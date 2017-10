Der Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

WC Qualification Europe Live Albanien -

Am 8. Spieltag sitzt Jupp Heynckes bei seiner vierten Amtszeit beim FC Bayern erstmals auf der Bank. Die Münchner empfangen den SC Freiburg. Der aktuelle Tabellenführer Borussia Dortmund trifft im Topspiel auf RB Leipzig. Hier gibt's alle Begegnungen des Spieltags, die Tabelle und die Highlights aller Spiele auf DAZN und ab Montag, 0 Uhr, bei SPOX im Video.

Der 1. FC Köln will gegen den VfB Stuttgart endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Bisher halten die Domstädter lediglich bei einem Zähler. Tabellennachbar Werder Bremen hat Borussia Mönchengladbach zu Gast.

Trotz aller Spekulationen um Trainer Julian Nagelsmann muss sich die TSG Hoffenheim auf den Alltag konzentrieren. Mit einem Sieg gegen den FC Augsburg könnte sich die TSG in der Spitzengruppe festsetzen. Schalke will mit einem Sieg bei der Hertha an eben diese heranrücken.

Das Überraschungsteam Hannover 96 empfängt Eintracht Frankfurt, die Nordrivalen aus Hamburg und Wolfsburg sind auswärts gefordert. Der HSV muss nach Mainz reisen, der VfL nach Leverkusen.

Alle Spiele des 8. Spieltags

Anstoßzeit Partie Ergebnis Fr., 20:30 Uhr VfB Stuttgart - 1. FC Köln Sa., 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV Sa., 15:30 Uhr FC Bayern München - Sport-Club Freiburg Sa., 15:30 Uhr Hannover 96 - Eintracht Frankfurt Sa., 15:30 Uhr Hertha BSC - FC Schalke 04 Sa., 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg Sa., 18:30 Uhr Borussia Dortmund - RB Leipzig So., 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg So., 18:00 Uhr SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

Die Tabelle vor dem Freitagsspiel

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia Dortmund 7 21:2 19 19 2. Bayern München 7 16:7 9 14 3. TSG Hoffenheim 7 13:8 5 14 4. RB Leipzig 7 12:8 4 13 5. Hannover 96 7 7:4 3 12 6. FC Augsburg 7 9:6 3 11 7. Borussia M'gladbach 7 10:12 -2 11 8. Eintracht Frankfurt 7 6:6 0 10 9. Schalke 04 7 8:9 -1 10 10. Hertha BSC 7 8:8 0 9 11. Bayer Leverkusen 7 13:11 2 8 12. Wolfsburg 7 6:9 -3 7 13. 1. FSV Mainz 05 7 7:11 -4 7 14. VfB Stuttgart 7 4:9 -5 7 15. SC Freiburg 7 5:11 -6 7 16. Hamburger SV 7 4:11 -7 7 17. Werder Bremen 7 3:7 -4 4 18. 1. FC Köln 7 2:15 -13 1

Spielplan: Die Partien des nächsten Spieltags