Glücklicher BVB-Sieg: Bosz spricht Klartext

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit HSV-SVW & BVB Ligue 1 Live Amiens -

Lille Premier League Live Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League Live West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League Live West Bromwich -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Roter Stern Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Serie A Cruzeiro -

Corinthians Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica Superliga Boca Juniors -

Chacarita WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien Serie A Flamengo -

Fluminense Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante

Borussia Dortmund festigte mit dem 2:1 (2:1) beim FC Augsburg seine Tabellenführung. Trainer Peter Bosz hatte aber einiges auszusetzen.

Die Fans sangen bereits von der Meisterschaft, aber Borussia Dortmunds Coach Peter Bosz stellte seiner Mannschaft ein ganz miserables Zeugnis aus. "Ich bin kein Sänger, ich bin Trainer. Und das war das schlechteste Spiel, seitdem ich hier bin", sagte der Niederländer unumwunden trotz des 2:1 (2:1) beim FC Augsburg. Aufgebracht war Bosz aber keineswegs, denn er wusste auch: "Normalerweise verlierst du solche Spiele."

Der BVB aber war erfolgreich, geht als Tabellenführer in die Ligapause bis Mitte Oktober und fühlte sich deshalb mit Blick auf das Titelrennen ziemlich gut gerüstet. "Letzte Saison haben wir solche Spiele nie gewonnen", sagte Kapitän Sokratis. Heißt, Dortmund könnte, Dortmund will dem derzeit nach Stabilität suchenden FC Bayern diesmal ernsthaft die Stirn bieten. "Wir hoffen, nach jedem Spieltag Erster zu sein", ergänzte Sokratis.

Selbst wenn es keine große Kampfansage an den Rekordmeister war, es zeugt vom gewachsenen Glauben an die eigene Stärke. Nach sechs zumeist überzeugenden Siegen in sieben Ligaspielen ist falsche Bescheidenheit auch nicht nötig. "Wir sind im Moment sehr gut aufgestellt", unterstrich Gonzalo Castro: "Aber das heißt noch lange nix."

Bosz will sich nicht am FC Bayern orientieren

Trainer Bosz sah das ganz ähnlich, und sich an den Münchnern zu orientieren, hält der 53-Jährige ohnehin für Zeitverschwendung. "Ich gucke nicht jeden Tag auf die Tabelle, das bringt uns keine Punkte", sagte er. Bosz konzentriert sich auf die Problemfelder seines Teams, da sah er bei den mutigen Augsburgern genügend kritische Ansätze.

Den Auftritt von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang etwa, der im ersten Abschnitt nach einem Alleingang leichtfertig vergab und nach dem Wechsel den Ball bei einem Foulfmeter mit einem arroganten Lupfer in die Arme von FCA-Keeper Marwin Hitz bugsierte. "Auba macht vielleicht zwei solche Spiele pro Jahr", sagte Bosz milde, der trotz einiger Fehlversuche an Aubameyang als Elfmeterschütze festhalten wird. "Auba hat uns schon so oft den Arsch gerettet", meinte auch Castro.

Länger dürfte Bosz beschäftigen, dass sein Team wie bei der Schlappe gegen Real Madrid (1:3) eine fahrige Leistung in der Defensive ablieferte, dass trotz - wie er fand - ausreichender Regeneration am Ende von vier englischen Wochen die Frische fehlte. Der Coach hatte daher seine Zweifel, "dass wir das durchziehen können. Wir haben Glück gehabt".

Yarmolenko und Kagawa schießen Sieg heraus

Letztlich reichten aber das Absatztor von Andrej Yarmolenko (4.) und der geniale Lupfer von Shinji Kagawa (23.), weil den Schwaben nur der Treffer von Caiuby (11.) gelang. Sportdirektor Michael Zorc lobte, dass der BVB in einer Phase, als spielerisch nichts mehr zusammenlief, zumindest leidenschaftlich um das Ergebnis kämpfte. "Die Mannschaft hat sich fast festgekrallt an den drei Punkten", urteilte er.

Augsburg hätte nach einem couragierten Auftritt wenigstens einen dieser drei Zähler gerne genommen, "deshalb ärgern wir uns richtig", sagte Trainer Manuel Baum. Wenn allerdings die Enttäuschung abnimmt, wird viel Positives zurückbleiben - so frustrierend die erste Niederlage seit dem Saisonauftakt beim Hamburger SV auch war: "In der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, wie es auch gegen Spitzenteams geht."