -

Spartak Moskau Super Cup Besiktas -

Konyaspor Super Liga Roter Stern -

Cukaricki Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Serie A Gremio -

Mineiro Ligue 1 Marseille -

Dijon Serie A Ponte Preta -

Vasco Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima CSL Guangzhou -

Jiangsu Suning Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Serie A Juventus -

Cagliari Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Primera División Girona -

Athletico Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Napoli Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed)

Der BVB hat den Supercup im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern verloren. Anschließend sprach Dortmunds Nuri Sahin mit den anwesenden Pressevertretern. Sahin über den Einsatz des Video-Schiedsrichters, die Fortschritte unter Trainer Peter Bosz und seine Wade.

Frage: Herr Sahin, der BVB war inklusive des Elfmeterschießens dreimal in Führung. Wie enttäuscht sind Sie, dass es mit dem ersten Titel der Saison doch nichts geworden ist?

Nuri Sahin: Es ist natürlich bitter. Ich hatte nach dem 2:1 eigentlich ein gutes Gefühl und nicht mehr daran geglaubt, dass die Bayern noch einmal kommen würden. Sie haben dann körperlich auch etwas nachgelassen. Wir haben zu dem Zeitpunkt den Ball gut laufen lassen und sind in die Zweikämpfe gekommen. Als das vermeintliche Foul vor dem Freistoß, der zum 2:2 führte, passiert ist, hatte ich wiederum ein schlechtes Gefühl und gehofft, dass wir uns noch irgendwie retten. Aber am Ende geht der Ball rein und du hoffst auf diesen Videobeweis. Der ist ehrlich gesagt aber nicht so meins. Und ein Elfmeterschießen ist immer so eine Sache.

Frage: Was genau haben Ihre Mannschaftskollegen und Sie genau reklamiert, nachdem das 2:2 fiel?

Sahin: Das ist ja die Sache. Zu mir hat jemand gesagt, dass es Hand sei. Dann schreist du "Hand, Hand, Hand" und der Schiedsrichter sagt zu mir: Was für eine Hand denn? Und dann stehst du da und hoffst, dass durch den Videobeweis irgendjemand Hand gesehen hat. Ich halte davon nichts, das muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich in dem Fall natürlich gehofft habe, dass es zu unseren Gunsten entschieden wird. Beim 1:1 war die Frage, ob es Abseits war. Das alles ist auch schwer für den Schiedsrichter. Er hofft ja auch darauf, ganz klare Entscheidungen treffen zu können.

Frage: Wie beurteilen Sie das Dortmunder Spiel insgesamt in dieser Partie?

Sahin: Ich fand, dass wir nicht nur aufgrund des Treffers gut angefangen haben. Wir waren griffig, standen hoch und kompakt. In der zweiten Phase der ersten Halbzeit kamen die Bayern ins Spiel und haben den Ball gut laufen lassen. Sie haben sehr oft gute diagonale Seitenwechsel gespielt. Sie standen dann etwas komisch mit Müller und Kimmich in dem hohen Raum, das war schwer für uns zu verteidigen. Wir haben uns dann in die Halbzeit gerettet. In der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht und waren auch die bessere Mannschaft, aber dann hätten wir es auch über die Zeit bringen müssen.

Supercup 2017, BVB - FCB: Noten und Einzelkritik © getty 1/28 Roman Bürki: Zeigte erst starke Reflexe, hatte dann aber Pech beim Eigentor. Hielt einen Elfmeter. Note: 2,5 © getty 2/28 Lukasz Piszczek: Ribery stellte ihn immer wieder vor erhebliche Probleme, stabilisierte sich etwas im Lauf des Spiels. Note: 4 © getty 3/28 Sokratis: Heißes Duell mit Lewandowski, oft an der Grenze - beeindruckende Zweikampfquote von knapp 80 Prozent. Note: 3 © getty 4/28 Marc Bartra: Organisierte das Dortmunder Aufbauspiel und bewies dabei Passsicherheit. Note: 3 © getty 5/28 Dan-Axel Zagadou: Hatte Probleme, seine Seite dicht zu bekommen, wurde immer wieder von Kimmich überlaufen. In der zweiten Halbzeit besser. Note: 4 © getty 6/28 Nuri Sahin: Bemühte Vorstellung, kein Dortmunder spielte mehr Pässe als er. Note: 2,5 © getty 7/28 Gonzalo Castro: Kam gut in die Partie, tauchte dann aber etwas unter und war nicht so dominant wie Sahin. Note: 3 © getty 8/28 Mo Dahoud: Durchwachsenes Pflichtspieldebüt. Fiel in der ersten Halbzeit kaum auf und wurde folgerichtig ausgewechselt. Note: 3,5 © getty 9/28 Christian Pulisic: Brachte den BVB mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung und rackerte sich dann ab - kein Dortmunder bestritt mehr Zweikämpfe. Note: 2 © getty 10/28 Ousmane Dembele: Hatte zu Beginn Probleme, fand dann aber mehr Bindung zum Spiel. Herausragender Pass vor dem 2:1 durch Aubameyang. Note: 2,5 © getty 11/28 Pierre-Emerick Aubameyang: Erzielte mit einem starken Heber das zwischenzeitliche 2:1 - das war aber auch der einzige Abschluss des Gabnuers. Note: 3 © getty 12/28 Sebastian Rode: Kam nach der Halbzeit für Dahoud erledigte seine Aufgabe im Mittelfeld solide. Note: 3 © getty 13/28 Felix Passlack: Kam in der 77. Minute für Zagadou. Keine Bewertung © getty 14/28 Maximilian Philipp: Ersetzte Pulisic in der Nachspielzeit. Keine Bewertung © getty 15/28 Sven Ulreich: Hielt beim Elfmeterschießen zwei Versuche, an den Gegentoren im Spiel letztlich schuldlos. Insgesamt in der regulären Spielzeit wenig gefordert. Note: 3,5 © getty 16/28 Joshua Kimmich: Ganz starke Vorstellung des Rechtsverteidigers - sowohl defensiv als auch offensiv. Bereitete das zwischenzeitliche 1:1 mustergültig vor, auch am 2:2 beteiligt. Note: 2 © getty 17/28 Mats Hummels: Baute das Spiel aus der Innenverteidigung heraus auf - dabei unterliefen ihm aber mehr Fehlpässe als gewohnt. Note: 3,5 © getty 18/28 Javi Martinez: Leistete sich vor dem zwischenzeitlichen 0:1 einen bösen Schnitzer und wurde in der zweiten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt. Note: 5 © getty 19/28 Rafinha: Gewann über 70 Prozent seiner Zweikämpfe und machte auf ungewohnter Position ein ordentliches Spiel. Note: 3 © getty 20/28 Correntin Tolisso: War deutlich weniger präsent als seine beiden Mittelfeld-Kollegen Vidal und Rudy. Griff Bayern an, rückte er ins Zentrum, im Defensivspiel direkt vor Kimmich auf der rechten Seite. Note: 4,5 © getty 21/28 Sebastian Rudy: Glänzte an der Seite von Vidal mit etlichen starken Pässen. Verstand es, das Angriffsspiel der Münchner einzuleiten. Note: 2 © getty 22/28 Arturo Vidal: Kein Bayern-Spieler war öfter am Ball als Vidal, allerdings immer wieder mit falschen Entscheidungen und etwas übereifrig Note: 3,5 © getty 23/28 Thomas Müller: Trug die Kapitänsbinde und agierte größtenteils auf rechts oder um Lewandowski herum. Kam dreimal zum Abschluss, hatte dabei etwas Pech. Note: 2,5 © getty 24/28 Franck Ribery: Zeigte einige starke Dribblings und belebte somit das Spiel der Münchner über die linke Seite. Note: 2,5 © getty 25/28 Robert Lewandowski: Traf zwar zum 1:1, hatte gegen Sokratis aber einen schweren Stand. Ließ die Chance auf das 2:1 leichtfertig liegen, während Aubameyang im Gegenzug traf. Note: 3 © getty 26/28 Niklas Süle: Verwandelte seinen Elfmeter in beeindruckender Manier, gewann alle drei Zweikämpfe, die er nach seiner Einwechslung bestritt. Note: 3 © getty 27/28 Kingsley Coman: Nach seiner Einwechslung bemüht, aber ohne wirklich nennenswerte Aktionen. Note: 3,5 © getty 28/28 Renato Sanches: Kam in der 84. Minute für Tolisso und trat in der Folge kaum in Erscheinung. Keine Bewertung

Frage: Wie ordnen Sie das Spiel im Kontext der gesamten Vorbereitung ein?

Sahin: Es war definitiv wieder ein Schritt nach vorne. Klar, wir sind enttäuscht und es wäre schön gewesen für den Trainer, die Neuen und die gesamte Mannschaft, wenn wir in unserem Stadion gleich einen Titel gewonnen hätten. Wenn man das nackte Ergebnis aber einmal beiseite schiebt, ist es ein riesiger Fortschritt für uns. Die Phasen werden immer länger, in denen wir genau das spielen, was der Trainer von uns verlangt.

Frage: In der ersten Viertelstunde hat das Pressing sehr gut gegriffen, die Bayern konnten sich erst danach befreien und übernahmen die Spielkontrolle. War das ausschließlich deren Qualität geschuldet oder weshalb konnte man diesen Druck nicht länger aufrecht erhalten?

Sahin: Das muss man schon festhalten: Wir haben hier nicht gegen eine 0815-Mannschaft gespielt, sondern gegen ein Team voller Weltklassespieler. Vidal hat es sehr gut gemacht, er stand gut im Halbraum und wir haben kein Zugriff auf ihn bekommen. Die Bayern haben immer über ihn die Seite gewechselt. Ich fand, dass wir in der zweiten Halbzeit viel besser standen und wieder griffiger waren. So sind wir gleich in die Zweikämpfe gekommen und haben uns gesteigert.

Frage: Was fehlt dem BVB zwei Wochen vor dem Bundesligastart noch?

Sahin: Es ist ein Prozess. Wir brauchen Zeit, müssen trainieren und solche Spiele spielen, um alles besser zu machen. Wir haben heute einen Schritt gemacht, vor dem DFB-Pokalspiel noch einmal eine ganze Woche vor uns und dazu viel Videomaterial, das wir analysieren und studieren können. Danach haben wir eine weitere Woche bis zum Bundesligastart - und dann muss es natürlich knallen.

Frage: Im neuen System von Trainer Peter Bosz steht der Sechser deutlich höher als früher. Inwiefern kommt Ihnen das entgegen?

Sahin: Dass es etwas offensiver für uns Sechser wird, ist auf jeden Fall gut. Wenn wir kompakt sind, komme ich in die Zweikämpfe, kann antizipieren, mich nach vorne einschalten, Torschüsse nehmen und Pässe zwischen die Linien spielen, nachdem ich mich gedreht habe.

Frage: Wie ist das Gefühl, jetzt wieder ein wichtiger Teil der Mannschaft zu sein?

Sahin: Ich liebe es, ein Teil dieses Teams zu sein. Das tut meinem Spiel gut, das tut meiner Seele gut. Ich will dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind und am Ende der Saison irgendetwas am Borsigplatz bejubeln können. Dafür reiße ich mir jeden Tag den Arsch auf. Im Moment ist alles gut, ich bleibe dran.

Frage: Sie sind kurz vor Schluss behandelt worden. Was ist passiert?

Sahin: Ich habe einen Schlag gegen die Wade bekommen. Deshalb habe ich auch keinen Elfmeter geschossen. Die Wade ist jetzt extrem fest, ich wurde in der Kabine schon in den Rücken gespritzt. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist. Ich gehe aber davon aus, dass ich ein paar Tage pausieren muss, doch dann geht es weiter.